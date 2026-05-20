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    Congreso aprueba nueva prórroga por 30 días del estado de excepción en la Macrozona Sur

    El Senado respaldó la medida con 31 votos a favor y uno en contra. La Cámara de Diputados había hecho lo propio el lunes con el respaldo de 112 parlamentarios, mientras que 20 rechazaron la propuesta.

    Arturo LeónPor 
    Arturo León

    Con 31 votos a favor y uno en contra, el Senado respaldó el oficio presidencial con el que solicitó prorrogar la vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia en la Región de La Araucanía y las provincias de Arauco y del Biobío, Región del Biobío, con lo que la medida se extiende por 30 días más.

    La Cámara de Diputados había hecho lo propio el lunes con el respaldo de 112 parlamentarios, mientras que 20 rechazaron la propuesta.

    El ministro de Defensa, Fernando Barros, destacó en la sesión del martes que “se han tenido logros importantes. (…). A mayo hemos logrado una reducción de la violencia rural del orden del 80% (…) ha permitido efectuar más controles y que se cuente con los recursos por parte de la justicia y Ministerio Público, de manera que Carabineros y PDI puedan cumplir resoluciones judiciales”.

    Adicionalmente, esbozó que se han presentado medidas, como la que permitirá que las Fuerzas Armadas puedan realizar controles de identidad preventivos e investigativos y precisó que se está trabajando en ayudas complementarias a las víctimas y el trabajo a partir de políticas públicas en materia de políticas indígenas.

    Desde el gobierno también destacaron los procedimientos policiales y judiciales que se han realizado en la zona, como el concretado en la madrugada al interior de Temucuicui que permitió la detención de Jorge Huenchullan.

    Durante la sesión hicieron uso de la palabra las y los senadores Miguel Ángel Becker, Vanessa Kaiser, Fidel Espinoza, Cristián Vial, Enrique Van Rysselberghe, Rodolfo Carter, Beatriz Sánchez y Alejandro Kusanovic.

    La intervención en la comunidad de Temucuicui, en Ercilla, fue valorada y recordaron que el ingreso a la zona “estaba limitado”, por lo que “se empieza a notar que este decreto empieza a avanzar en una dirección distinta”.

    Asimismo, se destacó la importancia de “la búsqueda de justicia ante personas que han mal utilizado la lucha justa que por años han realizado nuestros pueblos originarios”.

    “La posibilidad de derrotar a los grupos violentos no es una solución de izquierda ni de derecha”, se recalcó.

    Con todo, se instó a revisar las acciones de diálogo con las comunidades y a mantener programas y proyectos para las comunidades.

    Más sobre:Estado de excepciónMacrozona SurLa AraucaníaBiobíoCongresoCámara de DiputadosSenadoFernando Barros

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