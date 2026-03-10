SUSCRÍBETE
    El Deportivo

    “Posición natural producto de la acción”: los audios del VAR de la polémica mano en el final del partido de la U

    Juan Sepúlveda y Dione Rissios revisaron la jugada en la cabina y concluyen que el impacto del balón en el brazo de Pablo Parra se produjo “producto de los concactos que se generan”.

    Lucas Mujica 
    Lucas Mujica
    "Posición natural producto de la acción": los audios del VAR de la polémica mano en el final del partido de la U.

    La ANFP da a conocer los audios del VAR en la jugada que generó protestas en Universidad de Chile en el final del partido ante Universidad de Concepción.

    La acción ocurrió en el octavo minuto de adición. Tras la ejecución de un tiro de esquina para el cuadro azul, Pablo Parra fue a disputar el balón con Fabián Hormazábal dentro del área. En el forcejeo, el volante pierde estabilidad y el balón impacta en su brazo.

    El árbitro José Cabero dejó continuar el juego y la cabina del VAR se chequeó la jugada. Tras el visionado protocolar, Juan Sepúlveda y Dione Rissios determinaron que no correspondía revisión en campo.

    En los audios difundidos por el organismo, Sepúlveda señala durante el análisis: “Todo chequeado, acción de juego. José, tiene contexto, el jugador producto de los contactos que se generan, le gira y le llega en la mano”.

    Rissios complementa su visión en la misma revisión. “Siempre la mano en una posición natural producto de la acción”, señala la jueza.

    Junto con los registros de audio, la comisión arbitral entregó una explicación de la jugada. “Tras la ejecución de un tiro de esquina por parte del equipo azul, jugadores de ambos equipos van a una disputa en donde un delantero en su afán por ganar el espacio donde va a caer el balón desestabiliza con su cuerpo a un defensor haciendo que pierda el equilibrio abriendo sus brazos de forma natural”, indican.

    “Cuando el balón cae entre los jugadores golpea el brazo abierto del defensor en una posición que se justifica por la acción de buscar estabilidad”. En esa línea, la ANFP sostiene que la determinación del juez fue correcta: “Esta situación es interpretada correctamente por el árbitro que se encontraba con buen ángulo y permite que el juego continúe”, añaden.

    Respecto del rol del videoarbitraje, el organismo explicó que el procedimiento se limitó a verificar si existía un error claro. “El VAR en su chequeo protocolar por posible penal analiza ángulos, velocidades y consideraciones técnicas observando exactamente lo que el árbitro había relatado”, señalan.

    La conclusión del análisis ratifica la decisión inicial del juez del encuentro. “El golpe del balón en el brazo del defensor ocurre por una acción de juego propia de los movimientos del jugador al buscar equilibrio, por lo cual confirma la decisión del árbitro de no sancionar penal”, finalizan.

