Colo Colo da señales del futuro de Brayan Cortés tras finalizar su préstamo en Peñarol

Colo Colo ya delinea su temporada 2026. Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, dio algunas luces de lo que viene en Macul. “Se aprobó la llegada de Matías Fernández por una temporada, con cláusulas que puede renovar por un año más. “Con él (Fernández) se cierra el lateral derecho, pues vuelve Jeyson Rojas de buen préstamo en La Serena”, dijo el empresario.

“Tenemos que resolver el tema de Alan Saldivia. El técnico debe conversar con él. Si se queda iríamos por un central, si se va, serían dos”, añadió.

Uno de los temas que genera incógnita en el estadio Monumental es el futuro de Brayan Cortés. El guardameta finalizó su préstamo en Peñarol y debe presentarse a la pretemporada para el curso entrante. Sin embargo, Mosa reconoce que en Colo Colo tienen un plan diferente para el iquiqueño y que la idea es que no retorne.

Cortés en Peñarol. . Por @oficialcap

“Estamos conversando con él y su círculo para ver la posibilidad de que siga a préstamo en el extranjero, está cerca la posibilidad y en los próximos días podría haber novedades”, reconoció el timonel de los albos.

Cortés estuvo todo el segundo semestre en el Manya y jugó 21 partidos contando todas las competencias. En ese período ganó la Copa AUF y el Torneo de Clausura. En Uruguay manifestaron su intención de retenerlo, pero esos planes cambiaron durante las últimas semanas.

Según información de El Deportivo, el meta de 30 años se encuentra negociando su fichaje en el Puebla de México para 2026. La alternativa es una cesión por toda la próxima temporada.

En el último campeonato azteca, el Apertura 2025, el Puebla terminó último con 12 puntos en 17 partidos (tres triunfos, tres empates y 11 derrotas), con dos chilenos en el plantel: Nicolás Díaz y Ángelo Araos.

Por otro lado, en Colo Colo deben resolver también quién será su centrodelantero el próximo año. “No hemos hablado del tema del ‘9’. En los próximos días seguiremos trabajando proque la prioridad es la línea defensiva. Hay varios nombres sobre la mesa”, apuntó Mosa, al ser consultado por un posible regreso de Damián Pizarro.