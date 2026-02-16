SUSCRÍBETE
    “La mano de Zaldivia es burda”: la ANFP libera los audios del VAR del polémico gol anulado a la U ante Palestino

    Este lunes se dieron a conocer los registros del videoarbitraje en el encuentro del viernes pasado.

    Lucas Mujica 
    Lucas Mujica
    “La mano de Zaldivia es burda”: la ANFP libera los audios del VAR del polémico gol anulado a la U ante Palestino. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    La ANFP libera los audios del VAR en la polémica jugada que marcó el empate entre Palestino y la U. La jugada se dio en el tiempo adicional y terminó en gol anulado a Charles Aránguiz por una mano de Matías Zaldivia al comienzo de la jugada. El juez Diego Flores revisó la acción tras la advertencia de sus colegas en la caseta del videoarbitraje.

    “Después de que el equipo blanco envía un centro al área penal desde un tiro libre a favor, un atacante juega el balón de forma deliberada con su mano derecha y luego lo juega otro atacante en posición de fuera de juego, no siendo advertidas ambas infracciones por parte del equipo arbitral permitiendo que el juego continúe. En ese momento un defensor logra alejar el balón del área y el equipo atacante sigue con la posesión del balón y el ataque luego de una serie de pases termina en gol. El VAR en su chequeo protocolar detecta que al inicio de la acción se produce una clara mano deliberada y que no existe infracción en contra del atacante”, señala el metraje de la ANFP al comienzo, antes de exponer los audios de la jugada.

    “Además analiza que después de la falta el equipo defensor nunca logró recuperar la posesión del balón y que el despeje del defensor no genera una nueva fase de ataque sino que se considera una misma posesión. Al tener esta evidencia el VAR recomienda al árbitro una revisión en campo. El árbitro al observar las imágenes detecta claramente la mano deliberada del atacante y considera una misma fase de ataque por lo que determina anular el gol y reanudar el juego con un tiro libre directo en favor del equipo defensor”, complementa.

    Luego se escucha el instante de la acción. “Toca la mano de Zaldivia, ojo que no recupera Palestino”, se oye primero. “Sí, estaba viendo que lo empujaban a Zaldivia, quiero ver acá, si lo están tomando o no a Zaldivia”, complementan.

    En el VAR estaban Reinerio Alvarado y Diego Gamboa. “Diego, escúchame, no reanudes. Estamos, espera mi indicación. Me parece mano. Vamos a revisar la del área, nos parece que hay una mano para nosotros”, le señalan al juez Flores.

    “¿Tiene consideraciones para mano?”, consulta el principal. “Totalmente voluntaria. Te sugiero revisión por la mano. El balón le pega, le toca en la mano... Te vamos a mostrar. No hay infracción sobre Zaldivia. Sigue la acción siempre en fase de ataque de Universidad de Chile. La mano es burda de Zaldivia”, sentencian.

