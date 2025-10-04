Prensa egipcia apuntó a los responsables de quedar fuera de los octavos de final pese a la victoria sobre Chile

La prensa de Egipto celebró el triunfo de su combinado sobre la Roja, pero lamentaron que nos les alcanzara para avanzar a la siguiente fase. Y lo hicieron con varias notas explicativas del sistema de clasificación de la FIFA para esta cita planetaria y dando los nombres de los responsables de su frustración.

El diario Al Masry Al Youm destacó los tres puntos conseguidos por los dirigidos por Osama Nabih, pero en una de sus crónicas sostuvieron “por qué Chile clasificó directamente a pesar de tener la misma cantidad de puntos y goles que Egipto“.

En ella, agregaron que los pupilos de Nicolás Córdova recibieron cinco tarjetas amarillas, “mientras que los Faraones recibieron seis... Se suponía que Egipto y Chile estarían empatados con tarjetas amarillas, con cinco cada uno en los tres partidos, pero un miembro del cuerpo técnico del equipo nacional egipcio recibió una tarjeta amarilla adicional durante el partido de hoy contra Chile”.

Por su parte, Akhbar El Yom tituló “Los Faraones lo lograron: la selección juvenil consigue una emocionante sobre Chile en los últimos instantes” y en su interior apuntan a los responsables de quedar fuera de la ronda de los 16 mejores de manera directa.

“Esto se debió a que dos miembros del cuerpo técnico recibieron tarjetas amarillas (el segundo entrenador Alaa Abdo y el director administrativo Hamada Anwar) por disentir, además de las tarjetas amarillas de los jugadores. Esto inclinó la balanza a favor de Chile, otorgándole el segundo puesto del grupo”, notificaron.

Los colegas de Youm7 celebraron la victoria de sus representantes y en uno de sus encabezados destacaron el gol de Omar Khader que les entregó la victoria y en otra hablaban de “clasificación”. Sin embargo, se referían a la tabla de posiciones del Grupo A, pues en cada una de las notas que publicaron, pusieron las ubicaciones finales.

“Chile queda en segundo lugar con 3 puntos, empatado con Egipto en el tercer lugar, y Nueva Zelanda en el cuarto lugar también con 3 puntos”, subieron a su página web.

El conjunto del Nilo ahora deberá esperar hasta la última fecha para saber si avanza como uno de los cuatro mejores terceros, mientras que el Equipo de Todos se enfrentará este martes a Brasil, España o México.