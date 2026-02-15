SUSCRÍBETE POR $1100
    Fernando Ortiz vuelve a borrar a refuerzo de Colo Colo de cara al duelo frente a Unión La Calera

    El Cacique recibe este domingo al cuadro cementero, que es uno de los líderes de la Liga de Primera.

    Lucas Mujica 
    Lucas Mujica
    Fernando Ortiz, en la caída de Colo Colo ante Limache (Foto: Photosport)

    Colo Colo recibe a Unión La Calera este domingo a las 20.30 horas en el estadio Monumental. El Cacique viene de obtener su primer triunfo del torneo ante Everton y busca encadenar su segunda victoria consecutiva para acercarse a la parte alta de la tabla.

    El técnico albo, Fernando Ortiz, reconoció que el equipo sigue en proceso de ajuste. “Con la cantidad de jugadores que se fueron y los que llegaron, vamos encontrando de a poco el equipo”, dijo.

    De momento, sin embargo, el DT vuelve a borrar a uno de los refuerzos del Cacique. Lautaro Pastrán, el exjugador de Liga de Quito, quien sufrió un golpe en el amistoso frente a Unión Española, disputado a mitad de semana, no apareció en la nómina de convocados.

    Frente a tal escenario, el equipo por el que apostaría el DT cuenta con Fernando de Paul; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa, Diego Ulloa; Arturo Vidal, Tomás Alarcón, Felipe Méndez; Claudio Aquino; Javier Correa y Maximiliano Romero.

    Enfrente está La Calera, equipo que llega con dos triunfos. Junto a O’Higgins son los únicos clubes con arranque perfecto. Sin embargo, el buen comienzo del cuadro cementero está bajo revisión administrativa.

    La formación de Unión La Calera en el encuentro ante Cobresal. RAUL ZAMORA/PHOTOSPORT

    Everton los denunció ante el Tribunal de Disciplina una presunta infracción al artículo 31° de las Bases de la competición por la inclusión de seis jugadores extranjeros durante el partido de la primera fecha. El reglamento permite un máximo de cinco internacionales en la cancha, con una excepción para un jugador inscrito en Fútbol Formativo.

    A ese reclamo se sumó Cobresal, que evalúa presentar una denuncia similar por el encuentro de la segunda fecha. Ambos clubes apuntan al caso del argentino Axel Encinas, quien ingresó en el segundo tiempo de ambos partidos. Desde el plantel calerano, el volante Kevin Méndez afirmó que Encinas mantiene condición de juvenil y no ocupa cupo: “Estamos seguros de que no habrá sanción”.

    Unión La Calera fue citada al tribunal para el 17 de febrero. Mientras se resuelve, el equipo llega al Monumental con su invicto intacto y como uno de los líderes, en un duelo que pondrá a prueba su campaña ante un Colo Colo que quiere su despegue.

