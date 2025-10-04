La tarjeta amarilla al asistente de Egipto que salvó del bochorno a la Roja de Nicolás Córdova en el Mundial Sub 20

La amarilla al asistente de Egipto que salvó del bochorno a la Roja de Córdova en el Mundial Sub 20.

La Roja juvenil respira hondo. Chile perdió por 2-1 ante Egipto en el cierre de la fase grupal del Mundial Sub 20, pero aun así aseguró el segundo lugar de su zona y avanzó a octavos de final. El pase llegó de la forma más insólita: gracias al criterio de tarjetas recibidas, después de terminar igualado en puntos, diferencia de goles, goles a favor y resultado entre sí con los africanos.

La jugada clave fue a los 32 minutos, cuando el árbitro Maurizio Mariani le mostró amarilla a un asistente del entrenador Osama Nabih. Esa fue la sexta tarjeta. En la cancha, ambos elencos recibieron cinco amonestaciones en la fase de grupos. La extra se dio en una revisión en el FVS.

Como un gol en la agonía fue para Chile también la tarjeta amarilla a Mohab Samy en el décimo minuto de adición. Tres amarillas de Egipto fueron en el último cuarto de hora. Al final, cada detalle fue decisivo en la tabla.

La Roja cayó ante Egipto, pero igual le alcanzó para avanzar a octavos de final. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Con el 2-1, la Roja quedó en el alambre. Egipto, Chile y Nueva Zelanda finalizaron con tres puntos, y los dos primeros empataron en todos los criterios habituales. Fue entonces cuando entró en juego un desempate pocas veces decisivo: el fair play. La selección nacional acumuló menos tarjetas amarillas que los africanos y, gracias a ello, se quedó con el segundo lugar del grupo y el boleto a la ronda de 16. Todo con el detalle descrito.

El alivio no borra las dudas. El equipo anfitrión mostró momentos de control y buen juego, pero sigue padeciendo intermitencias, desajustes y falta de contundencia en ataque. Su clasificación, agónica y sostenida en una métrica secundaria, le da otra vida en el Mundial. Ahora, con el margen agotado, deberá transformar el sufrimiento en aprendizaje si quiere seguir avanzando.