Dirigente de Peñarol se resigna al retorno de Brayan Cortés a Colo Colo: “99% que no sigue en el club”. . Por @oficialcap

El futuro de Brayan Cortés está en suspenso. Pese a que fue titular en Peñarol y parte importante de los títulos del Torneo Clausura y la Copa AUF, la derrota en la final de la Liga ante Nacional provoca que preparen un importante exodo.

Según dio a conocer el secretario general del cuadro carbonero, Rodolfo Catino, el guardameta está con un pie y medio afuera de la institución. “Definitivo no es, pero seguramente no sigue en el club. La directiva no hizo la baja, pero 99 por ciento no sigue en el club”, comentó a radio Cooperativa.

“Ha tenido buenos momentos y otros no tanto, pero los jugadores de fútbol son así”, agregó el directivo.

Cortés en Peñarol.

Aníbal Mosa le había puesto precio al arquero. La cláusula fijada con Colo Colo alcanza los 1,25 millones de dólares. “Nosotros cuando hicimos el acuerdo con ellos, ellos estipulan una opción de compra. Si ellos quieren quedarse con Brayan Cortés nos tienen que mandar un cheque”, había dicho el timonel del club albo.

“A no ser que ellos propongan una situación diferente, a no ser que ellos propongan alguna fórmula que le pueda servir a Colo Colo y a ellos igual”, añadió el presidente de Blanco y Negro.

“Pero en lo que está firmado, si ellos quieren quedarse con él, básicamente tienen que hacer uso de una opción de compra que está estipulada en el contrato de transferencia de préstamo”, remarcó el puertomontino.

Durante todo el semestre, la intención en Peñarol había sido una baja en el precio del portero. “Todo se puede renegociar. No quiere decir necesariamente que lo que acuerdas en un momento lo tengas que cumplir en esas condiciones. Y eso aplica para cualquier jugador”, había dicho Ignacio Ruglio, el presidente del club uruguayo.

“Nunca sabes, las cosas están escritas pero son renegociables. Puedes decir ‘en esas condiciones no lo compramos, pero en otras sí’, o incluso quedárnoslo seis meses más”, añadía.