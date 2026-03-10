Múltiples polémicas y quejas en alza: la mano no cobrada contra la U llena de críticas al arbitraje y a Roberto Tobar

Múltiples polémicas y quejas en alza: la mano no cobrada contra la U pone en la mira al arbitraje y a Roberto Tobar.

Se jugaba el octavo minuto de adición. Pablo Parra va a una disputa con Fabián Hormazábal, se desastibiliza y la pelota choca en su brazo. El árbitro José Cabero no ve la jugada y tras la intervención del VAR, los asistentes en la cabina (Juan Sepúlveda y Dione Rissios) decidieron que no era una acción revisable. “Claro penal. Contra Limache nos cobraron uno igual”, protestó el lateral azul tras el encuentro.

El técnico Francisco Meneghini también se dio el tiempo de comentar la situación. “Al menos como mínimo es que la revise el árbitro y la analice tranquilamente y, entre paréntesis, hay un defensor que se la da al arquero y si no era penal, al menos había tiro libre indirecto. Nos dijo que de arriba estaba confirmado, pero debió ir a verla”, dijo.

El episodio se suma a una cadena de cuestionamientos que se han repetido durante el inicio de la temporada y que vuelven a poner bajo presión a la comisión arbitral que encabeza Roberto Tobar. Las críticas provienen desde distintos frentes: entrenadores, dirigentes y jugadores que han levantado reparos por criterios, procedimientos y el uso del videoarbitraje. En el caso del duelo de este lunes, Cabero ya había tenido una jugada particularmente compleja en la expulsión de Marcelo Díaz.

Finalmente, la U no pasa del empate ante Universidad de Concepción y la crisis en el club estudiantil sigue creciendo. En paralelo, eso sí, vuelve a tambalear otra estructura: la del arbitraje.

Un reclamo antiguo

La molestia en la U viene gestándose desde hace semanas. El 20 de febrero, el presidente de Azul Azul, Michael Clark, y el gerente deportivo Manuel Mayo acudieron a la sede de la ANFP para manifestar su disconformidad con algunas determinaciones arbitrales en el arranque de la Liga de Primera. Ambos dirigentes se reunieron con Tobar para exponer una serie de situaciones que, a juicio del club, influyeron directamente en los resultados obtenidos en las primeras fechas.

En la U no han ocultado que se sienten derechamente perjudicados. Este lunes, Tobar asistió al Estadio Nacional y en la antesala del encuentro se le vio dialogar con Clark en el tunel del recinto de Ñuñoa.

Claro que las críticas a los arbitrajes no han sido exclusivas de Universidad de Chile. Varios clubes han expresado públicamente su disconformidad con decisiones tomadas tanto en cancha como en la cabina del VAR. Deportes La Serena, por ejemplo, emitió un comunicado en el que acusó haber sido “gravemente perjudicado por errores arbitrales que han influido directamente en los resultados”.

En el documento, el plantel aseguró que se han cobrado posiciones de adelanto inexistentes y que se han invalidado jugadas de gol por decisiones apresuradas.

“Nos han cortado jugadas claras y legales de gol por decisiones que debieron dejarse seguir”, señalaron. El club papayero también cuestionó el procedimiento utilizado en un partido frente a Universidad de Concepción (1-1), donde se anuló un tanto por un fuera de juego. Según denunciaron, la línea de la revisión habría sido trazada de manera incorrecta.

El debate sobre el rol del VAR

La influencia del VAR también ha sido tema de discusión entre entrenadores. El técnico de Ñublense, Juan José Ribera, criticó el arbitraje de Fernando Véjar tras la derrota de su equipo ante Universidad Católica. El estratega cuestionó que el juez terminara modificando varias de sus decisiones iniciales tras los llamados desde la cabina.

“Hoy resulta que no mantuvo ninguna decisión. El VAR le cambió todo y me parece exagerado. Una cosa es revisar jugadas finas y otra es que ninguna determinación del árbitro principal sea sostenida”, lanzó.

En ese mismo encuentro, el técnico Daniel Garnero expresó su frustración por la actuación del silbante. Los reclamos le valieron una sanción por parte del Tribunal de Disciplina. El DT de la UC ya había protestado semanas antes por los criterios referiles, pero en esa ocasión su queja fue relacionada a las constantes detenciones. “Al fútbol chileno una de las cosas que le faltan es ritmo. Se jugó poco y no por culpa nuestra. Siempre pasaba algo, se paraba a cada rato”, dijo luego de la primera fecha.

Problemas que alcanzan a la Primera B

La discusión no se limita a la máxima categoría. En la Primera B también se han producido polémicas que reabrieron el debate sobre la necesidad de incorporar herramientas tecnológicas en la categoría. En el duelo entre Curicó Unido y San Luis, un gol con la mano de Leandro Benegas fue validado. Ni el árbitro Cristián Droguett ni sus asistentes advirtieron la infracción.

La jugada provocó la indignación del entrenador de San Luis, Humberto Suazo. “Son errores tan graves que no pueden pasar. La mano fue clara. Creo que hay cosas que se deben mejorar y es importante que se tomen cartas en el asunto rápidamente”, reclamó.

Esa discusión sobre el arbitraje también reactivó un proyecto que lleva un año en análisis en la ANFP: la implementación del denominado VAR Light en la Liga de Ascenso. Se trata de una versión más económica del sistema tradicional, que funciona con menos cámaras y está orientada a revisar situaciones específicas.

En Quilín reconocen que la iniciativa sigue en estudio y que su puesta en marcha depende principalmente de la obtención de financiamiento.

En medio de las críticas, la comisión que dirige Roberto Tobar vuelve a enfrentar cuestionamientos sobre los criterios aplicados en los arbitrajes y el uso del VAR. Las controversias en distintos partidos han instalado nuevamente el debate sobre la consistencia de las decisiones, la unificación de criterios y la necesidad de mejorar los procedimientos.

Cada jugada discutida amplifica la presión sobre los jueces. Un escenario que, lejos de disiparse, parece instalarse nuevamente como uno de los temas centrales del fútbol chileno.