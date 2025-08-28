SUSCRÍBETE
El Deportivo

“Tras la marcha de su estrella”: la drástica decisión de Norwich con productos de Marcelino Núñez por irse al archirrival

El mediocampista chileno jugará en el Ipswich Town. Su partida se enmarca en un movimiento que genera controversia en Europa.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
“Tras la marcha de su estrella”: el Norwich baja los precios de los productos de Marcelino Núñez por irse al clásico rival.

Marcelino Núñez protagoniza una de las movidas más controversiales del mercado de la Championship. Tras tres años en Norwich City, el volante chileno fue transferido al archirrival Ipswich Town en una operación avaluada en 12 millones de euros (cerca de 14 millones de dólares), una de las más altas de esta ventana en la segunda categoría británica.

La salida del seleccionado nacional se empezó a sentir incluso en la tienda del club de Carrow Road, donde las tazas con su nombre pasaron de costar £12 a £7. “¡Qué tontería! El City rebaja el precio de sus productos tras la marcha de su estrella al Ipswich”, señalaron en el medio Eastern Daily Press.

Una taza de Marcelino Núñez con el precio reducido a la mitad.

Un traspaso llamativo

La salida de Núñez genera ruido en Inglaterra. Sobre todo al recordar que el formado en San Carlos de Apoquindo fue el héroe del último Derbi de East Anglia, en abril de 2024, cuando marcó el gol del triunfo por 1-0 que estiró a 16 años la racha invicta de los Canarios sobre los Tractor Boys. Ese recuerdo contrasta con el presente: ahora defenderá los colores del adversario.

El mediocampista de 24 años deja Norwich con un alza importante en su valoración. Llegó en julio de 2022 desde Universidad Católica, que lo vendió en 4 millones de dólares tras un ciclo consagratorio en Las Condes, donde fue dos veces campeón de Primera División y figura.

La UC, de hecho, también celebra: mantiene el 15% de la carta del jugador, por lo que embolsará cerca de US$ 2,1 millones gracias a la operación.

Marcelino Núñez

