Representante de Renato Paiva revela por qué se cayó la llegada del DT portugués a la U

Universidad de Chile tiene nuevo entrenador. El argentino Francisco Paqui Meneghini ganó la votación en el directorio, para así imponerse frente a los otros candidatos que pretendían suceder al renunciado Gustavo Álvarez.

Sin embargo, al menos hasta el fin de semana, el favorito no era el último técnico de O’Higgins de Rancagua. La dirigencia de los universitarios tenía avanzadas negociaciones con el portugués Renato Paiva, hace al menos un par de semanas.

Incluso, el propio DT había llenado de elogios a la institución chilena, en una entrevista con el diario A Bola de su país, donde dejaba entrever que ya tenía camino adelantado para mudarse a Santiago.

“Como saben, me fui a ese barrio del mundo, que es América del Sur y América Central, y allí estoy desarrollando el trabajo. Es normal que este trabajo atraiga la atención de quienes conducen. Veo a la Universidad de Chile como un gigante del campeonato chileno y un club muy grande del panorama sudamericano”, explicó el luso.

Asimismo, agregó que el equipo chileno “es un club que lucha constantemente por ser campeón y, por supuesto, siempre es apetecible para un entrenador. Me gustan los grandes desafíos, pero lo único que puedo decir ahora es que es un club muy grande y ningún entrenador puede decir que no a los grandes clubes”.

Incluso, el lusitano había confiado a sus cercanos que esperaba cerrar su incorporación al club universitario esta semana. Si bien advertía que “nada está cerrado”, también confiaba en su entorno que el ánimo existía la intención de inclinarse por su primera experiencia en la Liga de Primera.

Además, sus buenos números en Independiente del Valle y la gran impresión que dejó en los directores cuando enfrentó a la U este año con Botafogo, por la Copa Libertadores, lo posicionaban bien en el CDA.

En el camino

Pero el elegido fue Paqui, tal como lo precisó el gerente técnico de Universidad de Chile, Manuel Mayo, tras la reunión de directorio que zanjó la decisión final sobre el nuevo entrenador.

Y aunque el club santiaguino no ha hecho públicas las razones para desechar al europeo, el representante del DT, Mohamed Afzal, conversó con El Deportivo y entregó los detalles de la negociación que no llegó a buen puerto.

“Renato Paiva no llegó a Universidad de Chile por un tema financiero”, advirtió el empresario, quien confirmó que “el técnico pedía entre 1,5 y 1,3 millones de dólares por temporada, mientras que Universidad de Chile llegaba hasta e n 1,1 millones. Pero, en general, estábamos muy cerca en las cifras. Renato estaba muy entusiasmado con llegar a un club grande. Tenía un proyecto deportivo que agradó mucho al equipo chileno”.

En el mismo diálogo, el agente portugués aclaró que otro de los obstáculos que impidieron la llegada del lusitano pasó por los conflictos dirigenciales que enfrenta la institución, actualmente.

“Nosotros teníamos negociaciones muy avanzadas. A partir del sábado, no tuvimos más noticias de Universidad de Chile. Hablé con Manuel (Mayo, gerente deportivo) y me dijo que el presidente había tenido algunos problemas, en realidad, no sé de qué tipo. Me habló también de que la nueva comisión directiva no estaba en condiciones de aprobar al proyecto, así que nosotros tampoco insistimos”, explicó Afzal.