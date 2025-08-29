SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

“Solo los más valientes hacen el movimiento”: la gran bienvenida del Ipswich a Marcelino Núñez tras comprarlo a Norwich

El conjunto azul compartió un video en el que presentan al chileno como refuerzo para ir en busca del ascenso a la Premier League.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
Foto: @IpswichTown / X. Richard Calver

Marcelino Núñez ya es jugador de Ipswich. Este viernes el conjunto azul oficializó la llegada del chileno. Lo hizo compartiendo un video en el que hablan sobre la rivalidad que tienen con el Norwich, el último club del volante.

“Es sobre el carácter, la pasión y darlo todo por la insignia. Se necesitan agallas para partir. Solo los más valientes hacen el movimiento”, apuntaron sobre el derby antes de presentar a Núñez.

Minutos más tarde, compartieron un comunicado oficial en el que detallan las características del traspaso y del jugador. “El club está emocionado de anunciar el fichaje del mediocampista central chileno Marcelino Núñez”, comienzan diciendo.

Marcelino se incorpora al Town con un contrato permanente procedente del Norwich City, firmando un contrato de cuatro años hasta el verano de 2029”, continúan.

También destacan su presencia en la selección chilena y que se convierte “en el primer jugador chileno en fichar por el Town”.

“Antes de mudarse a Inglaterra en 2022, el mediocampista representó a la Universidad Católica en su país natal, disputando 83 partidos en todas las competiciones y anotando 11 goles. Ganó dos títulos de la primera división chilena durante su etapa en el club santiaguino, además de participar en la Copa Libertadores, la principal competición de clubes de Sudamérica”, destacan.

Sobre su paso por Norwich exponen que “rápidamente se convirtió en un jugador clave para los Canarios. Durante sus tres temporadas en Carrow Road, disputó 119 partidos y marcó 12 goles”.

Por su parte, el técnico del equipo, Kieran McKenna, sostuvo sobre la llegada de Núñez que “Es un área que sentíamos que necesitábamos reforzar, y es un jugador de gran calidad con pedigrí internacional. Sin duda, nos fortalece en ese aspecto”.

Estamos encantados de que vea este como el mejor lugar para continuar su carrera”, complementó.

En Norwich explican su salida

El hecho de que Marcelino Núñez se marchara al archirrival de los canarios tuvo que ser explicado por el director deportivo del Norwicj, Ben Knapper.

“No hace falta decir que este es un traspaso importante para todas las partes implicadas. Entendemos perfectamente el sentimiento de nuestros aficionados en este momento, y, por supuesto, fue una decisión extremadamente difícil de tomar”, comenzó señalando en un comunicado en la página oficial del Norwich.

“Como en cualquier traspaso, hay muchos factores que debemos considerar, incluyendo los deseos del jugador, su situación contractual, el rendimiento del equipo y, por supuesto, la propia oferta. En definitiva, al considerar todos estos aspectos, creemos firmemente que esto es lo mejor para nuestro club”, continuó Knapper.

“Nos comprometemos a tomar las decisiones que consideramos más acertadas para nuestro club de fútbol, ​​evaluando todos los factores a corto, medio y largo plazo. De los posibles escenarios y resultados que esta situación ha presentado, creemos que este es el que deja al club en la mejor posición”, concluyó el directivo.

Lee también:

Más sobre:FútbolMarcelino NúñezIpswichNorwichChampionship

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

A un año de su muerte por accidente en grabación en El Colorado: familia de Fabiola Flores exige avance en investigación

¿Salud pública o control? La polémica ley japonesa de la cintura

Nuevo detenido por secuestro a empresario en Quilicura: ya van 11 personas capturadas por este delito

Ministro Boccardo celebra “alentadoras” cifras de empleo y destaca la creación de trabajo formal

Foro Permanente de Política Exterior condena avance de Israel en Gaza y cuestiona invitación de Milei a Netanyahu a Argentina

Cómo Europa construye una “cortina de hierro” para protegerse de un potencial ataque de Rusia

Lo más leído

1.
“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

2.
Detienen en el Aeropuerto de Santiago a turistas estadounidenses que intentaron ingresar armas y droga al país

Detienen en el Aeropuerto de Santiago a turistas estadounidenses que intentaron ingresar armas y droga al país

3.
Operación Imperio: cómo fue que tres hermanos junto a su padre armaron una red para defraudar miles de millones de pesos

