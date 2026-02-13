El aviso de Fernando Ortiz tras las indicaciones de Arturo Vidal al borde de cancha: “Si sobrepasa el límite, le diré”

Colo Colo busca meterse en la parte alta de la Liga de Primera. El Cacique, que viene de obtener su primer triunfo en el certamen ante Everton, jugará con Unión La Calera en el estadio Monumental, este domingo 15 de febrero.

Fernando Ortiz buscará su segunda victoria consecutiva, en un duelo clave para sus aspiraciones. En ese sentido, el técnico albo analizó el presente del club y se refirió a los factores que necesitan perfeccionar.

“Siempre hay algo por mejorar, por corregir, por hacer un equipo más productivo. Como todos sabemos, estamos en un inicio de campeonato y la cantidad de jugadores que se fueron más los que llegaron, vamos de a poco encontrando el equipo base“, comenzó señalando en conferencia de prensa.

“De los errores que cometemos me hago cargo. De la primera fecha hubo un cambio notorio porque corregimos errores. Si bien encontramos el gol en el último minuto no se dejó de insistir y lo encontramos en una pelota parada. En conjunto vamos creciendo para sostener un equipo que pelee el campeonato“, complementó.

Las indicaciones de Vidal

Por otra parte, Ortiz fue consultado por Arturo Vidal, luego de que este diera instrucciones tras ser sustituido, en una imagen que llamó la atención. “Qué bueno, no sólo Arturo. Si vieron el partido con Limache el que dio indicaciones fue (Claudio) Aquino, pero no salió. Sale Arturo porque es él, pero encantado que cualquiera se manifieste, ¿por qué no?“, indicó.

El entrenador valoró la intención de sus jugadores, pero también dejó claro que debe haber un límite: “Yo no lo veo mal. Si sobrepasa el límite obvio que se lo diré y lo sabe, pero quien sea, todos queremos ganar“, aseguró.

“Hemos crecido en muchos aspectos a la primera fecha. Sí hay cosas por mejorar y corregir, espero que el domingo podamos brindar un juego más bonito porque es lo que trabajo a diario y que la gente no pueda sufrir tanto hasta último minuto y disfrute en los primeros. Creo y confío en que los jugadores lo sacarán adelante“, sentenció.