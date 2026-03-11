Con Aránguiz fuera ocho semanas, más Zaldivia y Guerrero: los últimos lesionados que dejó Meneghini tras salir de la U

Aránguiz por ocho semanas, Zaldivia y Guerrero: los últimos lesionados que dejó Francisco Meneghini en su salida de la U.

La salida de Francisco Meneghini de la banca de Universidad de Chile se produjo en medio de un escenario complejo en el plantel. Al irregular inicio se suma una seguidilla de problemas físicos que terminaron tensionando el ambiente y que deja a varios nombres relevantes fuera de competencia en el mediano plazo.

El caso más delicado es el de Charles Aránguiz. El mediocampista sufrió un desgarro de durante el empate frente a Universidad de Concepción y debió abandonar el partido a los 27 minutos del primer tiempo. En una primera evaluación médica se estableció que su recuperación podría extenderse hasta dos meses, aunque en el CDA esperan reducir ese plazo y apuntan a tenerlo nuevamente disponible en aproximadamente cinco semanas.

La lesión del Príncipe se transforma en el episodio más reciente de una lista que ya venía creciendo. En ese mismo registro aparece también Matías Zaldivia, quien sufrió un desgarro. A ellos se suma la situación de Maximiliano Guerrero, que presenta una lesión muscular cuya evolución mantiene en alerta al cuerpo médico, ante la posibilidad de que se confirme otro desgarro.

El panorama negativo para la U se amplía con otros jugadores que ya estaban al margen. Entre ellos figuran Juan Martín Lucero, Octavio Rivero, Lucas Assadi y el defensor Bianneider Tamayo. Este listado aumentó cuestionamientos internos sobre la planificación física del plantel.

Meneghini se fue de la U tras el empate ante Universidad de Concepción. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Dudas internas en el CDA

La acumulación de bajas abrió un foco de críticas dentro del club. En ese contexto, uno de los nombres que apareció bajo observación fue el del preparador físico Gonzalo Fellay. En el entorno del club se apuntó a la planificación de las sesiones de trabajo como uno de los factores que podrían explicar la cantidad de molestias musculares registradas en el arranque de la temporada.

El ‘caso Rivero’ fue el más bullado dentro de la concesionaria, pues hay dudas sobre si el delantero rioplatense llegó lesionado. La respuesta oficial que recibió el directorio es que el uruguayo pasó los exámenes médicos con holgura y que la sinovitis que lo ha mantenido al margen durante las últimas fechas la sufrió en el primer amistoso de la temporada ante Universitario de Deportes.

Meneghini había llegado a la U con altas expectativas luego de su paso por O’Higgins, donde logró clasificar a la Copa Libertadores. Sin embargo, el rendimiento del equipo no logró consolidarse durante las primeras semanas de competencia. Las interrogantes no solo se instalaron entre dirigentes y funcionarios, sino también dentro del propio camarín.

Con la salida del entrenador ya oficializada, el cuerpo técnico interino deberá asumir con un plantel condicionado por las bajas físicas. La recuperación de Aránguiz aparece como una de las prioridades.