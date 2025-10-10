“No soy inglés”: Marcelino Núñez amaga la ira del Norwich City por su paso al archirrival Ipswich Town

El fin de semana, Marcelino Núñez se transformó en el objeto de la ira de los hinchas del Norwich City, los mismos que hasta hace poco lo aclamaban por su habilidad en el campo de juego y por la certeza de sus disparos.

La explicación es clara: el exvolante de Universidad Católica eligió continuar su carrera en el Ipswich Town, el archirrival de los Canarios, una auténtica declaración de guerra para quienes le profesaban admiración. Poco les importó que la operación implicara unos US$ 13 millones.

Para peor, el domingo participó de la victoria de The Tractor Boys: ingresó en los 75′, entre las pifias de sus exseguidores. Su presencia se notó, pues fue actor directo en la jugada que desembocó en el 3-1 definitivo y fue protagonista de dos acciones más que pudieron ampliar la ventaja.

Después, celebró profusamente la victoria de su nuevo equipo: se acercó al banderín de una de las esquinas del campo de juego y hasta bromeó con un tuit del hincha del Norwich que pedía que le construyeran una estatua.

Sobre este comportamiento, salió a ofrecer explicaciones. “Creo que lo entiendo, pero no soy de Inglaterra, soy de Chile”, expresó, en un diálogo que reproduce Norwich Evening News.

En esa lógica, manifiesta en qué escenario se cuestionaría realmente su actitud. “Si volviera a Chile y jugara para los rivales de la Universidad Católica, sería diferente. Pero si llega un equipo aquí en Inglaterra y quiere ganar y me da la oportunidad de jugar en la Premier League, la aprovecharé”, puntualiza.

Adicionalmente, aborda las razones que le llevaron a cambiar de aires. “Soy un jugador que quiere seguir mejorando y me gustó el proyecto de este club. El Norwich no me podía ofrecer la misma oportunidad. A veces hay que arriesgarse. El Ipswich me hizo una gran oferta. Quiero jugar en la Premier League y espero que jugar en el Ipswich me dé esa oportunidad”, complementa.

El gran salto

El excruzado aborda, también, el salto que significó pasar al fútbol inglés. “Venir a Inglaterra fue un gran cambio, pero me adapté rápidamente. Vine con la mentalidad de demostrar mi talento y ganarme un lugar en el once inicial, pero, claro, a veces fue difícil estar lejos de casa”, admite.

El balance es, a todas luces, positivo. “Cuando mi agente me llamó para decirme que tenía la opción de ir a Inglaterra, no podía creerlo. Estaba muy emocionado. Nunca pensé que esto me sucedería. Llevo aquí tres años, he jugado 130 partidos y creo que me he adaptado bien”, resume.