SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Mauricio Cataldo, autor del icónico gol de rabona a Johnny Herrera, sufre un ACV

El formado en Audax Italiano fue operado de urgencia tras sufrir un accidente cerebrovascular. Su pronóstico es reservado y las siguientes horas son trascendentales para su evolución.

Julián ConchaPor 
Julián Concha
Mauricio Cataldo y sus rabonas...

Mauricio Cataldo atraviesa por un complicado momento. El exfutbolista de 46 años sufrió un accidente cerebro vascular y su estado de salud preocupa al fútbol chileno.

El otrora volante fue trasladado al Hospital Sótero del Río para ser operado de urgencia, según confirmó Marcelo Zunino a RedGol. La intervención se realizó con el objetivo de desobstruir una arteria tapada. Su pronóstico aún es reservado y las siguientes horas serán clave para su evolución.

Una rabona inolvidable

En los playoff del Apertura 2003, Cataldo vivió el momento peak de su carrera. Tras igualar sin goles en la ida y empatar 3-3 en la vuelta, el volante protagonizó una épica definición ante Universidad de Chile. Selló la clasificación de Universidad de Concepción a cuartos de final con una impactante rabona en el gol de oro.

El reloj se paró en los cinco minutos y 33 segundos del tiempo suplementario. Todo gracias a la jugada de Mauricio Cataldo, quien segundos antes recuperó la pelota, anticipándose al cruce de Baltazar Astorga. Ya sin marca avanzó unos metros y, tras levantar la cabeza, realizó una rabona inolvidable. Nada pudo hacer Johnny Herrera.

El Campanil terminaría siendo eliminado en semifinales por Colo Colo. No obstante, Cataldo continuó su carrera en Audax Italiano, club que lo formó. También vistió la camiseta de Provincial Osorno, Cobreloa, Unión Española, Unión San Felipe, Santiago Morning, Lota Schwager, Ñublense y Arturo Fernández Vial.

Una vida de excesos

Todas las luces que se encendían dentro de la cancha se apagaban fuera de ella. Así, la pelota perdía el protagonismo y este pasaba al alcohol y las drogas.

A temprana edad me querían en España, el Saint Gallen también se interesó, equipos mexicanos. Marcaba la diferencia con jugadas que no hacían los futbolistas chilenos, mi estilo era más parecido a los argentinos. Fuera de la cancha no tenía mucha personalidad, pero dentro me transformaba. Tomando hasta el día antes del partido, era figura y marcaba goles, así que imagínate dónde pude haber llegado”, reconoció hace algunos años en diálogo con As Chile.

“Me pongo a pensar y digo que era un propósito de Dios que me pasaran todas estas cosas, para después aceptarlo a él. Imagínate: si me hubiese ido a Europa, no hubiese conocido a Jesucristo y no estaría trabajando con niños. ¡Qué me iban a importar si yo tengo millones! Me hubiese vencido la soberbia, no hubiese estado ni ahí con nada”, añadió.

Cataldo también detalló sus problemas de adicción, que marcaron su carrera como profesional, pero que iniciaron en su adolescencia. “Empecé a tomar a los 12 años, a los 23 ya estaba hecho pedazos. Llegaba mal a entrenar, a veces le pedía al utilero que pusiera el sauna porque llegaba muerto de borracho y dejaba una hediondez terrible, pero como uno tenía la técnica, no le decían nada. La gente gozaba viéndome jugar, pero saliendo de la cancha era una persona llena de pena, con muchos problemas en el hogar y eso me agobiaba e hizo que me perdiera”, confesó.

Terminé en la calle. Nadie me quería. Andaba por todos lados drogándome, buscando droga, me regalaban unas tremendas bolsas de coca, fue terrible. Una vez me quedé dormido en la calle y desperté con mucho frío. Ahí decidí internarme en un centro cristiano. En ese momento cambió mi vida”, continuó.

A su vez, reveló cómo se construyó su icónico tanto contra la U. “En esos tiempos, yo tomaba de lunes a viernes, entonces antes de entrenar me tomaba un litro de leche y me iba. ‘Nano’ Díaz no me quería, así que yo le pedía a Dios que me diera un gol maravilloso cuando tuviera la oportunidad. Al final me citan para ese partido y yo pensaba cómo hacer el gol, pero al final mi pensamiento no tenía nada que ver con el de Dios. El de él era anotar de rabona”, cerró.

