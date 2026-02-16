SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Golpeando el banco: la furia de Javier Correa en Colo Colo tras lesionarse a semanas del Superclásico con la U

    El atacante argentino sufrió problemas musculares y abandonó el campo con una notoria frustración.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Javier Correa salió ofuscado tras lesionarse ante Unión La Calera. Foto: Photosport.

    Javier Correa desata una nueva preocupación para Fernando Ortiz. El delantero se lesionó y abandonó el campo en el partido entre Colo Colo y Unión La Calera.

    Corrían cerca de los 23 minutos cuando el ariete se lanzó al piso tras sentir un dolor muscular en la pierna. Se tomó rápidamente la zona del isquiotibial izquierdo. El argentino recibió atención médica, pero no pudo continuar y debió ser sustituido. En su reemplazo ingresó Leandro Hernández.

    Correa abandonó el campo con una notoria ofuscación. De hecho, manifestó toda su furia al instalarse en el banco de suplentes. El transandino comenzó a golpear los asientos mientras lanzaba efusivos gritos al aire.

    Su balance en Superclásicos

    La lesión de Correa preocupa en Colo Colo, sobre todo al tratarse de un problema muscular. La situación se complica aún más teniendo en cuenta la cercanía del Superclásico ante Universidad de Chile, que se disputará el próximo 1 de marzo. Tampoco podría estar presente para el cotejo ante O’Higgins, el próximo 21 de febrero.

    Y si bien aún falta por realizar exámenes para evidenciar la gravedad de la lesión, existe una gran posibilidad de que el ariete se pierda el encuentro o, al menos, llegue con lo justo.

    En ese sentido, no sería la primera vez que Correa sufre en un Superclásico. De hecho, de los últimos tres, solo completó todo el partido en la victoria por la mínima en el Monumental, en octubre pasado.

    Sin embargo, no estuvo presente en la derrota por 2-1 en el Nacional por lesión. Tampoco pudo completar el encuentro en la goleada sufrida por 3-0 en la Supercopa. Ahí también salió por problemas físicos. También jugó en la segunda vuelta en 2024, en el empate sin goles en Ñuñoa.

    La molestia de Correa

