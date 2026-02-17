SUSCRÍBETE
    El cambio de estilo del Betis implementado por Manuel Pellegrini sigue generando elogios en España: “Es más letal aún”

    El duro golpe que le propinó el Atlético de Madrid en la Copa del Rey generó una transformación de la forma con la que los verdiblancos enfrentan los partidos.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.

    El Real Betis a cargo de Manuel Pellegrini está pasando por un buen momento en la liga española que lo tiene de vuelta otra vez en la lucha por un puesto en la próxima Champions League.

    Claro que para lograrlo debió pasar por un fuerte remezón. En en marco de los cuartos de final de la Copa del Rey, el conjunto verdiblanco acabó siendo goleado por 5-0 a manos del Atlético de Madrid.

    Este fue un duro golpe del que el Ingeniero tuvo que sacar lecciones importantes. Y con urgencia: ese mismo fin de semana debía volver a enfrentarlo, esta vez por los puntos de LaLiga.

    Mientras muchos esperaban el mismo desenlace, Pellegrini tuvo que realizar cambios y estableció un equipo que tomara un mayor protagonismo defensivo a la hora de encarar el duelo. El resultado fue positivo y pudo llevarse los puntos a casa tras imponerse por 1-0 al cuadro dirigido por Diego Simeone.

    Esta última fórmula acabó siendo determinante en el último duelo contra Mallorca en el que los sevillanos vencieron en condición de visitante. Un triunfo que los volvió a poner al alcance de los equipos que están ocupando los lugares de acceso a la próxima Champions League.

    Este cambio ha sido destacado por la prensa española. El Desmarque dedicó una nota para explicar la nueva propuesta indicando que “el ‘nuevo Betis’ es más letal aún”.

    “La visita del Atlético de Madrid a La Cartuja, lo cambió todo. Manuel Pellegrini se sentó ante sus jugadores tras la dura derrota en Copa del Rey y repasó, en una extensa charla con vídeo incluido, todo lo que habían hecho mal en aquella cita. Desde entonces, el Betis cambió su idea, modificó su sistema y se convirtió, como admitieron en el Mallorca, en un rival aún más peligroso”, destaca la publicación.

    “El conjunto de Manuel Pellegrini ha pasado de acumular, de media, más del 50% de posesión a pasar, de milagro, del 30% (36.4% ante el Atleti y 35.5% ante el Mallorca), ha replegado su línea de presión, ha modificado levemente su sistema y como el propio entrenador reconocía, ha pasado a ‘esperar el error’ de sus contrincantes para ataca”, agregan más adelante.

    A continuación, remarcan que “esto no significa que el Betis ataque menos, ni mucho menos, sino que lo hace de manera diferente. Ante el Mallorca, sin apenas balón ni protagonismo, sumó un balón al palo, un disparo de Antony y el gol de Abde en apenas 18′, marchándose al descanso con apenas un disparo más -el de Bakambu- y un 0-2 muy cómodo. Letales”.

    El reconocimiento desde Mallorca

    Este cambio de funcionamiento fue sufrido en primera persona por Sergi Darder, volante del Mallorca. “Ha pasado lo que sabíamos que pasaría, confiábamos en contrarrestar esos contrataques, pero el Betis ahora mismo, a parte de tener jugadores con talento, compite mejor en bloque medio bajo, y con jugadores de tanta calidad es difícil contrarrestarlos”, reconoció el jugador en diálogo con DAZN.

    Ahora mismo al contraataque el Betis te mata, puedes preparar muy bien el partido que nos han pillado demasiadas veces ahí, podría decir que es un buen partido nuestro pero cuando sabes que puede pasar y pasa tantas veces, a pesar de haber dominado no puedo decirlo”, cerró.

    Ahora el Betis debe prepararse para enfrentar a Rayo Vallecano el próximo fin de semana. El duelo está programado para este sábado 21 de febrero a partir de las 12.15 horas de Chile.

