Con asistencia de Yastin Cuevas: el gol de Maximiliano Romero para el agónico triunfo de Colo Colo ante La Calera

Maximiliano Romero fue el autor del gol del triunfo de Colo Colo ante La Calera. Foto: Photosport.

Colo Colo suma tres puntos vitales. Una vez más en los descuentos y una vez más con Yastin Cuevas como protagonista. El atacante de 17 años asistió a Maximiliano Romero para sellar un agónico triunfo sobre Unión La Calera.

El Cacique consiguió una victoria clave tras un trabado y complicado encuentro ante los cementeros, disputado en el estadio Monumental.

El cuadro albo no dejó de insistir y aprovechó una de las pocas equivocaciones en la zaga calerana. Víctor Felipe Méndez aprovechó una desatención en la marca y habilitó a Yastin Cuevas.

El joven delantero se desmarcó entre líneas y recibió a la espalda de la defensa. Pese a quedar mano a mano, levantó la cabeza y jugó al lado con Romero (90+1′). El argentino se tomó un tiempo para dejar pasar a un zaguero y definió, desatando la algarabía en el recinto de Macul.

El Cacique vuelve a ganar un encuentro en los descuentos, tal como lo hizo con Everton. Así, sumó seis unidades luego de tres fechas en la Liga de Primera y se instaló en la parte alta de la tabla de posiciones.

Así fue el gol de Romero tras pase de Yastin Cuevas: