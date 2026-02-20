SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Michael Clark y Manuel Mayo llegan a la ANFP para protestar por los cobros arbitrales contra la U

    En Azul Azul no están conformes por la labor de los árbitros en las primeras jornadas del certamen nacional. Ahora se reúnen con Roberto Tobar.

    Por 
    Matías Parker
     
    Lucas Mujica
    Manuel Mayo y Michael Clark llegan a la ANFP para protestar por los cobros arbitrales contra la U.

    Hay molestia en Universidad de Chile. Según supo El Deportivo, Michael Clark y Manuel Mayo, se presentaron este viernes, cerca del mediodía, en la sede de ANFP, en Quilín, para manifestar su disconformidad por decisiones arbitrales ocurridas en el inicio de la temporada. La U suma apenas dos puntos de nueve posibles en el comienzo de la Liga de Primera y en Azul Azul ven en las determinaciones de los jueces un factor importante para esa escasa producción. Ahora se reúnen con Roberto Tobar, jefe la comisión de árbitros, para exponer su punto.

    La visita se produjo luego de dos partidos que el club considera que hubo eventuales fallos referiles que pudieron ser determinantes en el resultado. En la primera fecha, ante Audax Italiano, el encuentro terminó 0-0 y sufrió las expulsiones de Felipe Salomoni y Juan Martín Lucero por parte del árbitro Gastón Philippe. Ambos fueron sancionados posteriormente por el Tribunal de Disciplina.

    La U no suma victorias en la Liga de Primera. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    En la tercera jornada, frente a Palestino, el encuentro también finalizó sin goles. En el tiempo adicional, el árbitro anuló un tanto convertido por Charles Aránguiz tras una revisión del VAR por una mano previa de Matías Zaldivia. La comisión arbitral liberó posteriormente los audios del procedimiento. “La mano es burda de Zaldivia. No existe infracción en contra del jugador”, dicen en el metraje. La acción fue considerada parte de una misma fase de ataque, por lo que el VAR le recomentó la revisión al juez Diego Flores.

    Tras ese encuentro, el técnico Francisco Meneghini abordó la jugada anulada. “Fue un partido en el que ellos cerraron los espacios con mucha gente por detrás de la línea de la pelota (…) tuvimos esa oportunidad que el árbitro anuló”, dijo. Sobre la secuencia previa al gol, agregó: “Parece que la jugada fue bastante larga antes de que se produjera el gol. Son decisiones y ahora tenemos que enfocarnos en lo nuestro”.

    Ahora, Mayo y Clark acudieron a Quilín para exponer sus antecedentes y pedir explicaciones por los criterios aplicados en las expulsiones ante Audax Italiano y en la anulación del gol frente a Palestino.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol NacionalFútbol ChilenoLa UUniversidad de ChileAzul AzulANFPManuel MayoMichael Clark

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Servicio Médico Legal detalla las pericias que realizan para identificar a los fallecidos por explosión de camión en Renca

    Presidente Boric rechaza acusación de Estados Unidos tras sanción contra tres funcionarios del gobierno

    SEC multa a tres empresas y a consejeros del Coordinador Eléctrico por apagón de febrero del 2025

    Embajador de EE.UU. se reunió con ministros Muñoz, Cordero y Delpiano previo a la inédita sanción de Trump contra Chile

    De cinco días a dos semanas: el intrincado proceso de identificación de las víctimas tras la explosión en Renca

    La denuncia que pesa contra el renunciado fiscal Eduardo Ríos y que agita aún más el caso ProCultura

    Lo más leído

    1.
    Premio a la vista: el millonario cheque que se repartirá el plantel de Deportes Limache si vence a la U en el Nacional

    Premio a la vista: el millonario cheque que se repartirá el plantel de Deportes Limache si vence a la U en el Nacional

    2.
    “Salida de estampida”: la reconversión táctica del Betis de Manuel Pellegrini que encandila a España

    “Salida de estampida”: la reconversión táctica del Betis de Manuel Pellegrini que encandila a España

