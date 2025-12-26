“Almuerzo mejorado” en Navidad, ajustes y menos dinero para refuerzos: el recorte económico de Colo Colo para el 2026

“Las lucas siempre son escasas, pero vamos a hacer todo lo posible por traer poco, pero de calidad, para que aporten al equipo”. Con esta frase, Aníbal Mosa lanzó una especie de declaración de principios sobre el plan de Colo Colo para la próxima temporada.

En efecto, el ajuste financiero es profundo. Tanto en materia futbolística como administrativa, la consigna es ahorrar lo más posible en todo y eso es algo que todos quienes trabajan en el club han ido notando en los últimos meses, al punto de que algunas actividades se fueron acotando como las celebraciones de fin de año.

Así, por ejemplo, la tradicional fiesta de Navidad para los funcionarios terminó siendo reemplazada el viernes pasado por un “almuerzo mejorado” en el exterior de la Casa Alba, minutos después del directorio de ByN. La jornada festiva tuvo como premio mayor un sorteo de pasajes a Brasil en una aerolínea low cost que auspicia al club.

Esta especie de economía de guerra en la que entró Blanco y Negro se explica por el escenario que se viene para la institución sin copas internacionales, donde todavía debe hacerse cargo de grandes sueldos como los de Arturo Vidal, Javier Correa y Claudio Aquino, entre otros.

Así, el presupuesto definido para los fichajes de la próxima temporada pasó de los US$ 4 millones que se destinaron para el año del centenario a solo US$ 1 millón, lo que obliga a la gerencia deportiva que encabeza Daniel Morón a recurrir al ingenio para poder negociar la llegada de jugadores de calidad.

Por eso la estrategia definida dentro del directorio de la concesionaria apunta derechamente a buscar jugadores que estén libres o negociar préstamos a costo cero o de un valor muy bajo. De hecho, esa es una de las explicaciones sobre por qué no llegó el lateral derecho de Coquimbo Unido Francisco Salinas y se optó por el regreso de Jeyson Rojas, quien tuvo una discreta campaña cedido en Deportes La Serena.

Los comodines

La única posibilidad de que el austero presupuesto albo se abulte es con una venta. La postura de Blanco y Negro es desprenderse de los jugadores con mayor potencial de venta, como Lucas Cepeda, Vicente Pizarro y Alan Saldivia.

Por este último, en Macul esperan recibir cerca de US$ 2 millones. No obstante, existe molestia con el jugador por cómo se ha manejado. Una evidente muestra de este enojo la entregó el propio Mosa tras la reunión de directorio de la semana, donde no dudó en criticar al zaguero uruguayo.

“Tenemos que revisar algo con nuestro central Alan Saldivia. Tenemos que tener una conversación con él, el técnico tiene que conversar con él, para ver si se va a quedar en el club, si se va a concentrar en el club, si su cabeza va estar dentro del club. Va a ser una decisión”, manifestó el timonel.

Alan Saldivia es una de las cartas exportables de Colo Colo. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

El diálogo tiene carácter de clave. “Una vez decidiendo eso, si Alan se queda, nosotros iríamos por un marcador central zurdo. Si Alan se va, iríamos por un marcador central zurdo y uno derecho”, estableció, respecto de los efectos que tendrá ese cara a cara. Incluso, durante los últimos días, no descartan un préstamo a Vasco da Gama.

Un ejemplo del tipo de negociación que busca Colo Colo se refleja en las conversaciones que tuvieron con el defensa paraguayo Junior Barreto. “Estuve hablando con el presidente de Olimpia. Les pedí por favor que esta vez lo dejen libre, ya que siempre hubo ofertas por él y nunca dejaron. Ahora yo creo que puede salir un préstamo con opción de compra”, reveló Fredy Soto a Radio Monumental de Paraguay.

Como el guaraní es de perfil derecho, su llegada va a depender de lo que ocurra con Saldivia, lo mismo que el centro diestro uruguayo Javier Méndez, otro de los que está en la lista de espera. Mientras que por el lado de los zurdos, la prioridad es Joaquín Sosa, de Bologna, quien estuvo a préstamo este año en Independiente de Medellín. Sin embargo, aún debe destrabar su salida del cuadro italiano.

El mismo Mosa confirmó que tras definir la situación de la zaga la siguiente prioridad será reforzarse en la delantera. Una de las apuestas es el regreso a préstamo de Damián Pizarro, sin minutos en el Le Havre francés, club al que fue cedido por Udinese, dueño del pase.

Por otro lado, los albos también buscaron al delantero de Deportes Limache Daniel Castro, una de las figuras del campeonato, por cuyo pase el Cacique ofreció US$ 250 mil y un contrato por un año, con un sueldo de $ 14 millones mensuales. La respuesta fue negativa.

Las deudas

Otras situaciones que preocupan en el directorio de la concesionaria son las que tienen relación con las deudas con otros clubes. Hace unos días, José Mansur, presidente de Godoy Cruz, reclamó en radio Cooperativa que los albos están en mora en sus compromisos por la compra de Salomón Rodríguez. “Tiene una cuota vencida que no ha pagado. Colo Colo me tiene que pagar, es lo único que necesito”, expresó.

Ante esta situación, que compromete la imagen del club, dentro de Blanco y Negro están estudiando fórmulas para ponerse al día y evitar que estos incumplimientos escalen hacia la FIFA. Así, en medio de un delicado panorama económico, Colo Colo cierra su año del centenario.