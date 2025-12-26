SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    “Almuerzo mejorado” en Navidad, ajustes y menos dinero para refuerzos: el recorte económico de Colo Colo para el 2026

    Después de un pésimo año deportivo, Blanco y Negro impulsa una serie de medidas que tocan a todas las instancias del club.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT

    “Las lucas siempre son escasas, pero vamos a hacer todo lo posible por traer poco, pero de calidad, para que aporten al equipo”. Con esta frase, Aníbal Mosa lanzó una especie de declaración de principios sobre el plan de Colo Colo para la próxima temporada.

    En efecto, el ajuste financiero es profundo. Tanto en materia futbolística como administrativa, la consigna es ahorrar lo más posible en todo y eso es algo que todos quienes trabajan en el club han ido notando en los últimos meses, al punto de que algunas actividades se fueron acotando como las celebraciones de fin de año.

    Así, por ejemplo, la tradicional fiesta de Navidad para los funcionarios terminó siendo reemplazada el viernes pasado por un “almuerzo mejorado” en el exterior de la Casa Alba, minutos después del directorio de ByN. La jornada festiva tuvo como premio mayor un sorteo de pasajes a Brasil en una aerolínea low cost que auspicia al club.

    Esta especie de economía de guerra en la que entró Blanco y Negro se explica por el escenario que se viene para la institución sin copas internacionales, donde todavía debe hacerse cargo de grandes sueldos como los de Arturo Vidal, Javier Correa y Claudio Aquino, entre otros.

    Así, el presupuesto definido para los fichajes de la próxima temporada pasó de los US$ 4 millones que se destinaron para el año del centenario a solo US$ 1 millón, lo que obliga a la gerencia deportiva que encabeza Daniel Morón a recurrir al ingenio para poder negociar la llegada de jugadores de calidad.

    Por eso la estrategia definida dentro del directorio de la concesionaria apunta derechamente a buscar jugadores que estén libres o negociar préstamos a costo cero o de un valor muy bajo. De hecho, esa es una de las explicaciones sobre por qué no llegó el lateral derecho de Coquimbo Unido Francisco Salinas y se optó por el regreso de Jeyson Rojas, quien tuvo una discreta campaña cedido en Deportes La Serena.

    Los comodines

    La única posibilidad de que el austero presupuesto albo se abulte es con una venta. La postura de Blanco y Negro es desprenderse de los jugadores con mayor potencial de venta, como Lucas Cepeda, Vicente Pizarro y Alan Saldivia.

    Por este último, en Macul esperan recibir cerca de US$ 2 millones. No obstante, existe molestia con el jugador por cómo se ha manejado. Una evidente muestra de este enojo la entregó el propio Mosa tras la reunión de directorio de la semana, donde no dudó en criticar al zaguero uruguayo.

    “Tenemos que revisar algo con nuestro central Alan Saldivia. Tenemos que tener una conversación con él, el técnico tiene que conversar con él, para ver si se va a quedar en el club, si se va a concentrar en el club, si su cabeza va estar dentro del club. Va a ser una decisión”, manifestó el timonel.

    Alan Saldivia es una de las cartas exportables de Colo Colo. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    El diálogo tiene carácter de clave. “Una vez decidiendo eso, si Alan se queda, nosotros iríamos por un marcador central zurdo. Si Alan se va, iríamos por un marcador central zurdo y uno derecho”, estableció, respecto de los efectos que tendrá ese cara a cara. Incluso, durante los últimos días, no descartan un préstamo a Vasco da Gama.

    Un ejemplo del tipo de negociación que busca Colo Colo se refleja en las conversaciones que tuvieron con el defensa paraguayo Junior Barreto. “Estuve hablando con el presidente de Olimpia. Les pedí por favor que esta vez lo dejen libre, ya que siempre hubo ofertas por él y nunca dejaron. Ahora yo creo que puede salir un préstamo con opción de compra”, reveló Fredy Soto a Radio Monumental de Paraguay.

    Como el guaraní es de perfil derecho, su llegada va a depender de lo que ocurra con Saldivia, lo mismo que el centro diestro uruguayo Javier Méndez, otro de los que está en la lista de espera. Mientras que por el lado de los zurdos, la prioridad es Joaquín Sosa, de Bologna, quien estuvo a préstamo este año en Independiente de Medellín. Sin embargo, aún debe destrabar su salida del cuadro italiano.

    El mismo Mosa confirmó que tras definir la situación de la zaga la siguiente prioridad será reforzarse en la delantera. Una de las apuestas es el regreso a préstamo de Damián Pizarro, sin minutos en el Le Havre francés, club al que fue cedido por Udinese, dueño del pase.

    Por otro lado, los albos también buscaron al delantero de Deportes Limache Daniel Castro, una de las figuras del campeonato, por cuyo pase el Cacique ofreció US$ 250 mil y un contrato por un año, con un sueldo de $ 14 millones mensuales. La respuesta fue negativa.

    Las deudas

    Otras situaciones que preocupan en el directorio de la concesionaria son las que tienen relación con las deudas con otros clubes. Hace unos días, José Mansur, presidente de Godoy Cruz, reclamó en radio Cooperativa que los albos están en mora en sus compromisos por la compra de Salomón Rodríguez. “Tiene una cuota vencida que no ha pagado. Colo Colo me tiene que pagar, es lo único que necesito”, expresó.

