SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El aviso de Fernando Ortiz tras las indicaciones de Arturo Vidal al borde de cancha: “Si sobrepasa el límite, le diré”

    El entrenador albo se refirió al hecho de que el Rey diera instrucciones tras encontrarse en el banquillo. También analizó el presente del equipo.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Fernando Ortiz se refirió al rol de Arturo Vidal fuera de la cancha. Fotos: Photosport.

    Colo Colo busca meterse en la parte alta de la Liga de Primera. El Cacique, que viene de obtener su primer triunfo en el certamen ante Everton, jugará con Unión La Calera en el estadio Monumental, este domingo 15 de febrero.

    Fernando Ortiz buscará su segunda victoria consecutiva, en un duelo clave para sus aspiraciones. En ese sentido, el técnico albo analizó el presente del club y se refirió a los factores que necesitan perfeccionar.

    Siempre hay algo por mejorar, por corregir, por hacer un equipo más productivo. Como todos sabemos, estamos en un inicio de campeonato y la cantidad de jugadores que se fueron más los que llegaron, vamos de a poco encontrando el equipo base“, comenzó señalando en conferencia de prensa.

    De los errores que cometemos me hago cargo. De la primera fecha hubo un cambio notorio porque corregimos errores. Si bien encontramos el gol en el último minuto no se dejó de insistir y lo encontramos en una pelota parada. En conjunto vamos creciendo para sostener un equipo que pelee el campeonato“, complementó.

    Las indicaciones de Vidal

    Por otra parte, Ortiz fue consultado por Arturo Vidal, luego de que este diera instrucciones tras ser sustituido, en una imagen que llamó la atención. “Qué bueno, no sólo Arturo. Si vieron el partido con Limache el que dio indicaciones fue (Claudio) Aquino, pero no salió. Sale Arturo porque es él, pero encantado que cualquiera se manifieste, ¿por qué no?“, indicó.

    El entrenador valoró la intención de sus jugadores, pero también dejó claro que debe haber un límite: “Yo no lo veo mal. Si sobrepasa el límite obvio que se lo diré y lo sabe, pero quien sea, todos queremos ganar“, aseguró.

    “Hemos crecido en muchos aspectos a la primera fecha. Sí hay cosas por mejorar y corregir, espero que el domingo podamos brindar un juego más bonito porque es lo que trabajo a diario y que la gente no pueda sufrir tanto hasta último minuto y disfrute en los primeros. Creo y confío en que los jugadores lo sacarán adelante“, sentenció.

    Más sobre:FútbolFútbol NacionalLiga de PrimeraCampeonato NacionalColo ColoFernando OrtizArturo Vidal

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Corte Suprema anula cancelación de licencia a condenado por manejar en estado de ebriedad

    Bolsa de Santiago extiende su corrección y completa tres semanas de retrocesos

    Tini en Chile: tres horas de baile entre glitter y nostalgia

    El resguardo de los Campos de Hielo Sur: la avanzada de Carabineros de más difícil acceso en el país

    Donald Trump anuncia que visitará pronto Venezuela: “Aún no hemos definido cuándo, pero lo haré”

    Diez años sin películas de Gore Verbinski: el director de Piratas del Caribe rompe la sequía con nuevo filme

    Lo más leído

    1.
    El delantero entrena con el Sifup: Colo Colo entra en la pelea por fichar a Sergi Santos

    El delantero entrena con el Sifup: Colo Colo entra en la pelea por fichar a Sergi Santos

    2.
    Weligton, excapitán de Málaga: “Pellegrini tiene todos los atributos para dirigir una selección como la de Brasil”

    Weligton, excapitán de Málaga: “Pellegrini tiene todos los atributos para dirigir una selección como la de Brasil”

    3.
    Exjugador de Colo Colo y Alianza Lima destroza a Pablo Guede: “No está a la altura”

    Exjugador de Colo Colo y Alianza Lima destroza a Pablo Guede: “No está a la altura”

    4.
    Repasa la remontada de Tomás Etcheverry ante Alejandro Tabilo en el ATP de Buenos Aires

    Repasa la remontada de Tomás Etcheverry ante Alejandro Tabilo en el ATP de Buenos Aires

    5.
    Un Sudamericano para el olvido: la Roja Sub 20 femenina se despide de Paraguay última en su grupo y sin hacer un gol

