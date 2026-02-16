SUSCRÍBETE POR $1100
    La satisfacción de Fernando Ortiz tras otra victoria sobre la hora de Colo Colo: “Siempre fuimos a buscar el partido”

    El técnico albo analizó el encuentro y destacó lo realizado por sus dirigidos en el agónica triunfo sobre Unión La Calera: "Lo merecíamos", indicó.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Futbol, Colo Colo vs Union La Calera Fecha 3, Liga de Primera 2026. El entrenador de Colo Colo Fernando Ortiz es fotografiado durante un partido de primera disputado en el estadio Monumental en Santiago, Chile. 15/02/2026 Felipe Zanca/Photosport Football, Colo Colo vs Union La Calera 3tst turn, 2026 First division league. Colo ColoÕs coach Fernando Ortiz is pictured during a first division match at the Monumental stadium in Santiago, Chile. 15/02/2026 Felipe Zanca/Photosport FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Fernando Ortiz respira tranquilo, una vez más. Colo Colo volvió a ganar en los descuentos y sumó tres puntos vitales para instalarse en la parte alta de la Liga de Primera. Un agónico tanto de Maximiliano Romero fue suficiente para imponerse sobre Unión La Calera.

    Tras el partido, el técnico argentino analizó el encuentro y valoró lo realizado por sus pupilos, asegurando que no dejaron de buscar el gol. También les entregó un sentido mensaje: “Los jugadores. Lo digo y lo voy a sostener siempre, los jugadores son los protagonistas de este hermoso deporte”, comenzó señalando tras el encuentro, en la transmisión oficial de TNT Sports.

    Para el transandino, la victoria terminó siendo merecida para el Cacique: “Merecíamos convertir tras tantas llegadas. Lo pudimos lograr, ajustado en sentido con el tiempo, de nuevo, pero los chicos tienen merecido conseguir una nueva victoria”, indicó.

    “El análisis rápido, creo que predominamos en los 90 minutos. No se pudo dar porque no encontrábamos los espacios ante un rival bien cerrado, pero siempre fuimos los que fueron a buscar el partido”, continuó.

    También se refirió a la lesión de Javier Correa, que abandonó el terreno en el primer tiempo tras sufrir una complicación muscular, específicamente en la zona del isquiotibial izquierdo: “Javi tuvo una contractura muy fuerte. Yo siempre les digo que, ante la mínima contractura, salgan”, señaló.

    “Ahora a descansar, disfrutar y mañana ya preparamos el partido con O’Higgins, que será un rival difícil de local también”, sentenció.

    La palabra del goleador

    Romero, que fue el héroe albo tras anotar el tanto sobre la hora, también destacó la intención del Cacique durante todo el encuentro: “El equipo siempre sostuvo esa frialdad para buscarlo, para tratar de ganar el partido. Siempre uno quiere ganar del primer minuto, pero no se pudo porque adelante tuvimos un equipo que juega bien. El equipo se destacó y gracias a Dios pudimos ganarlo”, indicó.

    También analizó el hecho de sumar un segundo partido ganando en los descuentos: “Son situaciones que no pasan por uno. Uno puede fallar, somos humanos. En mi caso, puedo fallar la que me toque. Arturo también tuvo alguna, pero hay arquero, hay defensores. También tenemos un rival adelante, que juega bien, que se defiende bien. Pero tenemos que estar tranquilos porque las cosas están saliendo bien”, indicó.

    Hay que seguir trabajando, tengo que seguir mejorando en algunos aspectos y los goles se van a dar solos con el esfuerzo”, añadió.

    Finalmente, se refirió al Superclásico ante Universidad de Chile, que se disputará en dos semanas más, el 1 de marzo: “Sí, obvio que a uno le genera un poquito de ansiedad para jugar esos partidos que son únicos”, cerró.

