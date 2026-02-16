SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    En la agonía, otra vez: Colo Colo derriba la muralla de La Calera en los descuentos y suma su segundo triunfo al hilo

    Tal como sucedió en la fecha anterior, contra Everton, el Cacique destrabó un complejo partido, en casa, y sin jugar bien, en el tiempo añadido. Superó a los cementeros gracias al tanto de Maximiliano Romero. Si bien el cuadro de Fernando Ortiz está lejos de convencer, tiene seis puntos.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Colo Colo venció en los descuentos a Unión La Calera. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Para Colo Colo, cada partido es un desafío nuevo. Un “volver a empezar”, como dice la canción. Planteado de otra manera, es una prueba más para afirmar a Fernando Ortiz y su idea, en un contexto de “vacas flacas” y foco exclusivo en las competencias locales. Claro, al elenco popular se le exige más que al resto. Este domingo, sufrió para ganar. Igual que en la fecha anterior, se impuso recién en el tiempo añadido. Fue 1-0 sobre Unión La Calera. En la agonía.

    Los cementeros llegaron al estadio Monumental con rendimiento perfecto (6 de 6), pero con el fantasma de un lío administrativo tras la denuncia de Everton ante una irregularidad por la presencia de seis extranjeros en la primera fecha. La ausencia de Kevin Méndez redujo las opciones de que esto se diera en la cancha de Macul.

    Colo Colo repitió la alineación de la victoria sobre los ruleteros. Por lo tanto, el técnico Ortiz mantuvo a Arturo Vidal en el eje, con Méndez y Alarcón de interiores, y el doble 9 arriba. Eso sí, esa figura se hizo relativa. Cuando compartieron Javier Correa con Maximiliano Romero, el ex O’Higgins se abría a la derecha, como un puntero, mientras que Claudio Aquino hacía lo propio en la izquierda. Mientras que Méndez era el volante que más se soltaba.

    En un arranque de escaso ritmo, el Cacique apelaba demasiado al pelotazo, saltándose las líneas. A medida que fue pasando el partido, los roles de los equipos se fueron desnudando. Mientras el local tenía la posesión e intentaba, infructuosamente, encontrar la llave del duelo, la visita dejó de presionar alto y se fue encajonando en su trinchera. Ortiz, por su parte, se veía muy expresivo. Un tanto inquieto.

    Colo Colo tuvo que hacer un cambio obligado antes de la media hora, por la baja de Correa. El delantero debió ser reemplazado por problemas musculares. Salió visiblemente molesto, mostrando su rabia en el banco de suplentes. Entró Leandro Hernández, con lo cual Romero se instaló derechamente como el 9. Era un 4-3-3, con Aquino abierto. Los pases filtrados del ex Vélez eran de las pocas pinceladas de claridad.

    El 61% de posesión que tuvo el elenco albo en la primera mitad no decantó en ocasiones claras de gol. Antes del descanso, un disparo de Vidal se fue desviado. Colo Colo no sumó remates a portería. La Calera tampoco, por lo demás. Este dato era ejemplificador de lo que era el encuentro.

    Los blancos afrontaron el complemento con la premura de destrabar el partido y ante un rival que sentía el empate como un triunfo. A la tenencia de la pelota, había que agregarle más velocidad y precisión. Aquino, desde la izquierda, era el más punzante. En los 57′, el argentino sacó un remate al primer palo, pero fue contenido por el meta Avellaneda. Lo que le faltaba al Cacique era generarle pelotas de gol a Maxi Romero.

    Las ideas no fluían y el reloj avanzaba. Pasada la hora de partido, Ortiz hace ingresar a Francisco Marchant y Álvaro Madrid, reemplazando a Aquino y Alarcón. Los juveniles como punteros, para tratar de abrir la cancha ante un rival abroquelado. La búsqueda colocolina se hacía insulsa ante la carencia de precisión e ideas frescas. Al no poder entrar, probaba de afuera, pero el balón se iba a las nubes.

    Tal como ante Everton, el juego se abrió en los descuentos. Yastin Cuevas se vistió de asistente, dejando solo a Maxi Romero para empujar el balón y desatar la algarabía en Macul. En el primer minuto de tiempo añadido. Una catarsis. Una grieta defensiva cementera y su plan se vino abajo. Seis puntos de nueve para Colo Colo. Los merecimientos son discutibles. El dato duro es que el Cacique ganó su segundo duelo seguido.

    FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Ficha del partido

    Colo Colo: F. De Paul; J. Rojas, J. Villagra, J. Sosa, D. Ulloa (46′, E. Wiemberg); F. Méndez, A. Vidal (72′, Y. Cuevas), T. Alarcón (64′, F. Marchant); C. Aquino (64′, A. Madrid); M. Romero y J. Correa (24′, L. Hernández). DT: F. Ortiz.

    U. La Calera: N. Avellaneda; C. Díaz, R. Caseres, N. Palma, D. Gutiérrez; B. Oyarzo (79′, Y. Leiva), J. Requena, J. Soto (58′, C. Moya), C. Gutiérrez (58′, J. Saldías); S. Sáez; y F. Pozzo (68′, M. Campos López). DT: M. Cicotello.

    Goles: 1-0, 90′+1, Romero, define tras pase de Cuevas.

    Árbitro: F. Véjar. Amonestó a Ulloa, F. Méndez (CC); Díaz, Avellaneda, D. Gutiérrez, Moya, Saldías (ULC).

    Estadio Monumental. Asistieron 28.271 personas.

    En cursiva, jugadores juveniles.

    Más sobre:Fútbol nacionalLiga de PrimeraColo ColoUnión La CaleraFernando Ortiz

