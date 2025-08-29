SUSCRÍBETE
El Deportivo

“Entendemos el sentimiento de nuestros hinchas”: la cruda despedida de Norwich a Marcelino Núñez tras venderlo a Ipswich

El chileno, quien arribó en 2022 al conjunto canario, deja el club después de transformarse en una de las figuras de la escuadra.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
Norwich oficializa venta de Marcelino Núñez a su archirrival Ipswich. Foto: @NorwichCityFC

Marcelino Núñez tiene un nuevo equipo en la Championship, la segunda categoría del fútbol inglés. El exjugador de Universidad Católica deja el Norwich para arribar al Ipswich Town con un traspaso que alcanza los 12 millones de euros.

El hecho de que Núñez se marchara al archirrival de los canarios tuvo que ser explicado por el director deportivo Ben Knapper.

“No hace falta decir que este es un traspaso importante para todas las partes implicadas. Entendemos perfectamente el sentimiento de nuestros aficionados en este momento, y, por supuesto, fue una decisión extremadamente difícil de tomar”, comenzó señalando en un comunicado en la página oficial del Norwich.

“Como en cualquier traspaso, hay muchos factores que debemos considerar, incluyendo los deseos del jugador, su situación contractual, el rendimiento del equipo y, por supuesto, la propia oferta. En definitiva, al considerar todos estos aspectos, creemos firmemente que esto es lo mejor para nuestro club”, continuó Knapper.

“Nos comprometemos a tomar las decisiones que consideramos más acertadas para nuestro club de fútbol, ​​evaluando todos los factores a corto, medio y largo plazo. De los posibles escenarios y resultados que esta situación ha presentado, creemos que este es el que deja al club en la mejor posición”, concluyó el directivo.

Por cierto, entre las medidas que tomó el club por la salida de Núñez ha sido rebajar el precio de algunos productos relacionados con el chileno. En la tienda del club de Carrow Road las tazas con su nombre pasaron de costar £12 a £7. “¡Qué tontería! El City rebaja el precio de sus productos tras la marcha de su estrella al Ipswich”, señalaron en el medio Eastern Daily Press.

La UC también celebra

Con esta operación también celebran en Universidad Católica, pues el elenco cruzado aún posee el 15% del pase del seleccionado nacional. Por ello, recibirán una cifra cercana a los 2,1 millones de dólares.

El oriundo de Recoleta se ganó el cariño y admiración de los hinchas canarios con 119 partidos disputados, 12 goles (varios de tiro libre) y 10 asistencias en tres años. Actualmente se encuentra lesionado, razón por la cual no fue convocado por Nicolás Córdova para la doble fecha de Eliminatorias de septiembre, donde la selección chilena enfrentará al Brasil de Carlo Ancelotti (visita) y al Uruguay de Marcelo Bielsa (Estadio Nacional).

Más sobre:FútbolMarcelino NúñezNorwichIpswichChampionship

