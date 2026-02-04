Sufre la U: Tribunal de la ANFP revela castigos para Juan Martín Lucero y Felipe Salomoni tras expulsiones ante Audax

Universidad de Chile no lo pasa bien dentro y fuera de la cancha. Por la primera fecha de la Liga de Primera 2026 recibieron a Audax Italiano, en un partido que terminó sin goles, pero con serios daños e incidentes: hinchas de la U ingresaron a la galería sur del Estadio Nacional, arrancaron carteles y asientos, los arrojaron a la policía y quemaron parte de la zona. Dentro de la cancha, sufrieron dos expulsiones que tendrán consecuencias para la fechas siguiente.

Se trata de Felipe Salomoni a Juan Martín Lucero. El lateral vio la roja a los 20′ del encuentro cuando fue a disputar un balón con Marco Collao y su brazo impactó el rostro del futbolista itálico. El juez Gastón Philippe Noriega sancionó la acción con tarjeta amarilla. Sin embargo, fue llamado desde el VAR y, tras la revisión, cambió su cobro por expulsión.

Foto: Photosport

Luego, en los descuentos, cuando el duelo continuaba sin goles y la U intentaba generar peligro con un jugador menos, ocurrió lo insólito: la roja a Juan Martín Lucero. El Gato, que llevaba 20 minutos en cancha, fue a la disputa con Enzo Ferrario, pero en su intención de hacerse con la pelota impactó con la mano sobre la cara del defensor itálico. El juez no pasó por las amarillas, como con Salomoni, y lo expulsó.

Luego del partido, el exdelantero de Colo Colo intentaba explicar lo sucedido ante los medios de comunicación: “Abro el brazo para cubrir la pelota y sinceramente no lo agredo de forma voluntaria. El árbitro interpreta que lo agredí, que le pegué un codazo. Bueno, apelaremos y veremos si se puede quitar“.

Los castigos

Sin embargo, la esperanza de Lucero y de los hinchas azules de que sus jugadores no fueran castigados no se concretó. Este martes, en la sesión del Tribunal de Disciplina, se revisaron los casos y ambos recibieron castigos, aunque de distinta gravedad.

El lateral izquierdo recibió dos partidos de sanción, mientras que el artillero y reciente refuerzo se perderá solo un duelo.

Cabe destacar que los próximos partidos del equipo dirigido por Francisco Meneghini serán de visita contra Huachipato el próximo domingo 8 de febrero a las 12.00 horas en Talcahuano, mientras que el viernes 13 a las 20.30 horas jugarán en La Cisterna contra Palestino por la fecha 3 del torneo.