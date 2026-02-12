“Qué mal va a terminar”: exjugador de la U repasa el rol de Arturo Vidal en Colo Colo

Colo Colo ha tenido un inicio complicado en el campeonato nacional 2026. En la primera fecha de la competencia sufrió una derrota por 3-1 a manos de Deportes Limache en Valparaíso, dejando una magra imagen.

Luego, en la segunda fecha, debió luchar hasta el final para conseguir una agónica victoria por 2-0 en la que la apertura del marcador recién llegó en los 90+1′ gracias a la anotación de Yastin Cuevas.

Pero más allá del resultado, hubo un gesto que terminó por llevarse las miradas al borde de la cancha. Después de ser sustituido, Arturo Vidal en vez que quedarse sentado en el banco donde estaban sus compañeros, se dirigió a un costado del área técnica para repartir instrucciones.

Este acto recibió una serie de comentarios. Uno de ellos vino del exfutbolista y entrenador Roberto Rojas. El Tomatín ocupó sus redes sociales para compartir una publicación en la que se resalaba cómo vivió Vidal los minutos finales del encuentro contra los ruleteros, acompañándola con el mensaje “qué mal va a terminar este capítulo...”.

Otra de las voces críticas que llegaron por el accionar del volante nacional provinieron de un ídolo albo: Marcelo Barticciotto.

“Yo creo que deberían hablarlo. No creo que Arturo Vidal lo haga de maldad. Quizás lo sobrepasa la pasión y los nervios y en definitiva se termina parando para dar indicaciones que quizás se crucen con las del técnico”, comentó en radio Cooperativa.

“Quizás el técnico les esté pidiendo una cosa y Arturo Vidal les dice, no sé, que ataquen y el técnico no querían que ataquen. Entonces es complejo, porque lo que tiene que ver Arturo es que lo hace quedar mal al técnico”, agregó.

Como solución, planteó que “eso con una conversación puede quedar zanjado el tema. Decirle, ‘sabes qué, Arturo, prefiero que te quedes sentado’”.

Así mismo, entregó algunos ejemplos de cómo el actuar de Vidal puede crear conflictos con Ortiz.

“Los jugadores de la banca de repente gritan, le dan indicaciones a sus compañeros, indicaciones que son obvias. Cuando se va un lateral después hay que gritarle que tiene que volver. Ahora si le dice al puntero que se cierre, ya es diferente, porque el técnico quizás le dijo otra cosa. Creo que Arturo debe entender que no deja bien parado al técnico”, concluyó Barticciotto.

Una actitud que se repite

Arturo Vidal, quien en diciembre de 2024 se tituló como director técnico junto a varios integrantes de la Generación Dorada, tuvo actitudes similares en el cierre de campeonato del año pasado, también con Fernando Ortiz en la banca.

ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Durante el partido contra Unión La Calera disputado en noviembre, Vidal no fue parte de los titulares y debió esperar una oportunidad para ingresar más adelante.

En ese intertanto, mientras algunos compañeros realizaban el calentamiento, el mediocampista daba instrucciones y reclamaba los cobros que le parecían injustos. Aquella actitud se extendió en el segundo tiempo hasta el momento en el que Ortiz determinó meterlo a la cancha.

En esos días, la crítica vino por parte de Claudio Borghi. “A mí no me parece que Arturo Vidal esté al lado del entrenador dando indicaciones y hablándole a los compañeros de forma directa”, lanzó en Radio Futuro.

“Entiendo un grito, pero el jugador grita más que el entrenador. El entrenador le da una tranquilidad al equipo y el compañero de al lado (…) A mí no me parece”, insistió.

“A mí me llama la atención que casi se ponga a ser el entrenador del equipo y eso no corresponde”, remató el Bichi.