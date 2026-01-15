Colo Colo ya tiene un 9: Aníbal Mosa descarta a Damián Pizarro y Popín Castro y aborda el Caso Viáticos

Colo Colo se encuentra en Uruguay, donde disputará una serie de amistosos (Olimpia, Alianza Lima y Peñarol), y lo hace en medio de una situación económica compleja tras no haber clasificado a torneos internacionales esta temporada, lo que obligó a tomar medidas extremas.

Fue el presidente de Blanco y Negro Aníbal Mosa quien abordó la situación, donde se decidió en una primera instancia dejar sin viáticos a la delegación que viajó a Montevideo.

“Ese tipo de cosas son temas que a mí me gusta conversar en la interna. Como dicen, la ropa sucia se lava en casa. Yo lamento mucho que esta situación haya trascendido. Nosotros tenemos una excelente relación con el cuerpo técnico, con todos los jugadores y los funcionarios también”, comenzó señalando el timonel, según consigna radio ADN.

“Es una cosa que tenía que haber quedado ahí, se tenía que haber solucionado ahí, pero ya dimos vuelta la página y estamos concentrados en que el equipo hoy día lo veamos jugar. El tema está solucionado ya”, agregó.

Asimismo, descartó la realización de la Noche Alba. “A nosotros nos acercaron ayer un par de equipos, sin desmerecer, pero creemos que no tenemos el rival de nivel que nosotros queremos entregarles a los colocolinos para hacer una Noche Alba, así que lamentablemente creo que no vamos a poder hacerlo”, cerró.

Se acerca Romero

Por otra parte, el puertomontino adelantó que este viernes, a las 16.00, se llevará a cabo una nueva reunión de directorio para aprobar la llegada de un delantero.

“Estamos trabajando, siempre estamos trabajando. Solo va a llegar un delantero. Habíamos conversado puesto por puesto. Una vez que tengamos el cupo del 9 ya definido, nos sentaremos a conversar más tranquilos con Daniel Morón, con Fernando Ortiz, con los directores para ver cuáles son los pasos a seguir”, indicó.

En ese sentido, descartó a Popín Castro y Damián Pizarro. “Nosotros estuvimos conversando con el presiente de Limache, nos acercaron el nombre del señor Castro y la verdad de las cosas que nosotros estamos buscando otro perfil de jugador para la delantera. Sí, se descarta“, dijo sobre el primero.

“Lo de Damián también (está caído)... vamos a ver cuál va a ser el nombre de mañana, pero va a ser un solo delantero”, agregó.

El elegido es Maximiliano Romero, atacante de Argentinos, quien jugó en O’Higgins el semestre pasado, anotando siete goles en 13 partidos. El delantero ya está en Uruguay y, de no mediar inconveniente, se sumará pronto al plantel.