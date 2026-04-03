A qué hora y dónde ver a Uruguay vs. Chile por el Sudamericano Sub 17
La Roja arranca su participación en el campeonato por un cupo al siguiente Mundial de la categoría juvenil.
Este viernes comienza el Sudamericano Sub 17 Paraguay 2026 y cuenta con la participación de Chile, que tiene su primer desafío contra Uruguay.
La Selección Chilena juvenil, dirigida por Ariel Leporati, compite en el Grupo A del torneo que entrega un cupo al Mundial Sub 17.
Cuándo juega Uruguay vs. Chile
El partido de Uruguay contra Chile Sub 17 es este viernes, 3 de abril, a las 17:00 horas.
Las selecciones se miden en el Estadio Carfem de la ciudad de Ypané, Paraguay.
Dónde ver a Uruguay vs. Chile
El partido de Uruguay contra Chile Sub 17 se transmite en Canal 13.
La señal informó que llevará el Sudamericano juvenil por señal abierta y en todas sus plataformas, con relatos de Ignacio Valenzuela y comentarios del exseleccionado nacional Gonzalo Jara.
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