El mismo representante de Salomón Rodríguez: Colo Colo avanza para sumar a joven defensa uruguayo como refuerzo

Colo Colo continúa la planificación de su plantel para la temporada 2026. El club albo avanza en la composición del equipo que trabajará bajo la dirección técnica de Fernando Ortiz. En ese contexto, la dirigencia tiene muy avanzada la llegada de su segundo refuerzo para el próximo año: el defensa uruguayo Joaquín Sosa, de 23 años, quien es representado por UruFútbol, la misma agencia que maneja la carrera de Salomón Rodríguez, uno de las incorporaciones más cuestionadas del Cacique en el último tiempo.

Joaquín Sosa pertenece al Bologna. Durante 2025 se encontraba cedido en Independiente Santa Fe de Colombia. La institución cafetalera decidió finalizar antes de tiempo el vínculo del futbolista, situación que abrió el camino para que Colo Colo pudiera concretar su contratación. Desde el cuadro colombiano se destacó su correcta adaptación al medio y su conducta fuera de la cancha, según palabras de su presidente, Eduardo Méndez.

“Es un jugador interesante, aquí se adaptó, le costó un poquito por la altura, pero es una persona juiciosa, decente y disciplinada. Es lo que yo puedo hablar. Técnica y futbolísticamente, no soy el más apto para eso”, dijo el directivo.

Sosa en su etapa en Montreal.

En total disputó 20 partidos oficiales: ocho encuentros con Reggiana, de la Serie B italiana, y doce compromisos con Independiente Santa Fe. La trayectoria del uruguayo registra pasos también por Italia, Croacia y Canadá.

Formado en el Club Atlético Anglo de Fray Bentos, su ciudad de origen, Sosa pasó luego a Nacional de Montevideo. En el equipo tricolor sumó pocos minutos, por lo que fue enviado a préstamo a Rentistas, donde registró su etapa con mayor continuidad. Posteriormente fue transferido a Liverpool de Uruguay. Desde allí dio el salto a Europa. Bologna adquirió su carta a cambio de un monto cercano al millón de dólares.

En el elenco italiano no logró afirmarse como titular y comenzó una serie de préstamos consecutivos. Defendió las camisetas de Dinamo Zagreb, Montreal, Reggiana e Independiente Santa Fe. Colo Colo se transformará así en el noveno equipo de su carrera profesional y en un nuevo destino dentro de su secuencia de traspasos temporales.

El club albo ya había oficializado previamente la incorporación de Matías Fernández, también para la zona defensiva. Con Sosa, el conjunto de Macul completará dos fichajes para la zaga. La conformación del plantel continúa abierta.

El plantel se encontrará en los próximos días en el estadio Monumental para iniciar la pretemporada 2026, fase en la que Sosa se sumará como nueva alternativa defensiva.