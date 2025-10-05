Marcelino Núñez se reencuentra con el Norwich: celebra con el Ipswich en un derbi marcado por su figura.

Portman Road ardía. No solo porque en ese instante el Ipswich Town derrotaba 2-1 a su archirrival Norwich City en una nueva edición del Derbi de East Anglia, sino porque en el minuto 75, Marcelino Núñez terminó de cruzar una frontera invisible. El otrora volante canario y héroe del último clásico para los canarios, entraba al campo con la camiseta azul y blanca de los Tractor Boys. El chileno fue decisivo en el 3-1 final.

La transferencia había sacudido a la Championship semanas antes. Por 12 millones de euros, el mediocampista formado en Universidad Católica dejó Norwich tras tres temporadas y 119 partidos para sumarse al máximo rival. La operación fue catalogada como “traición” por parte de la afición amarilla, y hasta excompañeros, como Onel Hernández, lo acusaron de romper un código sagrado. “Si juego contra él, lo voy a destrozar”, advirtió el cubano. Núñez, por su parte, se mantuvo sereno: “Respeto a todos los clubes, pero ahora juego en Ipswich y lo daré todo en la cancha”.

El derbi de este fin de semana era, entonces, el escenario en el que el mediocampista debía comenzar a justificar una decisión que dividió a dos ciudades separadas por apenas 80 kilómetros. El técnico Kieran McKenna lo guardó hasta el tramo final, pero en el complemento ingresó por Jens Cajuste con la misión de enfriar el encuentro y conectar al equipo desde el mediocampo.

Su impacto fue inmediato. Apenas dos minutos después, sirvió un pase filtrado que dejó a Iván Azón cara a cara con el gol. El remate se estrelló en el poste, pero en la siguiente jugada Jack Clarke recogió el rebote y selló el 3-1 definitivo. En el 81’, Núñez ejecutó un córner preciso que el propio Azón cabeceó apenas desviado. Y en el 83’ probó desde media distancia, exigiendo al fondo visitante. Su presencia fue breve, pero suficiente para recordar su capacidad para influir en el juego.

El contraste con la historia reciente no podía ser más elocuente. En abril de 2024, Núñez había sido el héroe del Norwich en este mismo clásico, marcando el gol del triunfo que extendió a 16 años la racha invicta sobre Ipswich. Aquel tanto lo consagró entre los hinchas canarios. Hoy, sin embargo, lo abucheaban. En Carrow Road, incluso, los productos con su nombre fueron rebajados tras su salida. En Ipswich, en cambio, fue presentado como un acto de valentía. “Se necesitan agallas para dar este paso. Solo los más valientes lo hacen”, declaró el club en su video de bienvenida. Marcelino Núñez, en apenas quince minutos, dejó entrever por qué fue uno de los fichajes más comentados del verano inglés.

Cuando el árbitro pitó el final, el marcador señalaba el 3-1. El Ipswich escala al noveno lugar de la Championship y queda apenas a dos puntos de los puestos de postemporada. El resto de las anotaciones de la jornada llegaron por parte de Cedric Kipre (32′) y Jaden Philogene-Bidace (45′). Para la visita descontó Oscar Schwartau (35′).