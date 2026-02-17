“No está bien su reacción”: el duro castigo que arriesga Javier Correa por su tarde de furia tras salir lesionado en Colo Colo

Colo Colo cerró la jornada dominical de la Liga de Primera enfrentando a Unión La Calera por la tercera fecha del campeonato.

Después del triunfo agónico que tuvieron contra Everton que dejó algunas dudas en el funcionamiento del equipo, la tarea de los albos era intentar poder tomar las riendas del encuentro y llegar arriba en el marcador mucho antes del final. Sin embargo, el gol recién llegó en los 90+1′ con el tanto de Maximiliano Romero.

Uno de los hechos que complicó al equipo dirigido por Fernando Ortiz fue la temprana lesión de Javier Correa. En el minuto 23 el delantero se tiró al piso buscando asistencia médica, tomándose la zona del isquiotibial izquierdo.

Luego de que se determinara que no podía continuar, tuvo que salir con claras muestras de frustración. Es más, cuando llegó al banco de suplentes golpeó en repetidas ocasiones el asiento que estaba en frente y luego lo empujó, sacándolo de su sitio.

“Hay que ponerse en los zapatos de Correa. Creo que no está bien su reacción”, arrancó señalando Aníbal Mosa. “Pero también hay que entender que siente una frustración muy grande cuando le pasa eso. Sobre todo si es empezando el partido”, añadió el presidente de Blanco y Negro.

Esta reacción podría pasarle la cuenta al jugador si es que el Tribunal de Disciplina de la ANFP decide aplicarle alguna sanción por los daños ocasionados.

Cabe señalar que hace algunos años, en 2023, Alfonso Parot fue castigado con un partido de suspensión después de romper un dispensador de alcohol gel en el túnel de acceso a los camarines del estadio Monumental tras la derrota con Colo Colo.

Más atrás, en 2016, Sebastián Beccacece, en ese entonces técnico de Universidad de Chile, fue sancionado con tres partidos después de patear un refrigerador que estaba ubicado cerca del banco.

Javier Correa acabó desacomodando uno de los asientos del banco tras salir lesionado. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

La palabra de Ortiz

Una vez finalizado el encuentro, Fernando Ortiz se refirió a la lesión de Javier Correa, además de evaluar el desempeño general del equipo.

Sobre el ariete expuso que “Javi tuvo una contractura muy fuerte. Yo siempre les digo que, ante la mínima contractura, salgan”, señaló en diálogo con TNT Sports.

En cuanto al duelo, destacó que “lo digo y lo voy a sostener siempre, los jugadores son los protagonistas de este hermoso deporte. Merecíamos convertir tras tantas llegadas. Lo pudimos lograr, ajustado en sentido con el tiempo, de nuevo, pero los chicos tienen merecido conseguir una nueva victoria”.

“El análisis rápido, creo que predominamos en los 90 minutos. No se pudo dar porque no encontrábamos los espacios ante un rival bien cerrado, pero siempre fuimos los que fueron a buscar el partido”, añadió.

Por su parte, Maximiliano Romero apuntó que “el equipo siempre sostuvo esa frialdad para buscarlo, para tratar de ganar el partido. Siempre uno quiere ganar del primer minuto, pero no se pudo porque adelante tuvimos un equipo que juega bien. El equipo se destacó y gracias a Dios pudimos ganarlo”.

Sobre el hecho de ganar en los últimos minutos, indicó que “son situaciones que no pasan por uno. Uno puede fallar, somos humanos. En mi caso, puedo fallar la que me toque. Arturo también tuvo alguna, pero hay arquero, hay defensores. También tenemos un rival adelante, que juega bien, que se defiende bien. Pero tenemos que estar tranquilos porque las cosas están saliendo bien”.

Ahora, a la espera de conocer el alcance de la lesión de Javier Correa, Colo Colo deberá prepararse para enfrentar a O’Higgins este sábado 21 de febrero a partir de las 18.00 horas, mirando de reojo el Superclásico del 1 de marzo.