    Un Sudamericano para el olvido: la Roja Sub 20 femenina se despide de Paraguay última en su grupo y sin hacer un gol

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿El estrés puede provocar canas en el pelo? Esto dice la ciencia

    ¿El estrés puede provocar canas en el pelo? Esto dice la ciencia

    Cómo saber si me relaciono con un narcisista patológico para evitar vínculos dañinos, según la psicóloga Lita Donoso

    Cómo saber si me relaciono con un narcisista patológico para evitar vínculos dañinos, según la psicóloga Lita Donoso

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Servicios

    Anuncian corte de luz que afectará a 6 mil clientes de la RM el próximo lunes

    Anuncian corte de luz que afectará a 6 mil clientes de la RM el próximo lunes

    Dónde y a qué hora ver el partido Sub 17 de Chile vs. Ecuador por el Torneo Internacional Jóvenes Promesas

    Dónde y a qué hora ver el partido Sub 17 de Chile vs. Ecuador por el Torneo Internacional Jóvenes Promesas

    A qué hora y dónde ver hoy a Alejandro Tabilo contra Tomás Etcheverry por el ATP de Buenos Aires

    A qué hora y dónde ver hoy a Alejandro Tabilo contra Tomás Etcheverry por el ATP de Buenos Aires

    Corte Suprema anula cancelación de licencia a condenado por manejar en estado de ebriedad
    Chile

    Corte Suprema anula cancelación de licencia a condenado por manejar en estado de ebriedad

    El resguardo de los Campos de Hielo Sur: la avanzada de Carabineros de más difícil acceso en el país

    Por qué le dijeron que no dos veces a Fiscalía en solicitud de prisión preventiva a Alberto Larraín por ProCultura

    Bolsa de Santiago extiende su corrección y completa tres semanas de retrocesos
    Negocios

    Bolsa de Santiago extiende su corrección y completa tres semanas de retrocesos

    Cencosud suma a exCEO de Bimbo en España, Portugal y Argentina para impulsar la “transformación” de la firma

    Accionistas minoritarias del Hipódromo Chile lanzan nueva ofensiva legal contra casinos online

    Tragedia en Brasil: funcionario de Itumbiara mata a su hijo mayor, hiere al menor y se suicida
    Tendencias

    Tragedia en Brasil: funcionario de Itumbiara mata a su hijo mayor, hiere al menor y se suicida

    Caso Nancy Guthrie: los nuevos detalles que entregó el FBI sobre el sospechoso de su desaparición

    Qué significa para el clima la “mayor desregulación de la historia” anunciada por Trump

    El aviso de Fernando Ortiz tras las indicaciones de Arturo Vidal al borde de cancha: “Si sobrepasa el límite, le diré”
    El Deportivo

    El aviso de Fernando Ortiz tras las indicaciones de Arturo Vidal al borde de cancha: “Si sobrepasa el límite, le diré”

    Alejandro Tabilo desaprovecha su gran arranque y cae ante Tomás Etcheverry en cuartos de final del ATP de Buenos Aires

    Al fondo de Sudamérica y muy lejos de Argentina y Brasil: la liga chilena fue la segunda con menos partidos en 2025

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos
    Tecnología

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad

    El fin de la era del “todo vale” por la atención del usuario: la UE acusa a TikTok de diseño adictivo

    Tini en Chile: tres horas de baile entre glitter y nostalgia
    Cultura y entretención

    Tini en Chile: tres horas de baile entre glitter y nostalgia

    Diez años sin películas de Gore Verbinski: el director de Piratas del Caribe rompe la sequía con nuevo filme

    Hermanos Ilabaca presentan “Venus en Marte” el primer adelanto de su nuevo disco

    Donald Trump anuncia que visitará pronto Venezuela: “Aún no hemos definido cuándo, pero lo haré”
    Mundo

    Donald Trump anuncia que visitará pronto Venezuela: “Aún no hemos definido cuándo, pero lo haré”

    La actividad de Elon Musk en redes sociales revelaría una creciente obsesión con la supremacía blanca

    Canciller alemán afirma que “el orden internacional ya no existe” y que grandes potencias ponen en riesgo la libertad europea

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín
    Paula

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York