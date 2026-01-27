SUSCRÍBETE POR $1100
    La nueva lesión que complica la continuidad de Marcelino Núñez en Ipswich Town

    El volante chileno tuvo una nueva complicación física, mientras el técnico Kieran McKenna todavía no tiene clara la fecha de su regreso.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Marcelino Núñez sufrió una nueva lesión en Ipswich Town.

    Marcelino Núñez se confirma como un jugador clave para el Ipswich Town, equipo de la Championship, la segunda categoría inglesa. Sin embargo, una nueva complicación física tendrá al chileno fuera del equipo azul.

    Y es que el impacto del jugador en el equipo ha sido prácticamente inmediato. The Tractor Boys pagó cerca de 14 millones de dólares por su pase al equipo archirrival, el Norwich City, situación que fijó elevados objetivos para los hinchas.

    Después de cinco meses en la disciplina del club, el oriundo de Colina ha respondido a esa exigencia, ahora como un volante ofensivo más adelantado, una posición distinta a la que ocupaba en Universidad Católica y en los Canarios británicos.

    “El chileno es un jugador que ha demostrado su calidad a este nivel. Comparándolo con otros centrocampistas creativos de la liga, 10 millones de libras (14 millones de dólares) parecen una ganga absoluta. Es difícil decir si Norwich lo echa de menos o no, dado el mal estado en el que se encuentra en general”, publicaba hace algunas semanas el medio Football League World.

    En los últimos dos meses, Núñez ha dominado la posición de mediocampista ofensivo del equipo con siete asistencias en sus últimos 12 partidos, todos como titular.

    Nueva complicación

    Pero el seleccionado chileno tendrá una para obligatoria. En el partido del 20 de enero, que terminó con victoria por la mínima para Ipswich Town, el de Colina fue sustituido a los 73 minutos por una lesión en el tobillo derecho.

    Lo cierto es que el jugador llegó a Ipswich en agosto pasado con una lesión de tobillo, contratiempo que lo dejó fuera durante casi un mes en su arribo. Pese a ello, el técnico Kieran McKenna descartó que esta nueva complicación sea el recrudecimiento de esa dolencia.

    “Marcelino recibió una fuerte entrada que le provocó un vuelco. No es una lesión poco común. Estoy bastante seguro de que es un tobillo diferente al que tenía al principio de la temporada, así que no es una lesión crónica ni nada por el estilo”, advirtió el adiestrador inglés.

    El mediocampista ha sido vital en el equipo del cual el cantante Ed Sheeran es el dueño. No estuvo en la reciente derrota de 3-1 ante Sheffield United y tampoco estará ante Preston North End, el sábado 31 de enero.

    Baja sensible para el equipo azul, el cual marcha en el tercer puesto de la tabla de posiciones de la Championship, a ocho puntos del líder Coventry City y a cinco del escolta Middlesbrough.

    “En general, todavía estamos en una posición bastante buena, pero siempre es frustrante cuando hay varias lesiones en la misma zona del campo. Tendremos que superarlo”, explicó el DT de Ipswich Town.

