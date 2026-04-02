Crudo salta más de 10% tras nuevas declaraciones del presidente Trump

Este jueves el nerviosismo volvió a apoderarse del mercado. El petróleo se empinó nuevamente por sobre los US$100 por barril mientras las principales bolsas del mundo cerraron mixtas.

El conflicto en Irán sigue siendo la principal fuente de volatilidad. El miércoles por la noche el presidente Trump, en una conferencia de prensa, señaló que los “objetivos estratégicos clave” de Estados Unidos en Irán están “próximos a completarse”.

Pero al mismo tiempo apuntó que, si bien “estamos en camino de completar todos los objetivos militares de Estados Unidos en breve, muy pronto”, próximamente “vamos a golpearlos con mucha fuerza. En las próximas dos o tres semanas, los vamos a hacer retroceder a la Edad de Piedra, donde pertenecen. Mientras tanto, las conversaciones continúan”.

Junto con ello reiteró su exigencia de que los países que importan petróleo desde el Golfo Pérsico a través del estrecho de Ormuz deben tomar la iniciativa para obligar a Irán a reabrirlo. Así, afirmó que “no necesitamos” el petróleo que transita por esa vía marítima frente a la costa sur de Irán.

La repuesta de Irán no se hizo esperar. Este jueves el país indicó que lanzaría ataques “devastadores contra EEUU e Israel.

Además, el Comandante en Jefe del Ejército de Irán, el general Amir Hatami, advirtió que vigila cada movimiento del “enemigo” y que si Estados Unidos lanza una operación terrestre “nadie sobrevivirá”.

Con este telón de fondo, al cierre de esta edición el petróleo WTI se empinaba 11,26% hasta los US$111,42 por barril. El petróleo Brent, en tanto, subía 7,21% a US$108,46 por barril.

A pesar de las fuertes alzas, las bolsas en EEUU cerraron con resultados mixtos. El índice S&P500 subió levemente un 0,11%, mientras que el tecnológico Nasdaq trepó 0,18%. El industrial Dow Jones cayó 0,13%.

La volatilidad en los mercados se había hecho sentir más temprano en la jornada. Sólo el FTSE100 de Londres había cerrado con una alza (0,69%), mientras que las bolsas de Alemania, Francia y España habían caído 0,56%, 0,24% y 0,14%, respectivamente.

Por su parte el dollar index - que mide a la divisa de EEUU frente a una canasta de monedas- subía 0,42% hasta los 99,88 puntos. En Chile, al cierre de esta edición, según datos de la Bolsa Electrónica, el dólar anotaba un alza de $5 hasta los $920,8.

En este contexto, el Ipsa cerró este jueves con una caída de 1,08% que lo dejó en 10.739,15 puntos.

En un informe enviado a clientes, Renta4 señaló que la baja fue “empujada por las últimas palabras de Trump respecto a que los ataques sobre Irán serán muy intensos en las próximas dos a tres semanas, alejando las probabilidades de algún acuerdo de paz”.

“Este mensaje siembra dudas en cuanto a que Trump esté dispuesto a provocar más daño a instalaciones energéticas que quedarían inservibles por un tiempo y aunque afirmó que está abierto a negociar quedó patente que su preferencia pasa por seguir atacando”, dijo la corredora.

Sin embargo, otros opinan que la caída del selectivo podría implicar que es momento de comprar.

Según el último informe semanal de Renta Variable de Bice Inversiones, “tras la reciente corrección, el mercado local vuelve a ofrecer un atractivo punto de entrada en términos de valorización respecto a su historia y comparables regionales, en un contexto de sano crecimiento en utilidades corporativas en 2026″.