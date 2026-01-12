Nuevo refuerzo albo: Peñarol confirma que el uruguayo Javier Méndez viaja a Chile para integrarse a Colo Colo

Colo Colo ya tiene a su segundo defensor central, tras el confirmado arribo del uruguayo Joaquín Sosa, la dirección deportiva de los albos fijó su interés e otro especialista de ese país.

Se trata del zaguero central Javier Méndez, jugador de 31 años que llega procedente desde Peñarol, equipo en el que era titular hasta diciembre pasado. De acuerdo con informaciones de medios charrúas llega al Monumental por, al menos, dos temporadas.

Lo cierto es que, a finales de la semana pasada, el zaguero central ya tenía conversaciones muy adelantadas con la escuadra de Macul. Incluso, en Montevideo se manejaba la información de que el defensor arribaba entre sábado y domino a Santiago.

Sin embargo, detalles de la negociación retrasaron el viaje de Méndez, quien llegara en horas de esta tarde a la capital chilena para poner la firma en el contrato de su nuevo destino profesional, el equipo que dirige el confirmado entrenador Fernando Ortiz.

El sí de Peñarol

En el club uruguayo dan por hecha la operación con el club chileno. Así queda claro en las declaraciones del dirigente Marcelo Solomita, uno de los hombres fuertes en la comisión de fútbol del equipo carbonero.

En conversación con El Deportivo, el dirigente contó los entresijos de la tratativa y confirmó que el zaguero central llega este lunes a Macul para cumplir con la rutina de rigor en este tipo de transferencias.

“El jugador tiene la autorización de Peñarol para viajar en las próximas horas. Méndez rescinde contrato con nuestro club para firmar con Colo Colo, la duración del contrato y todos esos detalles los manejan el propio jugador con el equipo chileno”, explicó Solomita.

Asimismo, el directivo uruguayo advirtió que “según tenemos entendido, solo falta algunos detalles para oficializar la llegada de Méndez a Colo Colo. El jugador viaja a Santiago para realizarse los exámenes médicos de rigor y las pruebas físicas para cerrar su partida”.