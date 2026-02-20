Michael Clark y Manuel Mayo llegan a la ANFP para protestar por los cobros arbitrales contra la U

Hay molestia en Universidad de Chile. Según supo El Deportivo, Michael Clark y Manuel Mayo, se presentaron este viernes, cerca del mediodía, en la sede de ANFP, en Quilín, para manifestar su disconformidad por decisiones arbitrales ocurridas en el inicio de la temporada. La U suma apenas dos puntos de nueve posibles en el comienzo de la Liga de Primera y en Azul Azul ven en las determinaciones de los jueces un factor importante para esa escasa producción. Ahora se reúnen con Roberto Tobar, jefe la comisión de árbitros, para exponer su punto.

La visita se produjo luego de dos partidos que el club considera que hubo eventuales fallos referiles que pudieron ser determinantes en el resultado. En la primera fecha, ante Audax Italiano, el encuentro terminó 0-0 y sufrió las expulsiones de Felipe Salomoni y Juan Martín Lucero por parte del árbitro Gastón Philippe. Ambos fueron sancionados posteriormente por el Tribunal de Disciplina.

La U no suma victorias en la Liga de Primera. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

En la tercera jornada, frente a Palestino, el encuentro también finalizó sin goles. En el tiempo adicional, el árbitro anuló un tanto convertido por Charles Aránguiz tras una revisión del VAR por una mano previa de Matías Zaldivia. La comisión arbitral liberó posteriormente los audios del procedimiento. “La mano es burda de Zaldivia. No existe infracción en contra del jugador”, dicen en el metraje. La acción fue considerada parte de una misma fase de ataque, por lo que el VAR le recomentó la revisión al juez Diego Flores.

Tras ese encuentro, el técnico Francisco Meneghini abordó la jugada anulada. “Fue un partido en el que ellos cerraron los espacios con mucha gente por detrás de la línea de la pelota (…) tuvimos esa oportunidad que el árbitro anuló”, dijo. Sobre la secuencia previa al gol, agregó: “Parece que la jugada fue bastante larga antes de que se produjera el gol. Son decisiones y ahora tenemos que enfocarnos en lo nuestro”.

Ahora, Mayo y Clark acudieron a Quilín para exponer sus antecedentes y pedir explicaciones por los criterios aplicados en las expulsiones ante Audax Italiano y en la anulación del gol frente a Palestino.