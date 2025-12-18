SUSCRÍBETE POR $1100
    “Le encantaría ir a Colo Colo”: defensa de Olimpia de Paraguay negocia para reforzar al Cacique

    El defensor paraguayo Junior Barreto está cerca de sumarse a los albos. Su representante confirma las negociaciones.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Junior Barreto es una de las opciones para la defensa de Colo Colo. Club Olimpia

    Colo Colo comienza a tomar forma para la temporada 2026, un año donde no tendrá participación internacional, razón por la que busca reducir los gastos y conformar un plantel más austero.

    Después de una importante reestructuración, donde salieron Mauricio Isla, Sebastián Vegas, Emiliano Amor, Óscar Opazo, Matías Moya y Alexander Oroz, los albos se alistan para sumar nuevas piezas al plan del ratificado Fernando Ortiz para este año.

    Al lateral derecho Matías Fernández, se le puede sumar en las próximas horas el paraguayo Junior Barreto, defensa de 27 años proveniente de Olimpia. El zaguero fue una de las buenas figuras del Decano y está listo para dar el siguiente paso en su carrera.

    Su representante, Fredy Soto, entregó detalles de las conversaciones con el Cacique para sellar su arribo al Monumental. “Hoy apareció lo de Colo Colo y estamos trabajando para eso. La gente del club también está al tanto de eso, y vamos a ver si sale”, reveló en el programa Fútbol a lo Grande de Radio Monumental de Paraguay.

    El agente detalló las gestiones que ha estado haciendo para destrabar la salida del zaguero. “Estuve hablando con el presidente de Olimpia. Les pedí por favor que esta vez lo dejen libre, ya que siempre hubo ofertas por él y nunca dejaron. Ahora yo creo que puede salir un préstamo con opción de compra”, anticipó.

    En ese contexto, mencionó que las conversaciones se están desarrollando entre las instituciones para poder alcanzar un acuerdo. “Lo de Colo Colo están haciendo ahí con el club. Creo que habían conversado entre ellos. Hoy fue más fuerte la noticia. Yo hablé con gente de Chile. Está a cargo el club. Si hacen un arreglo entre los clubes, el jugador no tiene problemas, quiere salir”, indicó.

    Dar el salto

    Soto está convencido de que este es el momento para que su representado tenga la opción de salir de Paraguay. “Es una edad para que salga a probar suerte. Con el jugador queremos ir, depende de que arreglen entre los clubes”, sostuvo.

    En cuanto al estado de las negociaciones, se mostró confiado en que esto se cierre pronto. “Chile es lo más seguro y a nosotros nos entusiasma por lo que es el club. Sabemos que Colo Colo es un club grande. Al jugador le encantaría ir al club”, cerró.

    Este viernes se llevará a cabo la reunión de directorio de Blanco y Negro, donde se ratificará la llegada de Matías Fernández y se analizará el eventual acuerdo por Barreto. Además, se espera que se analicen eventuales ofertas por Lucas Cepeda, Vicente Pizarro y Alan Saldivia, los valores más exportables del plantel. Tampoco se descartan más salidas, como la de Salomón Rodríguez.

    Más sobre:FútbolColo ColoOlimpiaJunior BarretoFredy Soto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

