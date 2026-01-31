SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    La desazón de Maximiliano Romero tras la caída de Colo Colo: “El partido duele muchísimo”

    El atacante argentino, uno de los refuerzos del Cacique, anotó para hacer un poco menos vergonzoso el revés. Admitió que hubo serias fallas defensivas.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Maximiliano Romero anota el descuento de Colo Colo ante Limache (Foto: Photosport) ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Maximiliano Romero es uno de los refuerzos que reclutó Colo Colo para la actual temporada. La suspensión que arrastra Javier Correa le dio la oportunidad de debutar en el equipo albo en el inicio de la Liga de Primera. El transandino cumplió: anotó un gol.

    El problema es que el tanto apenas sirvió para maquillar una deshonrosa caída: en el estreno en el campeonato nacional, el Cacique cayó frente a Deportes Limache y revivió los fantasmas de una temporada 2025 para el olvido. Justo lo que en Macul quieren dejar atrás.

    La desazón de Maximiliano Romero tras la caída de Colo Colo: “El partido duele muchísimo”

    El transandino exhibió autocrítica. “Tuvimos algunos momentos de desorden”, explicó, respecto de las falencias que les permitieron a los tomateros escribir un triunfo histórico por las cifras, pero que confirma que el equipo de la región de Valparaíso se ha transformado en un rival incómodo para los albos.

    Esto es largo. Hay que seguir trabajando”, agrega el ariete respecto de que el tiempo debe transformarse en el aliado para que la escuadra de Macul encuentre el nivel que le exige su alcurnia.

    Maximiliano Romero, en la celebración de su gol (Foto: Photosport) RAUL ZAMORA/PHOTOSPORT

    Luego entra en los reproches. “Tuvimos desatenciones defensivas. El partido obviamente que duele, muchísimo. Veníamos trabajando duro en la pretemporada. Esto sigue, es largo”, establece.

    Su última reflexión abordó el cometido personal. “Es positivo empezar jugando. Llegué hace una semana, falta para que mis compañeros me conozcan. Los compañeros van a dar todo. Esto es Colo Colo y no sirve así”, concluye.

    Más sobre:Colo ColoLimacheDeportes LimacheMaximiliano RomeroFernando OrtizFútbolFútbol NacionalLiga de Primera

    COMENTARIOS

