    El Deportivo

    Un día después de su despido: la U oficializa la salida de Paqui Meneghini

    Azul Azul emitió un comunicado en donde explica los términos del adiós del DT argentino y anunció el cuerpo técnico interino que se hará cargo del equipo para el partido ante Coquimbo.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Fracisco Meneghini dejó de ser el DT de la U. Foto: Andrés Piña/Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Casi 24 horas después de su despido, Universidad de Chile oficializó la salida del DT Francisco Meneghini. El DT argentino fue cesado de sus funciones después de una discreta campaña en la que ganó apenas uno de los siete partidos que dirigió (el Superclásico ante Colo Colo en el estadio Monumental) y además fue eliminado de la Copa Sudamericana por Palestino.

    La igualdad del lunes ante Universidad de Concepción fue solo el corolario de una campaña en la que los estudiantiles nunca dieron con el tono y sumaron una gran cantidad de lesionados. Así, durante la tarde del martes, el directorio de la concesionaria decidió ponerle fin al contrato por dos años que tenía el estratega. Sin embargo, de acuerdo a información de El Deportivo, Azul Azul ejecutó una cláusula que permitía interrumpir el vínculo con el adiestrador, previo pago de tres meses de sueldo.

    “El Club Universidad de Chile informa a sus hinchas y a la opinión pública que, desde este miércoles 11 de marzo, el señor Francisco Meneghini no continuará ejerciendo sus funciones como entrenador de nuestro Primer Equipo masculino”, informó la institución azul.

    “La finalización del vínculo contractual se acordó en buenos términos gracias a la excelente disposición mostrada por el técnico, quien en todo momento privilegió el bienestar de la institución y el equipo. Fue así como se llegó a un término de la relación laboral por mutuo acuerdo entre ambas partes”, agregaron en el escrito.

    Finalmente, le manifestaron sus buenos augurios al saliente staff: “Agradecemos el compromiso, profesionalismo y cariño por nuestros colores demostrado desde el primer día por Francisco Meneghini y su cuerpo técnico, a quienes les deseamos el mayor éxito en sus futuros desafíos”.

    El interinato

    El comunicado también informó que, “en lo inmediato, se determinó que Jhon Valladares asumirá como entrenador interino del plantel profesional, comandando desde hoy miércoles los entrenamientos del equipo con miras al partido ante Coquimbo Unido, válido por la Fecha 7 de la Liga de Primera 2026″.

    Este cuerpo técnico transitorio es integrado por Manuel Iturra (segundo entrenador), Rodrigo Villaseca (preparador físico), Julio Cerda (preparador físico), Matías Cruz (analista) y Gonzalo Smith (preparador de arqueros).

    Los azules se encuentran en la duodécima posición, con siete unidades, a cinco del puntero Colo Colo y a dos de la zona de descenso, en un torneo que por ahora no tiene a ningún equipo escapado.

