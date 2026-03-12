SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    La reacción de Leandro Fernández tras el despido de Paqui Meneghini, el técnico que lo marginó en la U

    Este miércoles Universidad de Chile oficializó la salida del entrenador cuya llegada marco el alejamiento del delantero.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Leandro Fernández quedó fuera de los planes de Meneghini en la U. PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

    Universidad de Chile ha comenzado la búsqueda de un nuevo técnico. Esto después del despido de Francisco Meneghini que fue oficializada este miércoles por los azules a través de sus canales oficiales.

    El Club Universidad de Chile informa a sus hinchas y a la opinión pública que, desde este miércoles 11 de marzo, el señor Francisco Meneghini no continuará ejerciendo sus funciones como entrenador de nuestro Primer Equipo masculino”, informó la institución.

    “La finalización del vínculo contractual se acordó en buenos términos gracias a la excelente disposición mostrada por el técnico, quien en todo momento privilegió el bienestar de la institución y el equipo. Fue así como se llegó a un término de la relación laboral por mutuo acuerdo entre ambas partes”, continuaron en el escrito.

    Finalmente, le manifestaron sus buenos augurios al saliente staff: “Agradecemos el compromiso, profesionalismo y cariño por nuestros colores demostrado desde el primer día por Francisco Meneghini y su cuerpo técnico, a quienes les deseamos el mayor éxito en sus futuros desafíos”.

    Estas palabras, además de ser compartidas en el sitio web, también se vieron reflejadas en X e Instagram. Fue justamente en esta última red social a la que Leandro Fernández llegó para darle me gusta.

    Leandro Fernández dejó un me gusta en la publicación de la U informando sobre el despido de Meneghini. pc

    El quiebre entre Fernández y Meneghini

    La reacción del delantero se entiende por el tenso encuentro que sostuvieron ambas partes en el momento de que Paqui Meneghini asumió el banco de la U.

    El entrenador decidió no contar con Leandro Fernández para la temporada 2026, una decisión que sorprendió a muchos en el CDA, sobre todo al argentino que suma pasos por Independiente de Avellaneda, Vélez Sarsfield, Nacional de Montevideo e Inter de Porto Alegre.

    Paqui citó al atacante a una reunión. En ella le explicó las diversas razones de su salida, las que principalmente daban a entender que no encajaba en su idea futbolística. Al escuchar los argumentos del entrenador de 37 años, el oriundo de Santa Fe quedó muy molesto. De hecho, se produjo una fuerte discusión en la que el jugador recriminó al DT por comunicarle el 6 de enero una resolución que pudo haberle avisado con varios días de anticipación, revelaron en La Cisterna.

    Después de este conflicto, fue el propio Meneghini quien entregó detalles de la reunión. “La decisión es cien por ciento futbolística. Es un jugador muy importante, de una gran trayectoria. A la hora de llegar a un plantel evalúo distintas situaciones, una idea de juego y situaciones reglamentarias, como son los cupos de extranjeros y también la regla Sub 21″, comenzó explicando Meneghini.

    En todo ese análisis me parecía que quizás no iba a tener los minutos que un jugador de ese nivel merece. Creo que no le servía a él, ni al equipo, ni a mí como entrenador que no tuviera ese rol protagónico”, prosiguió el ahora exentrenador de la U.

    También, el adiestrador argentino contó cómo fue la reacción del delantero cuando le habló sobre su salida: “Se lo dije de frente el primer día. Creo que era lo más sano para todos. La verdad que su reacción fue la de un profesional, como es. La decisión es futbolística, pensando siempre en lo mejor para el equipo”.

    Más tarde, Fernández entregó su punto de vista sobre la situación. “Hablé con Manuel (Mayo) y con (Michael) Clark y me dijeron que no estaban de acuerdo con la decisión del entrenador, que ellos querían que yo continúe, pero es cien por ciento futbolístico”, aseguró en ese entonces.

    Fue sorpresivo, tanto para mí como para mi familia, pero son cosas que pasan en el fútbol. Por ahí no me gustó la forma que sea ese día, si me gustó que el entrenador venga a poner la cara, pero la dirigencia, sabiendo que el entrenador iba a agarrar, y que tiene una decisión.... Pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol”, agregó.

    “Fueron 10 segundos. (Meneghini) me dijo que no entraban los planes del armado de su plantel 2026. Me dijo que eran razones futbolísticas y se entiende porque es un entrenador nuevo, va a buscar sus jugadores y ahora me toca esperar que el club me encuentre una salida si es así y si no me quedaré porque tengo un contrato con la U”, expresó.

