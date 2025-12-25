La baja oferta de Colo Colo que provocó el portazo de Popín Castro y Deportes Limache

Colo Colo recibe un portazo en el mercado de fichajes. Blanco y Negro inició gestiones para sumar a Daniel Castro, delantero de Deportes Limache. Sin embargo, la operación no avanzó luego de que el jugador y el club rechazaran la propuesta económica presentada desde Macul.

Según supo El Deportivo, el Cacique ofreció 250 mil dólares por la carta del jugador. Además, la oferta contractual para el futbolista consistía en un año de vínculo y un sueldo cercano a los 15 mil dólares. Es decir, cerca de 14 millones de pesos. La respuesta fue negativa.

El atacante mantiene contrato vigente con Limache hasta el último día de 2027, por lo que cualquier salida requiere acuerdo entre todas las partes. En el cuadro de la Quinta Región supera el centenar de anotaciones y se ha consolidado como su máximo goleador.

Castro cerró la última temporada con 17 tantos en 36 partidos, cifras que llamaron la atención. Su presente competitivo se sostiene además en una trayectoria marcada por pasos por el fútbol amateur y por categorías inferiores del profesionalismo antes de instalarse en Limache.

Castro celebra un gol ante Colo Colo. RAUL ZAMORA/PHOTOSPORT

La historia de Popín

La historia de Popín, como es apodado, con el fútbol comenzó en Bernardo O’Higgins de Campiche, el club en el que se formó. Más tarde pasó a Cruz del Llano de Puchuncaví. En esa etapa fue seleccionado de la comuna y participó en campeonatos frente a representativos de Zapallar, Papudo y Maitencillo. A partir de esos torneos fue observado y dio su primer paso hacia el fútbol federado al integrarse a Quintero Unido, en la Tercera División B.

Al mismo tiempo desarrolló su profesión. Tras terminar el liceo técnico obtuvo el título de electricista. Realizó su práctica en la Refinería de Concón y luego fue contratado en la empresa Quintero S.A., dedicada al rubro de productos del mar. También realizó mantenciones eléctricas en embarcaciones. Durante ese periodo combinó el ejercicio de su oficio con la práctica del fútbol.

El salto al fútbol competitivo se produjo con su llegada a General Velásquez en 2016, de la mano del entrenador Gerardo Astudillo. Esa decisión implicó dejar su trabajo como electricista.

La estadía en San Vicente de Tagua Tagua estuvo marcada por problemas económicos. Firmó un contrato por 200 mil pesos y residió en una pensión junto a otros jugadores. Su llegada a Deportes Limache ocurrió después de un partido ante ese equipo, en el que convirtió un gol. Tras ese encuentro fue contactado por dirigentes y el cuerpo técnico. También ha jugado en La Calera, Unión Española y Santiago Wanderers.