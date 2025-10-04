Córdova se defiende tras la insólita clasificación de la Roja Sub 20: “Valoren que hay un DT chileno que habla con argumentos”

Nicolás Córdova se defiende tras la insólita clasificación de Chile: “Valoren que hay un DT chileno que habla con argumentos”.

Nicolás Córdova no quiso dejar pasar la oportunidad para responder a las críticas que ha recibido en el Mundial Sub 20. Luego del insólito paso de Chile a los octavos de final, el técnico apeló a su forma de entender el fútbol y lanzó un mensaje que apuntó directamente al debate público en torno a su trabajo.

“Yo respondí que tengo otras métricas. Si la gente quiere hacer leña de eso, qué puedo hacer. Yo siempre respondo de fútbol y con argumentos”, afirmó. “No quiero polemizar más. Se han dicho tantas cosas, se ha escrito tanta cosa, hay tanta gente que opina... Yo solo doy mi opinión. Ustedes son periodistas y yo entrenador, obvio que tengo una visión distinta. Agradezcan y valoren que hay un técnico chileno como yo que habla de fútbol y con argumentos”, agregó, visiblemente molesto.

Córdova insiste en sus argumentos para defender su proceso. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

El trasfondo de sus palabras es un cierre de fase grupal tan dramático como irregular. Chile cayó 2-1 ante Egipto en el último partido del Grupo A, quedó con tres puntos y avanzó como segundo solo por criterios de desempate, tras un gol africano en el minuto 95 que puso en jaque la clasificación.

“Lamentable cómo fue el desenlace. Creo que hicimos un buen partido nuevamente y nos quedamos con este sabor amargo de perder en el último minuto”, reconoció Córdova tras el encuentro. La Roja había tomado ventaja con un tanto de Nicolás Cárcamo, pero volvió a sufrir por su falta de gol. “La realidad es que otra vez fallamos en la definición. Ellos se jugaron sus chances y ahora veremos qué pasa con las diferencias”, añadió.

El equipo debió esperar tras el pitazo para conocer su suerte. “No es un grato momento, pero siempre he puesto la cara adelante. Lo lamento por los chicos, que hicieron un buen partido, y ahora toca esperar qué es lo que viene: Rancagua o Valparaíso”, dijo. Finalmente, el estadio Elías Figueroa de Valparaíso será el escenario de los octavos de final, donde Chile enfrentará al segundo del Grupo C, rival que saldrá entre México, Brasil o España.

Más allá del alivio por seguir en carrera, el técnico fue claro sobre las falencias que deben corregir. “Tuvimos innumerables ocasiones y lamentablemente nuestro ‘9’ no está en gracia. Hay que levantarlo y aprender a pasar los momentos. Los últimos 15 minutos fueron demasiado caóticos”, analizó.

Córdova también intentó bajar el perfil al polémico criterio que determinó el paso de Chile. “Es un parámetro, pero no pasamos por las tarjetas amarillas. Pasamos porque nos hicieron menos goles, quedamos equiparados con Egipto. A estas alturas es indiferente, lo claro es que para competir tenemos que armarnos desde la cabeza”, sostuvo.

Chile sigue en el Mundial. El martes, en Valparaíso, la Roja tendrá la oportunidad de cambiar la percepción y demostrar que puede competir más allá de la estadística.