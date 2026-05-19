Cámara de Diputados aprueba nueva prórroga por 30 días del estado de excepción en la Macrozona Sur

La Cámara de Diputados aprobó este lunes una nueva prórroga del estado de excepción constitucional aplicado en la Macrozona Sur, específicamente en las provincias del Biobío y Arauco (de la Región del Biobío) y en la Región de La Araucanía para hacer frente a la violencia rural de la zona.

La extensión de la medida por 30 días solicitada por el Presidente José Antonio Kast fue respaldada por 112 diputados, mientras que 20 rechazaron la propuesta, mientras que 11 se abstuvieron. Ahora, la prórroga será vista este martes por el Senado.

La diputada republicana Paz Charpentier abrió el debate de los parlamentarios durante la sesión.

“Hoy votamos la renovación del estado de excepción en La Araucanía y Biobío (...) no debemos olvidar que miles de chilenos en la Macrozona Sur, viven y duermen en la intranquilidad, sin paz”, dijo Charpentier, recordando los últimos episodios de violencia ocurridos en Contulmo, lo que “nos recordó que el terrorismo sigue plenamente vigente”.

Seguidamente, intervino el diputado del Frente Amplio, Jaime Bassa, quien afirmó que la bancada del partido mantiene conversaciones con el gobierno “ciertas condiciones para la mantención del estado de excepción”, además detalló que el fenómeno debe abordarse desde tres dimensiones: un plan de repliegue de las Fuerzas Armadas en la zona, diálogo e inversión pública y privada.

La diputada del PPD, Andrea Parra, pidió que se especifique por parte del gobierno cuál será el plan para La Araucanía.

“Los problemas de seguridad y crimen organizado no se solucionan solo con temas de inversión, me parece muy bien, pero quisiera verlo cómo se traduce en la realidad”, planteó frente a los ministros del Interior, Claudio Alvarado; de Defensa, Fernando Rabat y de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, presentes en la Sala.

“Se puede desescalar el estado de excepción, pero quisiéramos conocerlo en detalle, porque básicamente tiene que ser muy acotado y muy progresivo”, planteó la diputada Parra.

En tanto, el diputado Jorge Guzmán (Evopoli) culpó al gobierno de Gabriel Boric por no “saber administrar” un estado de excepción.

“El exgobierno del expresidente Boric fracaso especialmente en seguridad y administró un estado de excepción del cual no se hizo cargo de resolver el problema de fondo que viven los chilenos de la Macrozona Sur”, afirmó Guzmán, quien destacó las facultades que el gobierno pretende entregar a las FF.AA para enfrentar la inseguridad en el área.

Gobierno anuncia medidas contra violencia rural

Tras el emplazamiento de algunos legisladores, como la diputada por la zona, Andrea Parra (PPD), el ministro Claudio Alvarado dio a conocer el plan del gobierno para controlar la violencia rural.

Entre esas medidas, Alvarado anunció que el gobierno presentó un nuevo proyecto de ley para modificar la ley orgánica del estado de excepción constitucional, con el que buscarán que las FF.AA puedan realizar controles de identidad preventivos e investigativos, registros de vestimentas, equipaje y vehículos, además de efectuar detenciones en flagrancia.

Otro de los anuncios, fue la propuesta de instalar un mando militar unificado para toda la Macrozona Sur y políticas para resguardar la conectividad de los caminos interiores.

Además, el secretario de Estado, señaló que reactivará la tramitación del proyecto que establece reparaciones para las víctimas de la violencia rural, el que había sido impulsado por la administración de Gabriel Boric.