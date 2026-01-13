SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Una rápida negociación: las cifras detrás de la llegada de Javier Méndez a Colo Colo

    El fichaje del defensa uruguayo fue ratificado la tarde de este lunes por el directorio de Blanco y Negro.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Javier Méndez se sumará por dos temporadas al Cacique. Prensa Peñarol

    El defensor uruguayo Javier Méndez se transformó en el nuevo refuerzo de Colo Colo, cuya urgencia era precisamente fortalecer el bloque posterior tras la salida de Alan Saldivia. El exjugador de Peñarol, de 31 años, fue ratificado en el directorio extraordinario que se llevó a cabo la tarde de este lunes.

    Por la mañana, la dirigencia del elenco aurinegro ya había adelantado la salida de Méndez. “El jugador tiene la autorización de Peñarol para viajar en las próximas horas. Méndez rescinde contrato con nuestro club para firmar con Colo Colo, la duración del contrato y todos esos detalles los manejan el propio jugador con el equipo chileno”, había señalado a El Deportivo Marcelo Solomita, miembro de la comisión fútbol del cuadro carbonero.

    “Según tenemos entendido, solo faltan algunos detalles para oficializar la llegada de Méndez a Colo Colo. El jugador viaja a Santiago para realizarse los exámenes médicos de rigor y las pruebas físicas para cerrar su partida”, había agregado el directivo.

    Como ya estaba todo encaminado, a diferencia de otras jornadas de reunión, esta fue bastante breve y en ella se aprobó de manera unánime la llegada del zaguero charrúa, un negocio bastante conveniente para el Cacique, pues canceló US$ 70 mil por la rescisión del futbolista.

    En cuanto a la extensión del vínculo, esta será por dos años y el jugador percibirá US$ 325 mil, entre sueldo y bonos, por cada una de esas temporadas.

    Primeras palabras

    En horas de la tarde de este lunes, Javier Méndez arribó a Chile para completar los trámites de rigor e incorporarse a la disciplina de Fernando Ortiz. “Feliz de estar acá, me encuentro bien. Vamos arriba”, fue lo que alcanzó a decir el zaguero en su llegada al aeropuerto capitalino.

    El defensa comenzó su carrera en Racing de Montevideo, donde debutó como profesional en 2014. Luego internacionalizó su carrera con pasos por Unión de Santa Fe, Danubio, Independiente de Medellín de Colombia, América Mineiro, para recalar en Peñarol, donde fue titular.

    Con un metro 84 de estatura, Méndez mutó de volante de contención a defensa central, aprovechando su buen juego aéreo tanto defensivo como ofensivo, lo que le ha permitido anotar goles importantes.

    Así mismo en su país destacó por su liderazgo y vehemencia a la hora de los duelos con sus adversarios. También en la final del Campeonato Uruguayo cometió un error en el partido de ida. Sin embargo, se mostró muy sereno ante las críticas.

    “Lo que se habló no me enteré, porque estuve tranquilo en mi casa. No escucho radio, no veo programas deportivos en televisión, no uso redes sociales porque me las maneja una agencia. Eso me da mucha paz mental, y lo único que hice fue ir al club y convivir con mis compañeros”, comentó tras aquel encuentro.

    De este modo, Óscar Javier Méndez es el tercer fichaje de Colo Colo tras Matías Fernández y Joaquín Sosa, además de los regresos de Jeyson Rojas y Cristian Zavala, quienes estaban a préstamo en La Serena y Coquimbo, respectivamente.

    Asimismo, en los próximos días debería haber un nuevo directorio extraordinario para ratificar la llegada de un delantero. El argentino Maximiliano Romero corre con ventaja para sellar su arribo.

