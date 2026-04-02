SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Crudo salta más de 10% tras nuevas declaraciones del presidente Trump

    Tanto el petróleo Brent como el WTI bordeaban los US$110 por barril. En EEUU las bolsas cerraron mixtas mientras que, en Chile, el Ipsa perdió más de 1%.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena

    Este jueves el nerviosismo volvió a apoderarse del mercado. El petróleo se empinó nuevamente por sobre los US$100 por barril mientras las principales bolsas del mundo cerraron mixtas.

    El conflicto en Irán sigue siendo la principal fuente de volatilidad. El miércoles por la noche el presidente Trump, en una conferencia de prensa, señaló que los “objetivos estratégicos clave” de Estados Unidos en Irán están “próximos a completarse”.

    Pero al mismo tiempo apuntó que, si bien “estamos en camino de completar todos los objetivos militares de Estados Unidos en breve, muy pronto”, próximamente “vamos a golpearlos con mucha fuerza. En las próximas dos o tres semanas, los vamos a hacer retroceder a la Edad de Piedra, donde pertenecen. Mientras tanto, las conversaciones continúan”.

    Junto con ello reiteró su exigencia de que los países que importan petróleo desde el Golfo Pérsico a través del estrecho de Ormuz deben tomar la iniciativa para obligar a Irán a reabrirlo. Así, afirmó que “no necesitamos” el petróleo que transita por esa vía marítima frente a la costa sur de Irán.

    La repuesta de Irán no se hizo esperar. Este jueves el país indicó que lanzaría ataques “devastadores contra EEUU e Israel.

    Además, el Comandante en Jefe del Ejército de Irán, el general Amir Hatami, advirtió que vigila cada movimiento del “enemigo” y que si Estados Unidos lanza una operación terrestre “nadie sobrevivirá”.

    Con este telón de fondo, al cierre de esta edición el petróleo WTI se empinaba 11,26% hasta los US$111,42 por barril. El petróleo Brent, en tanto, subía 7,21% a US$108,46 por barril.

    A pesar de las fuertes alzas, las bolsas en EEUU cerraron con resultados mixtos. El índice S&P500 subió levemente un 0,11%, mientras que el tecnológico Nasdaq trepó 0,18%. El industrial Dow Jones cayó 0,13%.

    La volatilidad en los mercados se había hecho sentir más temprano en la jornada. Sólo el FTSE100 de Londres había cerrado con una alza (0,69%), mientras que las bolsas de Alemania, Francia y España habían caído 0,56%, 0,24% y 0,14%, respectivamente.

    Por su parte el dollar index - que mide a la divisa de EEUU frente a una canasta de monedas- subía 0,42% hasta los 99,88 puntos. En Chile, al cierre de esta edición, según datos de la Bolsa Electrónica, el dólar anotaba un alza de $5 hasta los $920,8.

    En este contexto, el Ipsa cerró este jueves con una caída de 1,08% que lo dejó en 10.739,15 puntos.

    En un informe enviado a clientes, Renta4 señaló que la baja fue “empujada por las últimas palabras de Trump respecto a que los ataques sobre Irán serán muy intensos en las próximas dos a tres semanas, alejando las probabilidades de algún acuerdo de paz”.

    “Este mensaje siembra dudas en cuanto a que Trump esté dispuesto a provocar más daño a instalaciones energéticas que quedarían inservibles por un tiempo y aunque afirmó que está abierto a negociar quedó patente que su preferencia pasa por seguir atacando”, dijo la corredora.

    Sin embargo, otros opinan que la caída del selectivo podría implicar que es momento de comprar.

    Según el último informe semanal de Renta Variable de Bice Inversiones, “tras la reciente corrección, el mercado local vuelve a ofrecer un atractivo punto de entrada en términos de valorización respecto a su historia y comparables regionales, en un contexto de sano crecimiento en utilidades corporativas en 2026″.

