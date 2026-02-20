SUSCRÍBETE
    “Salida de estampida”: la reconversión táctica del Betis de Manuel Pellegrini que encandila a España

    El Ingeniero ajusta las piezas y el esquema para conseguir cuatro triunfos en los últimos cinco partidos. El equipo está a 4 puntos de los puestos de Champions League y su juego es destacado por los medios.

    Rodrigo Fuentealba 
    Rodrigo Fuentealba
    Betis está a 4 puntos de los puestos de Champions League. FOTO: X @RealBetis.

    El éxito en el fútbol depende mucho de los ajustes que se realicen en los equipos. El conocimiento del plantel y la manera de sacar un rendimiento cualitativo a cada una de las piezas. Así, en ese tipo de lecturas, es donde se trasluce la capacidad de los entrenadores.

    Precisamente, ese tipo de mutaciones técnicas y tácticas es la que han despertado un nuevo reconocimiento para Manuel Pellegrini. El Betis suma cuatro triunfos en los cinco partidos y amenaza con puestos de Champions League en la liga española, zona de la que ahora está a solo cuatro unidades después de triunfos consecutivos ante Atlético de Madrid y Mallorca.

    Escenario muy distinto al de hace dos semanas, cuando los verdiblancos fueron humillados por ese mismo rival capitalino. En el estadio La Cartuja de Sevilla, el equipo colchonero goleó 5-0 a la escuadra del adiestrador santiaguino para eliminarla de la Copa del Rey.

    Una enseñanza

    Denigrante derrota que redundó en una revisión de conceptos para el Ingeniero. Así lo describió en la conferencia de prensa tras el duelo, momento en el que aprovechó de criticar con fuerza a sus dirigidos.

    “Defensiva y ofensivamente hicimos un partido muy pobre. El Atlético nos superó todo el encuentro. Cuando uno pierde siempre se arrepiente del once que alineó, también de los cambios. Si hubiéramos podido cambiar los once lo hubiéramos hecho”, explicó el DT.

    En la misma alocución, el adiestrador reconoció que “por supuesto que tenemos cosas que revisar. Este partido es muy complicado de analizar porque hubo una diferencia muy grande entre ambos equipos”.

    Revancha ante el mismo rival, esta vez en la capital hispana, donde Pellegrini mostró una lección aprendida. Ante el mismo rival, los andaluces se impusieron por la cuenta mínima, triunfo que no lograba en Madrid desde hace 14 temporadas.

    Nuevo proceso

    Desde que asumió en el Betis, en julio de 2020, el entrenador santiaguino ha tenido como esquema predilecto el 4-2-3-1. Dibujo táctico que se ha impuesto con naturalidad en las cinco temporadas que el equipo clasificó a copas europeas.

    Pero la dolorosa derrota en el duelo copero demostró que el sistema no está escrito en piedra, que la ductilidad es parte del éxito y que los intérpretes están sobre las ideas concebidas.

    El brasileño Antony, quien había sido uno de los más frustrados tras ese vejamen deportivo reconoció “el míster ha hecho un vídeo del partido que perdimos y fue importante para hacer autocrítica”.

    “Esta es una ‘clase de análisis táctico’ que suele ser habitual antes de todos los partidos pero que en este caso cobraba más importancia. Y funcionó a la perfección”, escribió El Gol Digital para analizar la batalla que ganó el chileno en el chileno contra Diego Simeone, uno de sus eternos verdugos.

    Asimismo, el sitio insistió en que “el muro bético desesperó al Cholo en su propio feudo. Manuel Pellegrini dio una auténtica lección magistral de pizarra para asaltar el feudo rojiblanco y cobrarse su venganza personal. El técnico chileno rompió sus esquemas habituales para plantarle a Simeone un 4-5-1 con las líneas extremadamente juntas, un bloque bajo que fue un desafío directo al Atlético de Madrid: ‘entra si puedes’. Esta disposición táctica anuló por completo la fluidez del centro del campo colchonero, obligando a los locales a chocar una y otra vez contra un muro perfectamente organizado que no dejó ni un resquicio entre sus filas”.

    En la misma línea, el diario Estadio Deportivo aseguró que Pellegrini “planteó un partido con las líneas más juntas y sin dejar tanto espacio para que los jugadores del Atlético de Madrid mostraran su calidad. En la segunda parte, reforzó el centro de campo para darle mayor solidez y fortaleza al equipo”.

    Va por más

    Dibujo táctico que puede mutar de acuerdo con las necesidades del encuentro. De la misma manera, en el último triunfo de 2-1 en Mallorca, la escuadra del DT chileno mostró una variante desde esa misma raíz.

    “El conjunto de Manuel Pellegrini ha pasado de acumular, de media, más del 50% de posesión a pasar, de milagro, del 30% (36.4% ante el Atleti y 35.5% ante el Mallorca), ha replegado su línea de presión, ha modificado levemente su sistema y como el propio entrenador reconocía, ha pasado a ‘esperar el error’ de sus contrincantes para ataca”, destacó El Desmarque.

    Porque contra los baleares, el 4-5-1 de Madrid mudó a un 4-3-3, con líneas más compactas y un mayor juego por las orillas. Funcionamiento clave para lograr una segunda victoria consecutiva que explotó la admiración de los españoles.

    “La estrategia era clara: asfixiar la salida de balón del rival para activar el contragolpe de forma inmediata. Esta ‘salida en estampida’ ha beneficiado enormemente a los extremos. Tanto el primer gol de Abde como el segundo de Bakambu nacieron de recuperaciones rápidas y ataques verticales liderados por un Antony que, pese a sus molestias, sigue siendo el gran catalizador de las transiciones béticas”, publicó el sitio partidario Info Real Betis.

    El sitio FÚtbol Fantasy complementó que “ha priorizado el orden defensivo y la eficiencia en las transiciones, aceptando fases prolongadas sin balón pero optimizando las ocasiones generadas con la figura de Fidalgo escorado a banda izquierda, a la misma altura que Fornals, clave en la canalización de la posesión”.

