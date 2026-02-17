SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    “No está bien su reacción”: el duro castigo que arriesga Javier Correa por su tarde de furia tras salir lesionado en Colo Colo

    El delantero de Colo Colo demostró su frustración por la dolencia que lo dejó fuera del partido en el primer tiempo.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.

    Colo Colo cerró la jornada dominical de la Liga de Primera enfrentando a Unión La Calera por la tercera fecha del campeonato.

    Después del triunfo agónico que tuvieron contra Everton que dejó algunas dudas en el funcionamiento del equipo, la tarea de los albos era intentar poder tomar las riendas del encuentro y llegar arriba en el marcador mucho antes del final. Sin embargo, el gol recién llegó en los 90+1′ con el tanto de Maximiliano Romero.

    Uno de los hechos que complicó al equipo dirigido por Fernando Ortiz fue la temprana lesión de Javier Correa. En el minuto 23 el delantero se tiró al piso buscando asistencia médica, tomándose la zona del isquiotibial izquierdo.

    Luego de que se determinara que no podía continuar, tuvo que salir con claras muestras de frustración. Es más, cuando llegó al banco de suplentes golpeó en repetidas ocasiones el asiento que estaba en frente y luego lo empujó, sacándolo de su sitio.

    “Hay que ponerse en los zapatos de Correa. Creo que no está bien su reacción”, arrancó señalando Aníbal Mosa. “Pero también hay que entender que siente una frustración muy grande cuando le pasa eso. Sobre todo si es empezando el partido”, añadió el presidente de Blanco y Negro.

    Esta reacción podría pasarle la cuenta al jugador si es que el Tribunal de Disciplina de la ANFP decide aplicarle alguna sanción por los daños ocasionados.

    Cabe señalar que hace algunos años, en 2023, Alfonso Parot fue castigado con un partido de suspensión después de romper un dispensador de alcohol gel en el túnel de acceso a los camarines del estadio Monumental tras la derrota con Colo Colo.

    Más atrás, en 2016, Sebastián Beccacece, en ese entonces técnico de Universidad de Chile, fue sancionado con tres partidos después de patear un refrigerador que estaba ubicado cerca del banco.

    Javier Correa acabó desacomodando uno de los asientos del banco tras salir lesionado. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    La palabra de Ortiz

    Una vez finalizado el encuentro, Fernando Ortiz se refirió a la lesión de Javier Correa, además de evaluar el desempeño general del equipo.

    Sobre el ariete expuso que “Javi tuvo una contractura muy fuerte. Yo siempre les digo que, ante la mínima contractura, salgan”, señaló en diálogo con TNT Sports.

    En cuanto al duelo, destacó que “lo digo y lo voy a sostener siempre, los jugadores son los protagonistas de este hermoso deporte. Merecíamos convertir tras tantas llegadas. Lo pudimos lograr, ajustado en sentido con el tiempo, de nuevo, pero los chicos tienen merecido conseguir una nueva victoria”.

    “El análisis rápido, creo que predominamos en los 90 minutos. No se pudo dar porque no encontrábamos los espacios ante un rival bien cerrado, pero siempre fuimos los que fueron a buscar el partido”, añadió.

    Por su parte, Maximiliano Romero apuntó que “el equipo siempre sostuvo esa frialdad para buscarlo, para tratar de ganar el partido. Siempre uno quiere ganar del primer minuto, pero no se pudo porque adelante tuvimos un equipo que juega bien. El equipo se destacó y gracias a Dios pudimos ganarlo”.

    Sobre el hecho de ganar en los últimos minutos, indicó que “son situaciones que no pasan por uno. Uno puede fallar, somos humanos. En mi caso, puedo fallar la que me toque. Arturo también tuvo alguna, pero hay arquero, hay defensores. También tenemos un rival adelante, que juega bien, que se defiende bien. Pero tenemos que estar tranquilos porque las cosas están saliendo bien”.

    Ahora, a la espera de conocer el alcance de la lesión de Javier Correa, Colo Colo deberá prepararse para enfrentar a O’Higgins este sábado 21 de febrero a partir de las 18.00 horas, mirando de reojo el Superclásico del 1 de marzo.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolColo ColoJavier CorreaLiga de Primera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cómo fue el tiroteo durante un partido de hockey juvenil que terminó con al menos 2 muertos en Rhode Island

    SpaceX ingresa a la competencia del Pentágono para desarrollar tecnología de drones autónomos

    Trump asegura que la Junta de Paz para Gaza trabajará junto a la ONU “en algunos casos”

    Samsung inicia el envío de la primera memoria HBM4 comercial de la industria enfocada en Inteligencia Artificial

