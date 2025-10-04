Nicolás Córdova tras derrota de la Roja Sub 20: “No pasamos por las tarjetas... a esta altura es indiferente”

La Roja Sub 20 logró un milagroso paso a los octavos de final del Mundial como segunda del Grupo A, pese a caer 2-1 ante Egipto y cerrar la fase con tres puntos. El agónico tanto africano en el minuto 95 puso en riesgo la continuidad del equipo, que finalmente avanzó por el criterio de tarjetas. Tras el dramático desenlace, el técnico Nicolás Córdova hizo autocrítica y reconoció que la falta de gol volvió a condenar a su equipo.

“Lamentable cómo fue el desenlace. Creo que hicimos un buen partido nuevamente y nos quedamos con este sabor amargo de perder en el último minuto”, declaró el entrenador, reflejando la frustración por un duelo que se escapó en el cierre. Chile se puso en ventaja con un gol de Nicolás Cárcamo en el primer tiempo, pero no logró sostener el resultado.

La Roja cayó ante Egipto en Ñuñoa. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

La falta de finiquito volvió a ser el gran talón de Aquiles de esta selección. “La realidad es que otra vez fallamos en la definición. Ellos se jugaron sus chances y ahora veremos qué pasa con las diferencias”, reconoció Córdova.

El técnico también tuvo palabras para sus dirigidos, que quedaron a la espera del veredicto final tras el pitazo. “No es un grato momento, pero siempre he puesto la cara adelante. Lo lamento por los chicos, que hicieron un buen partido, y ahora toca esperar qué es lo que viene: Rancagua o Valparaíso”, agregó. Finalmente, será en la Quinta Región donde Chile dispute su duelo de octavos, ante el segundo del Grupo C, que saldrá entre México, Brasil o España.

Más allá de la clasificación, el cierre de la fase de grupos deja en evidencia una constante: la Roja no logra sostener su propuesta. “Otra vez fallamos en la definición. No supimos concretar. Esto es así. Siempre he puesto la cara para todas mis cosas. Preparar si es otra sede y ver qué es lo que viene”, sentenció Córdova.

Chile sigue en carrera, aunque la forma en que avanzó deja claro que el margen de mejora es amplio si el equipo quiere extender su permanencia en el Mundial. El martes, en Valparaíso, tendrá la oportunidad de dar un paso más y comenzar a disipar las sombras que lo han acompañado en el torneo.

Minutos más tarde, tras salir del vestuario, volvió a abordar lo sucedido en la jornada. “Tuvimos innumerables ocasiones y lamentablemente nuestro ‘9’ no está en gracia. Hay que levantarlo y aprender a pasar los momentos. Los últimos 15 minutos fueron demasiado caóticos”, lanzó.

También le bajó el perfil al método que clasificó a la Roja a octavos de final. “Es un parámetro, pero no pasamos por las tarjetas amarillas. Pasamos porque nos hicieron menos goles (sic), quedamos equiparados con Egipto. A estas alturas es indiferente, lo claro es que para competir tenemos que armarnos desde la cabeza”, dijo.

Finalmente, volvió a defender su posición. “No quiero polemizar más. Se han dicho tantas cosas, se ha escrito tanta cosa, hay tanta gente que opina... Yo solo doy mi opinión. Ustedes son periodistas y yo entrenador, obvio que tengo una visión distinta”, indicó. “Agradezcan y valoren que hay un técnico chileno como yo que habla de fútbol y con argumentos”, insistió.