    Ante esta situación, que compromete la imagen del club, dentro de Blanco y Negro están estudiando fórmulas para ponerse al día y evitar que estos incumplimientos escalen hacia la FIFA. Así, en medio de un delicado panorama económico, Colo Colo cierra su año del centenario.

    Más sobre:FútbolLa Tercera PMLiga de PrimeraColo ColoMatías Fernández

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Incendios, virus respiratorios y 8 fallecidos por hanta: Minsal entrega balance semanal y reitera medidas preventivas

    Llamado del PC a la movilización contra Kast profundiza riña en la izquierda sobre qué oposición ser (y qué tan unidos estar)

    Kast apuesta a zanjar durante primera semana de enero incorporación de libertarios a su gobierno

    Tomar vacaciones pendientes antes de marzo: el llamado de La Moneda a los funcionarios de confianza

    Reos relatan cómo pagaban favores a gendarmes imputados por corrupción en Santiago 1: uno de ellos pidió que le dieran cocaína

    Operación de cadera “fast track” a la madre de ministra Aguilera en Hospital del Salvador abre controversia

    Lo más leído

    1.
    La ANFP fija la fecha para responder el reclamo de Iquique y Unión Española con el que buscan permanecer en Primera División

    La ANFP fija la fecha para responder el reclamo de Iquique y Unión Española con el que buscan permanecer en Primera División

    2.
    A un paso de salir de Colo Colo: Alan Saldivia prepara su arribo a un grande de Río de Janeiro

    A un paso de salir de Colo Colo: Alan Saldivia prepara su arribo a un grande de Río de Janeiro

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Servicios

    Alza del sueldo mínimo: este será el nuevo monto a partir de enero de 2026

    Alza del sueldo mínimo: este será el nuevo monto a partir de enero de 2026

    Comunas que tendrán fuegos artificiales para recibir el Año Nuevo 2026

    Comunas que tendrán fuegos artificiales para recibir el Año Nuevo 2026

    Temblor hoy, viernes 26 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 26 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Incendios, virus respiratorios y 8 fallecidos por hanta: Minsal entrega balance semanal y reitera medidas preventivas
    Chile

    Incendios, virus respiratorios y 8 fallecidos por hanta: Minsal entrega balance semanal y reitera medidas preventivas

    Llamado del PC a la movilización contra Kast profundiza riña en la izquierda sobre qué oposición ser (y qué tan unidos estar)

    Kast apuesta a zanjar durante primera semana de enero incorporación de libertarios a su gobierno

    Ministerio de Medio Ambiente declara humedal urbano a la Laguna Aculeo, lo que restringirá actividades en su entorno
    Negocios

    Ministerio de Medio Ambiente declara humedal urbano a la Laguna Aculeo, lo que restringirá actividades en su entorno

    Ahora Patagonia demanda por la marca a empresa de velas argentina y su filial chilena

    Tribunal ambiental exculpa a la Cofradía Náutica de daño a popular islote de Algarrobo

    Esto es lo que ahora revisan los funcionarios de Trump al evaluar una visa
    Tendencias

    Esto es lo que ahora revisan los funcionarios de Trump al evaluar una visa

    “Tomé una mala decisión”: la versión de Kristin Cabot, la mujer que fue captada con su jefe en el concierto de Coldplay

    Cómo EEUU persigue al Bella 1, el petrolero fugitivo vinculado a Venezuela e Irán

    “Almuerzo mejorado” en Navidad, ajustes y menos dinero para refuerzos: el recorte económico de Colo Colo para el 2026
    El Deportivo

    “Almuerzo mejorado” en Navidad, ajustes y menos dinero para refuerzos: el recorte económico de Colo Colo para el 2026

    “Aunque no haya clasificado”: en Argentina se burlan del calendario del fútbol chileno que incluye una pausa mundialista

    Deportes Concepción lo hace de nuevo: los lilas fichan a estelar guardameta para el retorno a Primera División

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    Inti Illimani hará su primer Movistar Arena y se alista para celebrar 60 años con un gran show popular: “Ojalá gratuito”
    Cultura y entretención

    Inti Illimani hará su primer Movistar Arena y se alista para celebrar 60 años con un gran show popular: “Ojalá gratuito”

    Eterno resplandor de una mente sin recuerdos: las claves de un filme que se resiste al olvido

    Jimmy Kimmel ataca a Trump en mensaje navideño en la TV británica: “La tiranía está en auge aquí”

    Bloomberg proyecta las eventuales protestas de la Generación Z que pueden marcar 2026
    Mundo

    Bloomberg proyecta las eventuales protestas de la Generación Z que pueden marcar 2026

    En busca de acuerdo de paz “realista y eficaz”: Zelensky anuncia que se reunirá con Trump este domingo en Florida

    Rusia mantiene nuevos contactos con Estados Unidos tras analizar el plan de paz para Ucrania

    Hablemos de amor: Los ‘casi algo’ en Navidad
    Paula

    Hablemos de amor: Los ‘casi algo’ en Navidad

    Aperitivos de Navidad: ideas fáciles para una noche sin estrés

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación