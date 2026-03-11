SUSCRÍBETE
    El Deportivo

    Nicolás Jarry sigue sufriendo: cae en la primera ronda del Challenger de Punta Cana y suma 12 derrotas consecutivas

    El tenista nacional cayó por 7-6(5) y 6-1 ante el australiano Adam Walton (91°). Además, Tomás Barrios tampoco pudo superar la primera ronda.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: Photosport

    Nicolás Jarry (154°) sigue sin poder salir del mal momento por el que atraviesa su carrera. Este martes jugó la primera ronda del Challenger de Punta Cana, su sexto torneo este año, y cayó en dos sets ante el australiano Adam Walton (91°), por parciales de 7-6(5) y 6-1, en una hora y media de partido.

    El primer set fue bastante parejo, con dos quiebres por lado que obligaron a definir todo en el tie break. En esa instancia, el oceánico fue más sólido y se impuso por 7-5.

    En la segunda manga parecía que el trámite sería igual; ambos ganaron sus primeros juegos de servicio. Sin embargo, un quiebre de Walton en el cuarto game fue el punto de inflexión. Jarry no pudo volver al partido y perdió todos los juegos restantes. Fue 6-1 para el australiano.

    Una racha dolorosa

    Cabe destacar que con el resultado en Punta Cana, Nico acumula 12 derrotas consecutivas en el circuito: seis en la temporada 2025 y seis este año.

    Las de este 2026 fueron en el Challenger de Canberra en enero, en la qualy del Abierto de Australia ese mismo mes, en Río de Janeiro en febrero, en Santiago ese mes, en la qualy de Indian Wells en marzo y ahora en Punta Cana.

    Su último triunfo en el circuito data del 4 de julio, cuando venció al brasileño Joao Fonseca en Wimbledon.

    Barrios, también fuera

    Quien tampoco tuvo una jornada feliz fue Tomás Barrios (115°), quien también quedó eliminado en la primera ronda del Challenger de Punta Cana.

    Foto: Photosport

    El chillanejo cayó en dos sets contra el belga Raphael Collignon (77°), por parciales de 7-6(4) y 6-3.

    De esta manera, el único representante nacional que queda en competencia es Christian Garin (90°), que este miércoles se enfrentará al checo Dalibor Svrcina (109°).

