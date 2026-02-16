SUSCRÍBETE POR $1100
    ¿Se olvida de Santiago Wanderers? El salario que acerca a Óscar Opazo a Everton

    El lateral, que se formó en Valparaíso, busca cerrar su arribo al elenco de Viña del Mar. Su experiencia genera interés en el equipo que conduce Javier Torrente.

    Por 
    Matías Parker
     
    Diego Donoso
    Óscar Opazo jugando por Colo Colo en 2024. Foto: Photosport JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Quedan pocos días para que termine el mercado de pases en el fútbol chileno y se avizoran sorpresas. Según estipulan las bases del torneo, la ventana de fichajes finaliza 24 horas antes del inicio de la cuarta fecha de la Liga de Primera. Es decir, la semana entrante pondrá fin a los traspasos del certamen local.

    Uno de los nombres que busca definir su futuro es Óscar Opazo. Su bajo desempeño en el 2025 llevó a que Colo Colo decidiera no renovar su contrato, por lo que se encuentra libre desde el término de la pasada campaña.

    Cuando se está jugando la tercera fecha del campeonato nacional, El Deportivo conoció que el futbolista fue ofrecido para reforzar a Everton de Viña del Mar.

    Opazo fue ofrecido a Everton de Viña del Mar.

    El pase del lateral derecho se acercó a Everton, justo cuando la escuadra ruletera se encuentra en el último lugar de la tabla de posiciones. Los Oro y Cielo han perdido sus tres partidos en la Liga de Primera: Unión La Calera, Colo Colo y Huachipato.

    Es en ese contexto que un futbolista con experiencia despierta interés en el equipo de la Quinta Región. Más allá del interés, Everton no está dispuesto a realizar locuras y le ofreció $6 millones de pesos al exjugador del Cacique, además de bonos por partidos y objetivos logrados con el equipo.

    El posible fichaje genera polémica, ya que el Torta se formó en Santiago Wanderers, acérrimo rival de los del Sausalito. Si se confirma el lateral sumaría en su carrera pasos por los dos conjuntos que disputan el clásico porteño.

    Torrente lo espera

    El arribo de Opazo podría ser un salvavidas para Javier Torrente. El director técnico de los Ruleteros ha probado diferentes fórmulas para mejorar el desempeño, pero ninguna ha funcionado hasta el momento. Por lo mismo, el transandino está cuestionado, más aún cuando viene de perder de local frente a Huachipato.

    “Se han cambiado dos entrenadores durante el año 2025. Llegó el tercero a fin de año, que fui yo, y encaminamos este 2026 donde lo que se olfatea van a ser cambios”, señaló el estratega sobre su futuro.

    “Nosotros vamos a seguir trabajando y apostando al trabajo, tratando de mejorar lo que tenemos, tratando de lograr puntos, pero también sabemos que la dirigencia tiene la posibilidad de tomar decisiones y entendemos que el fútbol es así", añadió.

    Luego, el entrenador de Everton realizó dura autocrítica por el nivel del equipo. “En el proceso que llevamos el plantel prácticamente sigue siendo el mismo. No logramos neutralizar a los rivales cuando proponen algo y tampoco logramos ser desequilibrantes cuando proponemos nosotros", señaló.

    “Cuando llegamos al equipo intentamos con distintas formas, con línea de cuatro, con línea de tres, con tres volantes, con cuatro delanteros y ninguna ha terminado acomodándole al equipo para verlo mejor y obteniendo puntos", cerró.

