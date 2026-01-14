SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Del ‘almuerzo mejorado’ a los funcionarios sin viático en Uruguay: el nuevo ajuste de cinturón que tensiona a Colo Colo

    Los albos comienzan la segunda parte de su preparación con miras a la temporada 2026. En el país oriental disputarán la Serie Río de La Plata. Sin embargo, con una caja dañada por un 2025 turbulento y la imposibilidad de disputar torneos internacionales, el Cacique opta por economizar.

    Por 
    Christian González
     
    Carlos González Lucay
    Colo Colo, en la pretemporada en el complejo del Sifup, en Pirque (Foto: @colocolo)

    Colo Colo inicia la segunda parte de la pretemporada. La primera la realizó en las instalaciones del Sifup, en Pirque, donde encontró todas las condiciones para que los jugadores comenzaran la puesta a punto física. Las rutinas incluyeron la Cacicatlón, la idea del cuerpo técnico que encabeza Fernando Ortiz para mezclar la exigencia con el aspecto lúdico. Incluso, para fortalecer los lazos internos.

    Los albos viajan a Uruguay. En el país oriental, serán parte del torneo Serie Río de La Plata, que reúne a varios de los equipos más tradicionales del continente. El Cacique debutará este jueves, ante Olimpia, en un choque que para el equipo más popular de Chile evoca un recuerdo inolvidable: los paraguayos fueron el rival al que vencieron en 1991 para obtener la única Copa Libertadores de América que ostenta el fútbol nacional. Alianza Lima y Peñarol serán los otros rivales en la instancia inicial.

    Funcionarios sin viático a Uruguay: el nuevo ajuste de cinturón que tensiona a Colo Colo

    Este miércoles, los albos cumplieron una práctica matinal en el estadio Monumental. A las 15 horas estaba programado el inicio del viaje a Montevideo. Como parte de la logística que implica la pretemporada, el Cacique trasladará una delegación nutrida, que considera a todo el plantel, el cuerpo técnico y el personal de apoyo. Se concentrarán en el Hampton by Hilton Montevideo Carrasco.

    El traslado no está exento de polémicas. La administración de Blanco y Negro adoptó una drástica determinación: no pagarles viáticos a los funcionarios que se desplazarán hasta Uruguay. El Deportivo consultó a la concesionaria, quienes reconocieron la situación, argumentando el complejo escenario económico del club derivado de la ausencia este año de torneos internacionales. Al mismo tiempo, enfatizan que la delegación viaja con todos los gastos cubiertos.

    Arturo Vidal, en la pretemporada alba (Foto: @colocolo)

    Originalmente, el beneficio considera US$ 60 por noche para cada uno de los que integren la delegación. Entre los beneficiarios figuran, en teoría, desde los futbolistas hasta quienes se encargan de las labores inherentes al desempeño de una delegación deportiva.

    El ‘ahorro’ se realizaría a partir del staff de apoyo del club, que incluye a nutricionistas, utileros y otros colaboradores que trabajan para brindarles las mejores condiciones de trabajo posible a los jugadores.

    Los futbolistas se inquietaron por la situación, fundamentalmente porque se trata de personas con las que comparten a diario y con las que han generado un estrecho vínculo. En algunos casos, incluso, de amistad. Y, porque, además, en varios casos, se trata de quienes constituyen la base de la pirámide de sueldos en el club de Macul.

    Una restricción conocida

    En el Cacique, el recorte de gastos había comenzado antes. Una muestra de la política de ajuste de cinturón es la determinación que adoptó la administración de Blanco y Negro en el marco de los festejos de fin de año. Un sector del directorio apunta al rol de Ricardo Lobos, gerente subrogante de Administración y Finanzas, hombre de confianza de Aníbal Mosa.

    A fines de 2025, por ejemplo, no se realizó la tradicional fiesta de Navidad. En su reemplazo, se optó por un ‘almuerzo mejorado’ en el exterior de la Casa Alba, poco después de la sesión de directorio de la concesionaria. El gran estímulo de la jornada fue el sorteo de pasajes en una aerolínea low cost, con destino a Brasil.

    La preparación del Cacique (Foto: @colocolo)

    Los albos necesitan cuadrar la caja para mantener a un plantel que implica sueldos millonarios. Arturo Vidal, Claudio Aquino y Javier Correa figuran entre los que más dinero reciben a fin de mes. El presupuesto para fichajes es otra muestra de austeridad. De los US$ 4 millones que se destinaron el año pasado, ahora se pasó a US$ 1 millón. Hasta ahora, han llegado Matías Fernández, Joaquín Sosa y Javier Méndez, quienes llegan a fortalecer la parte defensiva.

    Ahora, la mirada está puesta en una pieza que contribuya a mejorar la efectividad frente al arco rival, una faceta en la que Salomón Rodríguez, quien dejó el club, no fue capaz de contribuir. Además, se busca un arquero que compita con Fernando de Paul.

    En ese contexto, los traspasos de Vicente Pizarro a Rosario Central y Alan Saldiva a Vasco da Gama allegaron algunos recursos. Por el volante ingresó US$ 1 millón, en una operación que involucró el pago de US$ 1,6 millones por el 80 por ciento de los derechos económicos.

    Por el charrúa, la operación fue de US$ 1,5 millones por la mitad de la carta. Los brasileños se reservaron, además, el derecho de adquirir el 20 por ciento adicional.

