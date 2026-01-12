SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Nuevo refuerzo albo: Peñarol confirma que el uruguayo Javier Méndez viaja a Chile para integrarse a Colo Colo

    Marcelo Solomita, miembro de la comisión de fútbol del club, aseguró a El Deportivo que el zaguero central “rescinde contrato para integrarse al equipo chileno”.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Javier Méndez viaja este lunes para integrarse a Colo Colo.

    Colo Colo ya tiene a su segundo defensor central, tras el confirmado arribo del uruguayo Joaquín Sosa, la dirección deportiva de los albos fijó su interés e otro especialista de ese país.

    Se trata del zaguero central Javier Méndez, jugador de 31 años que llega procedente desde Peñarol, equipo en el que era titular hasta diciembre pasado. De acuerdo con informaciones de medios charrúas llega al Monumental por, al menos, dos temporadas.

    Lo cierto es que, a finales de la semana pasada, el zaguero central ya tenía conversaciones muy adelantadas con la escuadra de Macul. Incluso, en Montevideo se manejaba la información de que el defensor arribaba entre sábado y domino a Santiago.

    Sin embargo, detalles de la negociación retrasaron el viaje de Méndez, quien llegara en horas de esta tarde a la capital chilena para poner la firma en el contrato de su nuevo destino profesional, el equipo que dirige el confirmado entrenador Fernando Ortiz.

    El sí de Peñarol

    En el club uruguayo dan por hecha la operación con el club chileno. Así queda claro en las declaraciones del dirigente Marcelo Solomita, uno de los hombres fuertes en la comisión de fútbol del equipo carbonero.

    En conversación con El Deportivo, el dirigente contó los entresijos de la tratativa y confirmó que el zaguero central llega este lunes a Macul para cumplir con la rutina de rigor en este tipo de transferencias.

    “El jugador tiene la autorización de Peñarol para viajar en las próximas horas. Méndez rescinde contrato con nuestro club para firmar con Colo Colo, la duración del contrato y todos esos detalles los manejan el propio jugador con el equipo chileno”, explicó Solomita.

    Asimismo, el directivo uruguayo advirtió que “según tenemos entendido, solo falta algunos detalles para oficializar la llegada de Méndez a Colo Colo. El jugador viaja a Santiago para realizarse los exámenes médicos de rigor y las pruebas físicas para cerrar su partida”.

    Más sobre:FútbolColo ColoJavier MéndezPeñarol de UruguayMarcelo Solomita

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    FNE, Glovo y PedidosYa cierran acuerdo para poner fin a juicio por colusión

    Grau anuncia cambio en norma de “amarre” para lograr aprobación: para reclamar ante Contraloría funcionarios deberán tener 5 años de antigüedad

    Las importaciones de vestuario en Chile logra su mejor desempeño desde 2022

    Aumenta el envío de salmón y se consolida como el segundo producto más exportado de Chile

    Kast en Congreso Futuro asegura que su gobierno no va a retroceder en ciencias

    El Ipsa rompe los 11.000 puntos e ignora a Wall Street que cae por la investigación penal contra el presidente de la Fed

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El hábito de sueño poco conocido que podría hacer que duermas mejor, según distintos estudios

    El hábito de sueño poco conocido que podría hacer que duermas mejor, según distintos estudios

    ¿Hasta cuándo duran las altas temperaturas? El caluroso pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    ¿Hasta cuándo duran las altas temperaturas? El caluroso pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Cómo EEUU evalúa potenciales acciones contra Irán en medio de las protestas en el país

    Cómo EEUU evalúa potenciales acciones contra Irán en medio de las protestas en el país

    Estas son las 5 carreras más demandadas para trabajar en inteligencia artificial en Chile

    Estas son las 5 carreras más demandadas para trabajar en inteligencia artificial en Chile

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Barnsley por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Barnsley por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Celta de Vigo en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Celta de Vigo en TV y streaming

    Rating del domingo 11 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 11 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Barnsley por la FA Cup
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Barnsley por la FA Cup

    Kast en Congreso Futuro asegura que su gobierno no va a retroceder en ciencias

    Boric invita a Kast a aprobar el proyecto de sala cuna universal tras duros cruces: “Podemos llegar a un consenso”

    FNE, Glovo y PedidosYa cierran acuerdo para poner fin a juicio por colusión
    Negocios

    FNE, Glovo y PedidosYa cierran acuerdo para poner fin a juicio por colusión

    Grau anuncia cambio en norma de “amarre” para lograr aprobación: para reclamar ante Contraloría funcionarios deberán tener 5 años de antigüedad

    Las importaciones de vestuario en Chile logra su mejor desempeño desde 2022

    El giro radical de la pirámide alimenticia en EEUU: qué alimentos recomiendan comer ahora
    Tendencias

    El giro radical de la pirámide alimenticia en EEUU: qué alimentos recomiendan comer ahora

    ¿Hasta cuándo duran las altas temperaturas? El caluroso pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Quiénes son los dos nuevos detenidos por su presunta relación con el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

    La sorprendente reacción de Diego Simeone después de su mediática discusión con Vinicius Junior
    El Deportivo

    La sorprendente reacción de Diego Simeone después de su mediática discusión con Vinicius Junior

    Nuevo refuerzo albo: Peñarol confirma que el uruguayo Javier Méndez viaja a Chile para integrarse a Colo Colo

    “Es un descaro”: Palestino se indigna con Atlético Mineiro y advierte a la U por posible venta de Lucas Assadi

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Ahora Café Tacvba pide sacar sus canciones de Spotify: la creciente batalla entre los músicos y la plataforma digital
    Cultura y entretención

    Ahora Café Tacvba pide sacar sus canciones de Spotify: la creciente batalla entre los músicos y la plataforma digital

    Una Batalla Tras Otra y Adolescencia festejan en los Globos de Oro 2026

    Globos de Oro 2026: sigue el minuto a minuto de la premiación

    Cuba rechaza conversaciones con Estados Unidos y afirma que los contactos se remiten al “ámbito migratorio”
    Mundo

    Cuba rechaza conversaciones con Estados Unidos y afirma que los contactos se remiten al “ámbito migratorio”

    El Papa León XIV se reúne con la líder de la oposición venezolana María Corina Machado

    Trump comparte una captura editada de Wikipedia en la que figura como “presidente interino” de Venezuela

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños
    Paula

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil