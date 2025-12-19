SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Los halagos de Renato Paiva a la U que lo acercan cada vez más a Chile

    En una entrevista con el medio portugués A Bola, el entrenador elogió a Universidad de Chile y el impacto de los laicos en el fútbol sudamericano.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    El entrenador de Botafogo, Renato Paiva, habló sobre el duelo con la U. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Universidad de Chile podría tener pronto novedades con lo que suceda en el banco para la temporada 2026. Mientras la dirigencia de Azul Azul sigue negociando por el pago de la cláusula que aún frena la salida de Gustavo Álvarez, en paralelo se mantienen las conversaciones con Renato Paiva para asumir el banco.

    El entrenador portugués, de hecho, le dedicó una serie de elogios a la U en su estadía en su país natal. En una entrevista concedida al medio A Bola, el exentrenador de Fortaleza aseguró que “como saben, me fui a ese barrio del mundo, que es América del Sur y América Central, y allí estoy desarrollando el trabajo. Es normal que este trabajo atraiga la atención de quienes conducen. Veo a la Universidad de Chile como un gigante del campeonato chileno y un club muy grande del panorama sudamericano”.

    Es un club que lucha constantemente por ser campeón y, por supuesto, siempre es apetecible para un entrenador. Me gustan los grandes desafíos, pero lo único que puedo decir ahora es que es un club muy grande y ningún entrenador puede decir que no a los grandes clubes”, complementó.

    Además, descartó un posible interés por dirigir a la selección de Perú. “Mi vida pasa por esto. Mi esposa sabe y me dice varias veces, con razón, que me pongo insoportable cuando no trabajo. Incluso puedo decir que me contactaron para entrenar una selección…”

    Luego aclaró que el interés provenía “de América del Sur. Pero me siento demasiado joven para entrenar a un equipo nacional, todavía es temprano. Quiero entrenar todos los días, tener juegos. Eso es lo que me desafía”.

    La experiencia de Paiva

    En el caso de que el portugués de 55 años finalmente llegue a la U, sumaría su séptima experiencia en un club.

    Su carrera como entrenador principal comenzó en enero de 2021 en Ecuador a cargo de Independiente del Valle, coronándose con el único título que tiene en torneos internacionales.

    A pesar de esto, acabó marchándose al año siguiente al acusar que la dirigencia del club ecuatoriano no trajo los refuerzos que pidió, así como tampoco consiguieron retener a las principales figuras de la temporada.

    Su carrera continuó en México en el club León, donde alcanzó a dirigir 18 encuentros con un balance de seis triunfos, cuatro empates y ocho derrotas.

    Días después, recibió el llamado del Grupo City para que dirigiera al Bahía y con ellos, no sólo entró al fútbol brasileño, sino también consiguió el trofeo estadual bahiano el 2023. Pero, luego de 9 meses, el 6 de septiembre de 2023 renunció (51 PJ, 21 PG, 13 PE y 17 PP).

    En diciembre de ese año, volvió a México y firmó en el Toluca. Tras una buena campaña, con 23 juegos ganados, 11 empatados y 10 perdidos, a fines de 2024 es despedido cuando cae goleado ante el América (4-0) en los cuartos de final del torneo azteca.

    Una vez más busca club y el 28 de febrero de este calendario, llega al por entonces campeón de la Copa Libertadores, Botafogo.

    Tras caer en los octavos de fina de la Copa Libertadores con Palmeiras, fue despedido (23 PJ, 12 PG, 3 PE y 8 PP). Sin embargo, alcanzó a estar sólo un mes sin trabajo, ya que Fortaleza lo llamó para enfrentar el segundo semestre y comenzó a trabajar el pasado 17 de julio.

    Claro que tras perder la categoría, fue cesado de sus funciones, lo que le abrió el camino a la U para empezar con los primeros acercamientos.

