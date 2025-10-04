SUSCRÍBETE
El Deportivo

Dos campeones y un finalista: las grandes potencias que amenazan a la Roja en los octavos de final del Mundial Sub 20

La milagrosa clasificación del equipo de Nicolás Córdova depositó a Chile entre los 16 mejores del certamen, donde enfrentarán al segundo del Grupo C.

Carlos González LucayPor 
Carlos González Lucay
Chile deberá mejorar mucho si pretende avanzar a cuartos de final. Jonnathan Oyarzún/Photosport

A pesar de exhibir un pobre nivel futbolístico, la Roja logró el primer objetivo que se trazó antes del Mundial Sub 20, que era avanzar a octavos de final. Sin embargo, lo hizo de una forma insólita, luego de terminar segunda por el criterio de menor cantidad de tarjetas tras empatar en todo con Egipto.

La discreta primera fase de Chile tendrá como consecuencia que salga del Estadio Nacional para jugar su partido de octavos de final en el Elías Figueroa de Valparaíso ante un rival por definir, que saldrá de una de las tres potencias que se disputan el segundo lugar del Grupo C.

En la antesala fue calificado como el Grupo de la Muerte, pues lo integraban Brasil, España, México y Marruecos, lo que quedó ratificado después de los primeros dos partidos, donde los africanos timbraron la clasificación como primeros, después superar a los hispanos y al Scratch. Además, ambos equipos igualaron con los aztecas, finalistas en 1977, por lo que la última fecha tendrá una apasionante definición para determinar el rival de Chile en la siguiente ronda.

Definición infartante

Por ahora, los norteamericanos son los que estarían enfrentando al equipo de Nicolás Córdova. Suman dos puntos y en la última fecha, este sábado a las 17.00, se miden ante los marroquíes, que no se juegan nada más que el honor, porque ya se hicieron inalcanzables para sus rivales tras sus dos victorias. Eso sí, una derrota los podría dejar fuera del Mundial.

Paralelamente, en el Estadio Nacional, Brasil, pentacampeón de la categoría, y España, monarca en 1999, disputarán uno de los partidos más atractivos del campeonato, pues el ganador accederá a la siguiente fase como segundo o como mejor tercero, dependiendo de lo que ocurra en la Quinta Región. Mientras que el que acabe derrotado le dirá adiós tempranamente a la cita.

En definitiva, el equipo salga segundo se medirá ante la Roja, este martes, a las 16.30, en Valparaíso. Cualquiera de ellos, ha mostrado un nivel bastante más alto que el exhibido por los pupilos de Córdova.

Mundial Sub 20ChileLa RojaGrupo CEspañaMarruecosMéxicoBrasilValparaíso

