“Solo los más valientes hacen el movimiento”: la gran bienvenida del Ipswich a Marcelino Núñez tras comprarlo a Norwich

Marcelino Núñez ya es jugador de Ipswich. Este viernes el conjunto azul oficializó la llegada del chileno. Lo hizo compartiendo un video en el que hablan sobre la rivalidad que tienen con el Norwich, el último club del volante.

“Es sobre el carácter, la pasión y darlo todo por la insignia. Se necesitan agallas para partir. Solo los más valientes hacen el movimiento”, apuntaron sobre el derby antes de presentar a Núñez.

Minutos más tarde, compartieron un comunicado oficial en el que detallan las características del traspaso y del jugador. “El club está emocionado de anunciar el fichaje del mediocampista central chileno Marcelino Núñez”, comienzan diciendo.

“Marcelino se incorpora al Town con un contrato permanente procedente del Norwich City, firmando un contrato de cuatro años hasta el verano de 2029”, continúan.

También destacan su presencia en la selección chilena y que se convierte “en el primer jugador chileno en fichar por el Town”.

“Antes de mudarse a Inglaterra en 2022, el mediocampista representó a la Universidad Católica en su país natal, disputando 83 partidos en todas las competiciones y anotando 11 goles. Ganó dos títulos de la primera división chilena durante su etapa en el club santiaguino, además de participar en la Copa Libertadores, la principal competición de clubes de Sudamérica”, destacan.

Sobre su paso por Norwich exponen que “rápidamente se convirtió en un jugador clave para los Canarios. Durante sus tres temporadas en Carrow Road, disputó 119 partidos y marcó 12 goles”.

Por su parte, el técnico del equipo, Kieran McKenna, sostuvo sobre la llegada de Núñez que “Es un área que sentíamos que necesitábamos reforzar, y es un jugador de gran calidad con pedigrí internacional. Sin duda, nos fortalece en ese aspecto”.

“Estamos encantados de que vea este como el mejor lugar para continuar su carrera”, complementó.

En Norwich explican su salida

El hecho de que Marcelino Núñez se marchara al archirrival de los canarios tuvo que ser explicado por el director deportivo del Norwicj, Ben Knapper.

“No hace falta decir que este es un traspaso importante para todas las partes implicadas. Entendemos perfectamente el sentimiento de nuestros aficionados en este momento, y, por supuesto, fue una decisión extremadamente difícil de tomar”, comenzó señalando en un comunicado en la página oficial del Norwich.

“Como en cualquier traspaso, hay muchos factores que debemos considerar, incluyendo los deseos del jugador, su situación contractual, el rendimiento del equipo y, por supuesto, la propia oferta. En definitiva, al considerar todos estos aspectos, creemos firmemente que esto es lo mejor para nuestro club”, continuó Knapper.

“Nos comprometemos a tomar las decisiones que consideramos más acertadas para nuestro club de fútbol, ​​evaluando todos los factores a corto, medio y largo plazo. De los posibles escenarios y resultados que esta situación ha presentado, creemos que este es el que deja al club en la mejor posición”, concluyó el directivo.