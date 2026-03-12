La reacción de Leandro Fernández tras el despido de Paqui Meneghini, el técnico que lo marginó en la U

Universidad de Chile ha comenzado la búsqueda de un nuevo técnico. Esto después del despido de Francisco Meneghini que fue oficializada este miércoles por los azules a través de sus canales oficiales.

“El Club Universidad de Chile informa a sus hinchas y a la opinión pública que, desde este miércoles 11 de marzo, el señor Francisco Meneghini no continuará ejerciendo sus funciones como entrenador de nuestro Primer Equipo masculino”, informó la institución.

“La finalización del vínculo contractual se acordó en buenos términos gracias a la excelente disposición mostrada por el técnico, quien en todo momento privilegió el bienestar de la institución y el equipo. Fue así como se llegó a un término de la relación laboral por mutuo acuerdo entre ambas partes”, continuaron en el escrito.

Finalmente, le manifestaron sus buenos augurios al saliente staff: “Agradecemos el compromiso, profesionalismo y cariño por nuestros colores demostrado desde el primer día por Francisco Meneghini y su cuerpo técnico, a quienes les deseamos el mayor éxito en sus futuros desafíos”.

Estas palabras, además de ser compartidas en el sitio web, también se vieron reflejadas en X e Instagram. Fue justamente en esta última red social a la que Leandro Fernández llegó para darle me gusta.

Leandro Fernández dejó un me gusta en la publicación de la U informando sobre el despido de Meneghini. pc

El quiebre entre Fernández y Meneghini

La reacción del delantero se entiende por el tenso encuentro que sostuvieron ambas partes en el momento de que Paqui Meneghini asumió el banco de la U.

El entrenador decidió no contar con Leandro Fernández para la temporada 2026, una decisión que sorprendió a muchos en el CDA, sobre todo al argentino que suma pasos por Independiente de Avellaneda, Vélez Sarsfield, Nacional de Montevideo e Inter de Porto Alegre.

Paqui citó al atacante a una reunión. En ella le explicó las diversas razones de su salida, las que principalmente daban a entender que no encajaba en su idea futbolística. Al escuchar los argumentos del entrenador de 37 años, el oriundo de Santa Fe quedó muy molesto. De hecho, se produjo una fuerte discusión en la que el jugador recriminó al DT por comunicarle el 6 de enero una resolución que pudo haberle avisado con varios días de anticipación, revelaron en La Cisterna.

Después de este conflicto, fue el propio Meneghini quien entregó detalles de la reunión. “La decisión es cien por ciento futbolística. Es un jugador muy importante, de una gran trayectoria. A la hora de llegar a un plantel evalúo distintas situaciones, una idea de juego y situaciones reglamentarias, como son los cupos de extranjeros y también la regla Sub 21″, comenzó explicando Meneghini.

“En todo ese análisis me parecía que quizás no iba a tener los minutos que un jugador de ese nivel merece. Creo que no le servía a él, ni al equipo, ni a mí como entrenador que no tuviera ese rol protagónico”, prosiguió el ahora exentrenador de la U.

También, el adiestrador argentino contó cómo fue la reacción del delantero cuando le habló sobre su salida: “Se lo dije de frente el primer día. Creo que era lo más sano para todos. La verdad que su reacción fue la de un profesional, como es. La decisión es futbolística, pensando siempre en lo mejor para el equipo”.

Más tarde, Fernández entregó su punto de vista sobre la situación. “Hablé con Manuel (Mayo) y con (Michael) Clark y me dijeron que no estaban de acuerdo con la decisión del entrenador, que ellos querían que yo continúe, pero es cien por ciento futbolístico”, aseguró en ese entonces.

“Fue sorpresivo, tanto para mí como para mi familia, pero son cosas que pasan en el fútbol. Por ahí no me gustó la forma que sea ese día, si me gustó que el entrenador venga a poner la cara, pero la dirigencia, sabiendo que el entrenador iba a agarrar, y que tiene una decisión.... Pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol”, agregó.

“Fueron 10 segundos. (Meneghini) me dijo que no entraban los planes del armado de su plantel 2026. Me dijo que eran razones futbolísticas y se entiende porque es un entrenador nuevo, va a buscar sus jugadores y ahora me toca esperar que el club me encuentre una salida si es así y si no me quedaré porque tengo un contrato con la U”, expresó.

Al final, Fernández volvió al fútbol transandino para defender a Argentinos Juniors.