    Más sobre:BolsasDólarMercadosIránTrump

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El presidente de Corea del Sur pide perdón a Corea del Norte por el despliegue de drones en la frontera

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo

    Al menos cinco personas mueren en el centro de Irán por nuevos ataques de EE.UU. e Israel

    Ataque armado en una cancha de Maipú deja un fallecido y un lesionado en riesgo vital

    Natalia González, presidenta del CPLT: “Tenemos instituciones blindadas de la transparencia, eso no es correcto”

    Lo más leído

    1.
    Despidos, recorte de frecuencias y alzas de pasajes: La reingeniería para darle vuelo a Sky Airline

    Despidos, recorte de frecuencias y alzas de pasajes: La reingeniería para darle vuelo a Sky Airline

    2.
    El tsunami judicial de casi US$ 600 millones que amenaza al Fisco por las cuotas pesqueras

    El tsunami judicial de casi US$ 600 millones que amenaza al Fisco por las cuotas pesqueras

    3.
    Así será la nueva casa matriz que el Banco Santander Chile abrirá en 2027

    Así será la nueva casa matriz que el Banco Santander Chile abrirá en 2027

    4.
    La dura negociación por salario mínimo que se anticipa entre el gobierno y la CUT

    La dura negociación por salario mínimo que se anticipa entre el gobierno y la CUT

    5.
    Mario Farren pide flexibilizar la Tasa Máxima Convencional: “Solo a BancoEstado le permitiría bancarizar a unas 200 mil familias adicionales”

    Mario Farren pide flexibilizar la Tasa Máxima Convencional: “Solo a BancoEstado le permitiría bancarizar a unas 200 mil familias adicionales”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El medio siglo de Apple

    El medio siglo de Apple

    Por Alejandro Jofré
    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    Las lecciones que dejó la masacre de Virginia Tech

    Las lecciones que dejó la masacre de Virginia Tech

    Servicios

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    Conaf actualiza situación sobre incendio forestal en localidad de Rivadavia en Vicuña

    Conaf actualiza situación sobre incendio forestal en localidad de Rivadavia en Vicuña

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo
    Chile

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    Ataque armado en una cancha de Maipú deja un fallecido y un lesionado en riesgo vital

    El encargo que no llegó a las “Big Four”: Gobierno desecha auditoría externa internacional al Estado por estrechez fiscal
    Negocios

    El encargo que no llegó a las “Big Four”: Gobierno desecha auditoría externa internacional al Estado por estrechez fiscal

    Ignacio Briones: “La baja del impuesto a empresas es fundamental y por eso debe ser compensada fiscalmente para ser creíble”

    La crisis petrolera y el cambio estructural que se viene en la matriz energética del mundo

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos
    Tendencias

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    El envejecimiento no es sinónimo de enfermedad: estudio muestra cómo los adultos mayores pueden mejorar su vida

    Eduardo Vargas y la nueva cara de la U con Fernando Gago: “Cambiamos de chip, lo que pasó con el DT anterior quedó atrás”
    El Deportivo

    Eduardo Vargas y la nueva cara de la U con Fernando Gago: “Cambiamos de chip, lo que pasó con el DT anterior quedó atrás”

    En el estreno de Gago por la Liga de Primera: la U despierta para golear a La Serena y por fin celebra en el Nacional

    Luto en el fútbol chileno: fallece Adán Godoy, mundialista del 62

    El medio siglo de Apple
    Tecnología

    El medio siglo de Apple

    Review de la Canon EOS R6 Mark III: ¿vale la pena dar el salto?

    Por qué mi televisor podría fallar brevemente durante estos días

    Río Grande, Puerto Rico: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Río Grande, Puerto Rico: un relato de Jaime Bayly

    Cate Blanchett: “Hemos despilfarrado las oportunidades que nos brindó la pandemia, pero no pierdo la esperanza”

    La segunda vida de Roxette: “Las canciones nunca se equivocan”

    El presidente de Corea del Sur pide perdón a Corea del Norte por el despliegue de drones en la frontera
    Mundo

    El presidente de Corea del Sur pide perdón a Corea del Norte por el despliegue de drones en la frontera

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo

    Al menos cinco personas mueren en el centro de Irán por nuevos ataques de EE.UU. e Israel

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo
    Paula

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo

    Elisa Alcaíno, presidenta de Red de Acción Carcelaria: “A nadie le importa la realidad de las mujeres presas”

    Los otros huevitos de Pascua