Más sobre:FútbolFútbol NacionalMauricio CataldoUniversidad de ConcepciónUniversidad de ChileJohnny HerreraAudax Italiano

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

“No creo que sea un acto de corrupción”: Matthei aborda dichos de Boric sobre Kast en medio de ofensiva de la UDI contra el mandatario

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Esta es la lesión más habitual entre quienes practican deporte

Detienen a autor de grave atropello contra carabinero que realizaba fiscalización vehicular en Talagante

Zoom a licencias fraudulentas: Suseso identifica que 6.410 médicos dieron permisos estando con reposo

Boric insiste en ofensiva contra Kast y Jara recibe con cautela la “ayuda” de La Moneda

Lo más leído

1.
Justicia ordena retener recaudación de shows de Silvio Rodríguez en Chile por no pago de derechos

Justicia ordena retener recaudación de shows de Silvio Rodríguez en Chile por no pago de derechos

2.
Casas en el extranjero, un colegio y copropiedades: la declaración patrimonial de los presidenciables

Casas en el extranjero, un colegio y copropiedades: la declaración patrimonial de los presidenciables

3.
“No pondremos dinero en Argentina”: declaraciones del Tesoro de EEUU caen como balde de agua fría en mercados trasandinos

“No pondremos dinero en Argentina”: declaraciones del Tesoro de EEUU caen como balde de agua fría en mercados trasandinos

4.
28 programas quedan con presupuesto $0 para el próximo año, liderados por ministerios de Desarrollo Social y Educación

28 programas quedan con presupuesto $0 para el próximo año, liderados por ministerios de Desarrollo Social y Educación

5.
“No es cobarde, es democrático”: Boric responde embestida de Kast y defiende su crítica al republicano en cadena nacional

“No es cobarde, es democrático”: Boric responde embestida de Kast y defiende su crítica al republicano en cadena nacional

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Esta es la lesión más habitual entre quienes practican deporte

Esta es la lesión más habitual entre quienes practican deporte

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

¿Qué es lo que más le preguntan a ChatGPT? Lo que reveló el primer estudio público del chatbot de IA

¿Qué es lo que más le preguntan a ChatGPT? Lo que reveló el primer estudio público del chatbot de IA

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Servicios

Revisa los feriados de octubre y cuándo es el próximo fin de semana largo

Revisa los feriados de octubre y cuándo es el próximo fin de semana largo

Dónde y a qué hora ver a Sudáfrica vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Sudáfrica vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Nigeria vs. Arabia Saudita por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Nigeria vs. Arabia Saudita por el Mundial Sub 20

“No creo que sea un acto de corrupción”: Matthei aborda dichos de Boric sobre Kast en medio de ofensiva de la UDI contra el mandatario
Chile

“No creo que sea un acto de corrupción”: Matthei aborda dichos de Boric sobre Kast en medio de ofensiva de la UDI contra el mandatario

Detienen a autor de grave atropello contra carabinero que realizaba fiscalización vehicular en Talagante

Zoom a licencias fraudulentas: Suseso identifica que 6.410 médicos dieron permisos estando con reposo

Pensiones: la primera aproximación del FAPP al manejo de riesgos financieros de los recursos que debe gestionar
Negocios

Pensiones: la primera aproximación del FAPP al manejo de riesgos financieros de los recursos que debe gestionar

Presupuesto 2026: gobierno recorta montos en la CMF y Super de Salud, mientras regulador de Pensiones y Suseso anotan alzas

Fitch por principales candidatos presidenciales: “Pensamos que van a ser prudentes en el lado fiscal”

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad
Tendencias

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Esta es la lesión más habitual entre quienes practican deporte

Por qué la administración Trump desplegará agentes migratorios en el Super Bowl en el que actuará Bad Bunny

Mauricio Cataldo, autor del icónico gol de rabona a Johnny Herrera, sufre un ACV
El Deportivo

Mauricio Cataldo, autor del icónico gol de rabona a Johnny Herrera, sufre un ACV

Las fallas defensivas mandaron en Talca: Nigeria derrota a Arabia Saudita con agónico penal y revive en el Mundial Sub 20

Por el Brasileirao: revisa el nuevo gol de Gonzalo Tapia en Sao Paulo

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública
Finde

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo

Primavera del Libro 2025: editoriales, lanzamientos y música en vivo con entrada gratis

Justicia ordena retener recaudación de shows de Silvio Rodríguez en Chile por no pago de derechos
Cultura y entretención

Justicia ordena retener recaudación de shows de Silvio Rodríguez en Chile por no pago de derechos

El programa El Mejor Maestro de Chile revela a sus 16 participantes

Avenged Sevenfold anuncia nueva fecha en Chile y suma a Mr Bungle

Entre Bruselas y Berlín: el canciller Merz entra en conflicto con Von der Leyen por la toma de decisiones en la UE
Mundo

Entre Bruselas y Berlín: el canciller Merz entra en conflicto con Von der Leyen por la toma de decisiones en la UE

Interceptación israelí de flotilla humanitaria a Gaza genera protestas mundiales

Venezuela acusa a EE.UU. de volar aviones militares cerca de sus costas

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia
Paula

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia

¡Mercado Paula regresa con todo!: gastronomía, música, diseño y mucho más

Hablemos de amor: Nunca recibí flores amarillas, y tampoco me hicieron falta