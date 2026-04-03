A qué hora y dónde ver a Uruguay vs. Chile por el Sudamericano Sub 17. Foto redes sociales Guillermo Hinzpeter - FFCh.

Este viernes comienza el Sudamericano Sub 17 Paraguay 2026 y cuenta con la participación de Chile, que tiene su primer desafío contra Uruguay.

La Selección Chilena juvenil, dirigida por Ariel Leporati, compite en el Grupo A del torneo que entrega un cupo al Mundial Sub 17.

Cuándo juega Uruguay vs. Chile

El partido de Uruguay contra Chile Sub 17 es este viernes, 3 de abril, a las 17:00 horas.

Las selecciones se miden en el Estadio Carfem de la ciudad de Ypané, Paraguay.

Dónde ver a Uruguay vs. Chile

El partido de Uruguay contra Chile Sub 17 se transmite en Canal 13 .

La señal informó que llevará el Sudamericano juvenil por señal abierta y en todas sus plataformas, con relatos de Ignacio Valenzuela y comentarios del exseleccionado nacional Gonzalo Jara.