Operación Imperio: cómo fue que tres hermanos junto a su padre armaron una red para defraudar miles de millones de pesos

4.
“Se hacen 500 lucas diarias”: la trama de corrupción en Santiago 1 que develó gendarme amenazado por el Tren de Aragua

“Se hacen 500 lucas diarias”: la trama de corrupción en Santiago 1 que develó gendarme amenazado por el Tren de Aragua

5.
Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer de hasta $678 mil: revisa el monto con el RUT

Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer de hasta $678 mil: revisa el monto con el RUT

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Reforma previsional: cómo funciona el préstamo al Estado que está en la polémica presidencial y dónde se podrá revisar

Reforma previsional: cómo funciona el préstamo al Estado que está en la polémica presidencial y dónde se podrá revisar

Cómo será el evento de lluvia que comienza hoy en Santiago y la zona central

Cómo será el evento de lluvia que comienza hoy en Santiago y la zona central

Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

Servicios

Termina el plazo para pagar la segunda cuota del permiso de circulación: ¿De cuánto es la multa por no tenerlo?

Termina el plazo para pagar la segunda cuota del permiso de circulación: ¿De cuánto es la multa por no tenerlo?

Rating del jueves 28 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 28 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Cuándo se publican los resultados de la Admisión Escolar 2026: revisa las próximas fechas del proceso

Cuándo se publican los resultados de la Admisión Escolar 2026: revisa las próximas fechas del proceso

Termina el plazo para pagar la segunda cuota del permiso de circulación: ¿De cuánto es la multa por no tenerlo?
Chile

Termina el plazo para pagar la segunda cuota del permiso de circulación: ¿De cuánto es la multa por no tenerlo?

A un año de su muerte por accidente en grabación en El Colorado: familia de Fabiola Flores exige avance en investigación

Nuevo detenido por secuestro a empresario en Quilicura: ya van 11 personas capturadas por este delito

El vino se reinventa y conquista nuevos públicos
Negocios

El vino se reinventa y conquista nuevos públicos

Ministro Boccardo celebra “alentadoras” cifras de empleo y destaca la creación de trabajo formal

Proyección del PIB tendencial de Hacienda para el Presupuesto 2026 se ubica por sobre las expectativas

Cómo Europa construye una “cortina de hierro” para protegerse de un potencial ataque de Rusia
Tendencias

Cómo Europa construye una “cortina de hierro” para protegerse de un potencial ataque de Rusia

“El lenguaje se le está yendo”: la esposa de Bruce Willis actualiza el estado de salud del actor

Qué se sabe del Cartel de los Soles, la organización criminal liderada por Maduro según Trump

Conmebol escucha: los cuatro puntos de Independiente para exigir que la U sea eliminada de la Copa Sudamericana
El Deportivo

Conmebol escucha: los cuatro puntos de Independiente para exigir que la U sea eliminada de la Copa Sudamericana

“Deberás pasar por un infierno...”: el llamativo mensaje de Alexis Sánchez en sus peores días en el Udinese

“Solo los más valientes hacen el movimiento”: la gran bienvenida del Ipswich a Marcelino Núñez tras comprarlo a Norwich

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto
Finde

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto

Desde Mac DeMarco hasta David Bowie y Pink Floyd en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para septiembre

Pizza napolitana: las 6 pizzerías chilenas que están entre las 50 mejores de Latinoamérica

Don Francisco se reúne con colaboradores históricos de Sábados Gigantes para conmemorar los 10 años del fin del programa
Cultura y entretención

Don Francisco se reúne con colaboradores históricos de Sábados Gigantes para conmemorar los 10 años del fin del programa

Supergrass en Chile: cómo ser encantador

Un regreso a estadio lleno: ¿por qué Chile ama a Green Day?

Alemania retoma el servicio militar y se suma a otros países de Europa ante amenaza rusa
Mundo

Alemania retoma el servicio militar y se suma a otros países de Europa ante amenaza rusa

El Ejército israelí recupera en Gaza el cuerpo sin vida del secuestrado Ilan Weiss y los restos de otro rehén

Juez de EE.UU. permite a víctimas del 11/S seguir con demanda contra Arabia Saudí por supuesta colaboración

¿Salud pública o control? La polémica ley japonesa de la cintura
Paula

¿Salud pública o control? La polémica ley japonesa de la cintura

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”

Lupus, el gran imitador