    3.
    De Colo Colo a Estados Unidos: la nueva vida de Eduardo Rubio

    De Colo Colo a Estados Unidos: la nueva vida de Eduardo Rubio

    4.
    El suplicio de Carlos Palacios en Boca Juniors

    El suplicio de Carlos Palacios en Boca Juniors

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Cómo “rejuvenecer” el sistema inmunológico, según un reciente estudio científico

    Cómo “rejuvenecer” el sistema inmunológico, según un reciente estudio científico

    Servicios

    Festival de Comedia 2026: cuándo es, los humoristas invitados y quién transmite

    Festival de Comedia 2026: cuándo es, los humoristas invitados y quién transmite

    Rating del jueves 19 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 19 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora comienza la Gala de Viña 2026 y quién transmite el evento previo al Festival

    A qué hora comienza la Gala de Viña 2026 y quién transmite el evento previo al Festival

    Servicio Médico Legal detalla las pericias que realizan para identificar a los fallecidos por explosión de camión en Renca
    Chile

    Servicio Médico Legal detalla las pericias que realizan para identificar a los fallecidos por explosión de camión en Renca

    Presidente Boric rechaza acusación de Estados Unidos tras sanción contra tres funcionarios del gobierno

    Embajador de EE.UU. se reunió con ministros Muñoz, Cordero y Delpiano previo a la inédita sanción de Trump contra Chile

    SEC multa a tres empresas y a consejeros del Coordinador Eléctrico por apagón de febrero del 2025
    Negocios

    SEC multa a tres empresas y a consejeros del Coordinador Eléctrico por apagón de febrero del 2025

    Empresas de RRNN, centros comerciales y de transporte: las mayores inversiones de las AFP en bonos locales en enero

    Más del 45% de las empresas dice que la falta de regularización es la principal barrera para contratar migrantes

    Tras la explosión en Renca: ¿qué seguros operan, qué pueden hacer los afectados y dónde están las brechas de cobertura?
    Tendencias

    Tras la explosión en Renca: ¿qué seguros operan, qué pueden hacer los afectados y dónde están las brechas de cobertura?

    La costosa propuesta del gobierno de Trump para reemplazar a la OMS

    Cómo los exámenes de sangre podrían predecir el Alzheimer, según un reciente estudio

    Intercambiaron ideas en Paraguay: Pablo Milad acuerda reunión con el Presidente José Antonio Kast antes de su asunción
    El Deportivo

    Intercambiaron ideas en Paraguay: Pablo Milad acuerda reunión con el Presidente José Antonio Kast antes de su asunción

    José María Buljubasich aborda el impacto del Claro Arena en el mercado de la UC: “No es de un día para el otro”

    Michael Clark y Manuel Mayo llegan a la ANFP para protestar por los cobros arbitrales contra la U

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7
    Tecnología

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Cómo son las nuevas unidades del pueblo Mapuche en Age of Empires II: Definitive Edition

    La guerra de la IA suma un incómodo momento entre Sam Altman de OpenAI y Dario Amodei de Anthropic

    Traducción simultánea, un show de 45 minutos y un cover chileno: así será el singular debut del k-pop de NMIXX en Viña
    Cultura y entretención

    Traducción simultánea, un show de 45 minutos y un cover chileno: así será el singular debut del k-pop de NMIXX en Viña

    Gloria Estefan, Stefan Kramer y Matteo Bocelli: cómo será la primera noche del Festival de Viña 2026

    Muere el actor Eric Dane, recordado por su papel como Mark Sloan en Grey’s Anatomy

    Detención del expríncipe Andrés genera reclamos por justicia en Estados Unidos y en Europa crecen las investigaciones sobre el caso Epstein
    Mundo

    Detención del expríncipe Andrés genera reclamos por justicia en Estados Unidos y en Europa crecen las investigaciones sobre el caso Epstein

    ¿El Bukele colombiano? Abelardo de la Espriella avanza en las encuestas

    La Policía de Reino Unido inicia un nuevo registro en la Royal Lodge, antigua residencia del expríncipe Andrés

    Nancy Mamani Loza: La única mujer
    Paula

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio

    London Fashion Week: La guía de desfiles que no te puedes perder