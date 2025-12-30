SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Quién es Joaquín Sosa, el defensa uruguayo-italiano con el que Colo Colo busca replicar el éxito de Maximiliano Falcón

    El zaguero, cuyo pase pertenece al Bologna de Italia, se convertirá en el segundo refuerzo de los albos para el 2026. En Blanco y Negro apuestan por la carta del charrúa buscando repetir la positiva experiencia que tuvieron con el Peluca en sus filas.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Joaquín Sosa, el defensa uruguayo que está muy cerca de ser refuerzo de Colo Colo.

    Colo Colo trabaja en la conformación del plantel para el 2026. En una temporada en la que no tendrán competencias internacionales, desde el Cacique ya anunciaron que será un mercado de fichajes austero para enfocarse plenamente en el ámbito local (Liga de Primera, Copa Chile y Copa de la Liga). “Las lucas siempre son escasas, pero vamos a hacer todo lo posible por traer poco, pero de calidad, para que aporten al equipo”, confesó Aníbal Mosa.

    En Macul son conscientes que el paupérrimo año del centenario trajo enormes pérdidas para el club, desde los castigos económicos por los incidentes ante Fortaleza en la Copa Libertadores hasta el magro rendimiento deportivo de los refuerzos por los que se había apostado fuertemente, como lo fue en los casos de Salomón Rodríguez y Claudio Aquino. Además, los millonarios sueldos de figuras como Arturo Vidal y Javier Aquino son otro alto monto que golpea las arcas.

    A raíz de este apremio económico, de los US$ 4 millones que se destinaron para el presupuesto de refuerzos en 2025, en la concesionaria alba decidieron que solamente gastarán un millón de la divisa norteamericana para el 2026. Un recorte que, sin lugar a dudas, afecta directamente a la planificación del entrenador Fernando Ortiz, que tendrá que hacer malabares con una plantilla reducida y sin muchas variantes.

    Por ahora, a favor del DT argentino, la única noticia positiva en cuanto a materia de incorporaciones es la contratación de Matías Fernández, lateral derecho que llegó con el pase en su poder desde Independiente del Valle. En el conjunto ecuatoriano, el chileno de 30 años fue de los puntales en la obtención de diversos torneos: Copa de Ecuador (2021/22), Supercopa de Ecuador (2022/23), Copa Sudamericana y Recopa Sudamericana (2022) y una Liga (2025).

    Matías Fernández tuvo un destacado paso por Independiente del Valle de Ecuador. Foto: @IDV_EC/X.

    Por el momento, aquella alternativa parece ser el más viable para que el directorio albo pueda conseguir refuerzos de cara al año entrante: fichar a jugadores que lleguen en condición libre o pactar préstamos por futbolistas que no estén teniendo muchos minutos en sus respectivos clubes.

    Justamente, aquel segundo mecanismo del préstamo es el terminó sellando la incorporación de Joaquín Sosa, defensor central uruguayo-italiano que tuvo una última experiencia en Independiente de Santa Fe de Colombia.

    El perfil de Sosa

    Apenas tiene 23 años, pero Joaquín Sosa ya sabe lo que es recorrer el mundo como futbolista profesional. El zaguero, cuyo pase pertenece al Bologna de Italia, ya tiene un extenso currículo en clubes del país transalpino, Croacia, Canadá, Colombia y Uruguay, su tierra natal.

    Formado en el Club Atlético Anglo de Fray Bentos, su ciudad de origen, Sosa pasó luego a Nacional de Montevideo. En el equipo tricolor sumó pocos minutos, por lo que fue enviado a préstamo a Rentistas, donde registró su etapa con mayor continuidad. Posteriormente fue transferido a Liverpool de Uruguay. Desde allí dio el salto a Europa. Bologna adquirió su carta a cambio de un monto cercano al millón de dólares.

    En el elenco italiano no logró afirmarse como titular y comenzó una serie de préstamos consecutivos. Defendió las camisetas de Dinamo Zagreb, Montreal, Reggiana e Independiente Santa Fe. En el elenco cafetero, club en el que permaneció por todo el segundo semestre de 2025, jugó 12 partidos oficiales.

    ¿El nuevo Maximiliano Falcón?

    La carta de Sosa llegó al estadio Monumental a través de un nombre conocido. Edison Mastrangelo, representante de la agencia UruFútbol y el responsable de traer a Salomón Rodríguez a los pastos de Macul, fue el que lo sugirió a la gerencia deportiva comandada por Daniel Morón.

    En Blanco y Negro, naturalmente, no quieren repetir la experiencia que vivieron este año con el delantero charrúa, quien apenas registró un gol en la Liga de Primera tras haber costado US$ 1,2 millones por el 50% de su pase. Más bien, al interior de la concesionaria toman como referencia el exitoso paso de Maximiliano Falcón para apostar por su contratación.

    El Peluca, que terminó por convertirse en un emblema de Colo Colo tras salvarlos del descenso y luego de ser figura en los títulos del Torneo Nacional 2022 y 2024, tiene un origen parecido al de Sosa, pues ambos defendieron la camiseta de Rentistas en años anteriores. Además, en términos futbolísticos, los perfiles son similares: poderío aéreo y buen posicionamiento.

    Precisamente, este último factor es lo que seduce al interior de ByN para timbrar su boleto de arribo a Pedreros. Cabe remarcar que necesitan de forma urgente un zaguero que ordene la última línea, ya que Emiliano Amor y Sebastián Vegas no continuaron en el plantel por su bajo rendimiento.

    FútbolColo ColoJoaquín SosaMaximiliano FalcónLiga de PrimeraFútbol chilenoBlanco y NegroFernando Ortiz