    Al final, Fernández volvió al fútbol transandino para defender a Argentinos Juniors.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolUniversidad de ChileLa UFrancisco MeneghiniLeandro Fernández

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    De vestimentas estrafalarias a pedidos de selfies: el lado B del cambio de mando

    Señales, gestos y simbolismos del cambio de mando entre Boric y Kast

    Encuentran golpeado a exconvencional Rodrigo Rojas Vade a un costado de la Ruta 78: está en riesgo vital

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Cómo la inteligencia artificial de LG busca adaptarse a los hogares chilenos

    Lo más leído

    1.
    Lucas Bovaglio se defiende tras la eliminación de O’Higgins en la Copa Libertadores: “La estrategia no falló”

    Lucas Bovaglio se defiende tras la eliminación de O’Higgins en la Copa Libertadores: “La estrategia no falló”

    2.
    Fin al sueño libertador de O’Higgins: Tolima remonta la serie en el epílogo y manda a los celestes a la Copa Sudamericana

    Fin al sueño libertador de O’Higgins: Tolima remonta la serie en el epílogo y manda a los celestes a la Copa Sudamericana

    3.
    “Hay un perjuicio” y “estamos a disposición”: las diversas reacciones que genera Natalia Duco como ministra del Deporte

    “Hay un perjuicio” y “estamos a disposición”: las diversas reacciones que genera Natalia Duco como ministra del Deporte

    4.
    Tras quedar fuera de la nómina: hermano de Marcelo Moreno Martins entrega su apoyo a Surinam en el repechaje mundialista

    Tras quedar fuera de la nómina: hermano de Marcelo Moreno Martins entrega su apoyo a Surinam en el repechaje mundialista

    5.
    Milad y Yunge pierden peso: la cita en que los clubes marginaron al directorio de la ANFP en la discusión por ley SADP

    Milad y Yunge pierden peso: la cita en que los clubes marginaron al directorio de la ANFP en la discusión por ley SADP

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 12 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 12 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Metro extiende su funcionamiento por el Lollapalooza 2026: revisa los horarios y estaciones

    Metro extiende su funcionamiento por el Lollapalooza 2026: revisa los horarios y estaciones

    De vestimentas estrafalarias a pedidos de selfies: el lado B del cambio de mando
    Chile

    De vestimentas estrafalarias a pedidos de selfies: el lado B del cambio de mando

    Señales, gestos y simbolismos del cambio de mando entre Boric y Kast

    Encuentran golpeado a exconvencional Rodrigo Rojas Vade a un costado de la Ruta 78: está en riesgo vital

    Kast se estrena con decretos para auditar los recursos fiscales y destrabar proyectos de inversión por US$16.300 millones
    Negocios

    Kast se estrena con decretos para auditar los recursos fiscales y destrabar proyectos de inversión por US$16.300 millones

    José Ramón Valente y promesas económicas de Kast: “Todo se veía un poco más fácil en diciembre de lo que se ve ahora”

    Ministerio de Hacienda prepara batería de medidas económicas para los próximos días

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos
    Tendencias

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    “Los chilenos quisieron jugar con el reloj”: en Colombia festinan con la eliminación de O’Higgins de la Copa Liberadores
    El Deportivo

    “Los chilenos quisieron jugar con el reloj”: en Colombia festinan con la eliminación de O’Higgins de la Copa Liberadores

    ¿Puede volver Gustavo Álvarez a la U? Director de Azul Azul aborda la búsqueda de técnico tras el despido de Paqui Meneghini

    ¿De qué equipo es hincha el Presidente José Antonio Kast?

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor
    Tecnología

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Cómo la inteligencia artificial de LG busca adaptarse a los hogares chilenos

    Joaquina, la artista venezolana revelación que llega a Lollapalooza: “Lo único que anhelo es la paz de mi gente”
    Cultura y entretención

    Joaquina, la artista venezolana revelación que llega a Lollapalooza: “Lo único que anhelo es la paz de mi gente”

    AC/DC atronador, épico y con rock de alto voltaje en su masivo regreso a Chile

    La canción que a John Lennon le encantaba oír: “Puedo escucharla una y otra vez”

    Italia denuncia un ataque contra una de sus bases militares en el norte de Irak
    Mundo

    Italia denuncia un ataque contra una de sus bases militares en el norte de Irak

    Una nueva oleada de ataques israelíes en Líbano deja al menos 22 muertos y 52 heridos

    El tensionado vecindario regional que recibe a José Antonio Kast

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”
    Paula

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”

    Hummus de palta

    Hablemos de amor: Crecer entre mujeres