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Lo más leído

    1.
    Histórico: chilenas se convierten en las primeras mujeres en llegar al campamento base del Everest en bicicleta

    Histórico: chilenas se convierten en las primeras mujeres en llegar al campamento base del Everest en bicicleta

    2.
    Manuel Pellegrini pide mesura en el Betis por la Champions: “No debemos confundir un deseo con una realidad”

    Manuel Pellegrini pide mesura en el Betis por la Champions: “No debemos confundir un deseo con una realidad”

    3.
    Durará tres días: los ejes de las reuniones bilaterales entre Jaime Pizarro y Natalia Duco por el Ministerio del Deporte

    Durará tres días: los ejes de las reuniones bilaterales entre Jaime Pizarro y Natalia Duco por el Ministerio del Deporte

    4.
    Conmebol no lo perdona: las millonarias multas contra Jorge Sampaoli que marcan su adiós del Atlético Mineiro

    Conmebol no lo perdona: las millonarias multas contra Jorge Sampaoli que marcan su adiós del Atlético Mineiro

    5.
    “Cuando te has convertido en un equipo ganador, se nota”: España se rinde ante la racha del Betis de Pellegrini

    “Cuando te has convertido en un equipo ganador, se nota”: España se rinde ante la racha del Betis de Pellegrini

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    SpaceX ingresa a la competencia del Pentágono para desarrollar tecnología de drones autónomos

    SpaceX ingresa a la competencia del Pentágono para desarrollar tecnología de drones autónomos

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Servicios

    Temblor hoy, martes 17 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 17 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor se registra en Región de Coquimbo

    Temblor se registra en Región de Coquimbo

    Temblor de mediana intensidad se percibe en la Región de Antofagasta

    Temblor de mediana intensidad se percibe en la Región de Antofagasta

    Temblor hoy, martes 17 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, martes 17 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Mujer de 75 años falleció tras ser atropellada por delincuente que robó un celular en Maipú

    Hombre muere tras ser apuñalado por la expareja de su novia en San Ramón

    Mayor déficit fiscal de gobierno de Boric abre debate sobre si será suficiente ajuste de US$ 6 mil millones prometido por Kast
    Negocios

    Mayor déficit fiscal de gobierno de Boric abre debate sobre si será suficiente ajuste de US$ 6 mil millones prometido por Kast

    Sernageomin denuncia a Codelco ante Fiscalía y Contraloría por ocultamiento de información tras accidente en El Teniente

    Despidos por necesidad de la empresa suben 6,9% en 2025 y llegan a casi 500 mil, su mayor nivel desde la pandemia

    Cómo fue el tiroteo durante un partido de hockey juvenil que terminó con al menos 2 muertos en Rhode Island
    Tendencias

    Cómo fue el tiroteo durante un partido de hockey juvenil que terminó con al menos 2 muertos en Rhode Island

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Polémica en Doha: tenista sin ranking ATP recibe invitación y dura menos de una hora en la cancha
    El Deportivo

    Polémica en Doha: tenista sin ranking ATP recibe invitación y dura menos de una hora en la cancha

    Champions League: el Benfica de José Mourinho amenaza a Real Madrid en una atractiva eliminación directa

    “Pedimos disculpas”: el gesto de Hulk con Jorge Sampaoli tras su destitución del Atlético Mineiro

    SpaceX ingresa a la competencia del Pentágono para desarrollar tecnología de drones autónomos
    Tecnología

    SpaceX ingresa a la competencia del Pentágono para desarrollar tecnología de drones autónomos

    Samsung inicia el envío de la primera memoria HBM4 comercial de la industria enfocada en Inteligencia Artificial

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Una historia de Los Bunkers y Lollapalooza: de la edición inaugural a ser el primer headliner chileno
    Cultura y entretención

    Una historia de Los Bunkers y Lollapalooza: de la edición inaugural a ser el primer headliner chileno

    Deja Vu: Anttonias cierra una etapa con su nuevo single

    El doloroso cierre de una historia: el avance del último episodio de El Caballero de los Siete Reinos

    Trump asegura que la Junta de Paz para Gaza trabajará junto a la ONU “en algunos casos”
    Mundo

    Trump asegura que la Junta de Paz para Gaza trabajará junto a la ONU “en algunos casos”

    Zelenski denuncia un “ataque masivo” de Rusia destinado a “causar el mayor daño posible” al sector energético

    El plan de Milei para enfrentar la judicialización de la reforma laboral

    El “basurero emocional”: Cuando el chat con tu ex deja de ser coordinación y se convierte en transgresión
    Paula

    El “basurero emocional”: Cuando el chat con tu ex deja de ser coordinación y se convierte en transgresión

    Emilia Müller: La moda como un tema fundamental para entender la sociedad

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín