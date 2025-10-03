Mauricio Cataldo, autor del icónico gol de rabona a Johnny Herrera, sufre un ACV

Mauricio Cataldo atraviesa por un complicado momento. El exfutbolista de 46 años sufrió un accidente cerebro vascular y su estado de salud preocupa al fútbol chileno.

El otrora volante fue trasladado al Hospital Sótero del Río para ser operado de urgencia, según confirmó Marcelo Zunino a RedGol. La intervención se realizó con el objetivo de desobstruir una arteria tapada. Su pronóstico aún es reservado y las siguientes horas serán clave para su evolución.

Una rabona inolvidable

En los playoff del Apertura 2003, Cataldo vivió el momento peak de su carrera. Tras igualar sin goles en la ida y empatar 3-3 en la vuelta, el volante protagonizó una épica definición ante Universidad de Chile. Selló la clasificación de Universidad de Concepción a cuartos de final con una impactante rabona en el gol de oro.

El reloj se paró en los cinco minutos y 33 segundos del tiempo suplementario. Todo gracias a la jugada de Mauricio Cataldo, quien segundos antes recuperó la pelota, anticipándose al cruce de Baltazar Astorga. Ya sin marca avanzó unos metros y, tras levantar la cabeza, realizó una rabona inolvidable. Nada pudo hacer Johnny Herrera.

El Campanil terminaría siendo eliminado en semifinales por Colo Colo. No obstante, Cataldo continuó su carrera en Audax Italiano, club que lo formó. También vistió la camiseta de Provincial Osorno, Cobreloa, Unión Española, Unión San Felipe, Santiago Morning, Lota Schwager, Ñublense y Arturo Fernández Vial.

Una vida de excesos

Todas las luces que se encendían dentro de la cancha se apagaban fuera de ella. Así, la pelota perdía el protagonismo y este pasaba al alcohol y las drogas.

“A temprana edad me querían en España, el Saint Gallen también se interesó, equipos mexicanos. Marcaba la diferencia con jugadas que no hacían los futbolistas chilenos, mi estilo era más parecido a los argentinos. Fuera de la cancha no tenía mucha personalidad, pero dentro me transformaba. Tomando hasta el día antes del partido, era figura y marcaba goles, así que imagínate dónde pude haber llegado”, reconoció hace algunos años en diálogo con As Chile.

“Me pongo a pensar y digo que era un propósito de Dios que me pasaran todas estas cosas, para después aceptarlo a él. Imagínate: si me hubiese ido a Europa, no hubiese conocido a Jesucristo y no estaría trabajando con niños. ¡Qué me iban a importar si yo tengo millones! Me hubiese vencido la soberbia, no hubiese estado ni ahí con nada”, añadió.

Cataldo también detalló sus problemas de adicción, que marcaron su carrera como profesional, pero que iniciaron en su adolescencia. “Empecé a tomar a los 12 años, a los 23 ya estaba hecho pedazos. Llegaba mal a entrenar, a veces le pedía al utilero que pusiera el sauna porque llegaba muerto de borracho y dejaba una hediondez terrible, pero como uno tenía la técnica, no le decían nada. La gente gozaba viéndome jugar, pero saliendo de la cancha era una persona llena de pena, con muchos problemas en el hogar y eso me agobiaba e hizo que me perdiera”, confesó.

“Terminé en la calle. Nadie me quería. Andaba por todos lados drogándome, buscando droga, me regalaban unas tremendas bolsas de coca, fue terrible. Una vez me quedé dormido en la calle y desperté con mucho frío. Ahí decidí internarme en un centro cristiano. En ese momento cambió mi vida”, continuó.

A su vez, reveló cómo se construyó su icónico tanto contra la U. “En esos tiempos, yo tomaba de lunes a viernes, entonces antes de entrenar me tomaba un litro de leche y me iba. ‘Nano’ Díaz no me quería, así que yo le pedía a Dios que me diera un gol maravilloso cuando tuviera la oportunidad. Al final me citan para ese partido y yo pensaba cómo hacer el gol, pero al final mi pensamiento no tenía nada que ver con el de Dios. El de él era anotar de rabona”, cerró.